💡 A DE40 korlátozza a nyereséget

Milyen v√°ltoztat√°sokat javasol az √ļj n√©met kancell√°r‚Ěď

A vas√°rnapi Bundestag-v√°laszt√°s egy√©rtelmŇĪ eredm√©nyt hozott: az √ļj n√©met kancell√°r Friedrich Merz lesz, mag√°t a v√°laszt√°st pedig az √ļgynevezett Uni√≥ nyerte. A piacok sz√°m√°ra ez a v√°rakoz√°soknak megfelelŇĎ eredm√©ny, √≠gy r√∂vid t√°von a piacok reakci√≥ja ink√°bb visszafogott. Hossz√ļ t√°von azonban a v√°laszt√°s jelentŇĎs√©get nyerhet a n√©met v√°llalkoz√°sok √©s eg√©sz Eur√≥pa helyzete szempontj√°b√≥l.

Választási eredmények

A CDU √©s CSU koal√≠ci√≥ a szavazatok 28,5%-√°t szerezte meg, ezzel egy√©rtelmŇĪen a legerŇĎsebb frakci√≥v√° v√°lt, ezt k√∂veti az AfD 20,8%-kal, majd az SPD, amely t√∂rt√©nelmileg gyenge eredm√©nyt √©rt el. Az √ļj parlament ilyen m√©rt√©kŇĪ sz√©ttagolts√°ga megnehez√≠theti a CDU/CSU √°ltal javasolt reformok elfogad√°s√°t. A jelenlegi elŇĎrejelz√©sek azt mutatj√°k, hogy m√©g ha az FDP √©s a BSW nem is jut be a Bundestagba, a CDU/CSU, az SPD √©s esetleg a Z√∂ldek nem √©rhetik el a k√©tharmados t√∂bbs√©get (420 mand√°tum), amely a kulcsfontoss√°g√ļ alkotm√°nyos kinevez√©sek elfogad√°s√°hoz sz√ľks√©ges. Ezen a ponton, b√°r Merz gyŇĎzelme tetszik a piacoknak, politikai k√∂vetel√©seinek megval√≥s√≠t√°sa nagyon neh√©z lehet.

Ki lesz N√©metorsz√°g √ļj kancell√°rja?

Friedrich Merzre a m√©diavil√°gban a migr√°ci√≥ kem√©ny ellenzŇĎjek√©nt √©s Angela Merkel politik√°j√°nak r√©gi riv√°lisak√©nt tekintenek. A p√©nzpiacok viszont nagyon kedvelik a kancell√°r szakmai m√ļltj√°t. Merz b√≠r√≥k√©nt, majd √ľgyv√©dk√©nt dolgozott a neves Mayer Brown LLP √ľgyv√©di irod√°n√°l, amely elsŇĎsorban befektet√©si alapok √©s nagyv√°llalatok kiszolg√°l√°s√°ra √∂sszpontos√≠t. Emellett vezetŇĎ beoszt√°sokat t√∂lt√∂tt be a BlackRock Germany √©s a HSBC Trinkaus & Burkhardt c√©gekn√©l, √©s tagja volt az EY Germany, a Borussia Dortmund √©s a Deutsche B√∂rse igazgat√≥tan√°cs√°nak. Az √ľzleti √©lethez val√≥ erŇĎs k√∂tŇĎd√©se teh√°t rem√©nyt ad arra, hogy N√©metorsz√°g √ļj politik√°ja t√°mogatni fogja a helyi v√°llalkoz√°sokat.

Milyen v√°ltoztat√°sokat javasol Friedrich Merz?

Mint szoci√°lkonzervat√≠v √©s az √ľzleti √©lethez erŇĎsen k√∂tŇĎdŇĎ politikus, Merz mindenekelŇĎtt a j√∂vedelem- √©s t√°rsas√°gi ad√≥k cs√∂kkent√©s√©t szorgalmazza. Nem kev√©sb√© fontosak a mesters√©ges intelligencia fejleszt√©s√©re √©s az innovat√≠v startupok sz√°m√°ra vonz√≥ n√©metorsz√°gi k√∂zpont l√©trehoz√°s√°ra tett nagyszab√°s√ļ √≠g√©retei.

Az √ļj kancell√°r meg akarja reform√°lni a n√©met ad√≥ss√°gf√©ket, amely korl√°tozza, hogy a korm√°ny mekkora ad√≥ss√°got vehet fel. Ez k√ľl√∂n√∂sen fontos egy olyan idŇĎszakban, amikor a tart√≥s gazdas√°gi visszaes√©s r√©mk√©pe fenyeget N√©metorsz√°g gazdas√°ga felett, mivel az √ļj forr√°sok felszabadul√°sa seg√≠thetne az orsz√°gnak kil√°balni a jelenlegi gazdas√°gi neh√©zs√©gekbŇĎl.

Merz a n√©met migr√°ci√≥s politika jelentŇĎs szigor√≠t√°s√°t szorgalmazza. EbbŇĎl a szempontb√≥l √©rdemes id√©zni a sz√©lsŇĎjobboldali AfD p√°rt elismerŇĎ aktus√°t, amely janu√°rban a Bundenstagban t√°mogatta Friedrichet. Ez teh√°t azt mutatja, hogy a bev√°ndorl√°s k√©rd√©se az egyik legfontosabb k√∂vetel√©s, amelyet az √ļj kancell√°rnak teljes√≠tenie kell, tekintettel arra, hogy a sz√©lsŇĎjobboldal a m√°sodik legerŇĎsebb p√°rt N√©metorsz√°gban.

Merz alatt javulni fognak az eur√≥pai kapcsolatok az Egyes√ľlt √Āllamokkal?

Tal√°n a legnagyobb ok az eur√≥pai piacok √∂r√∂m√©re a h√©t elej√©n az a h√≠r, hogy Donald Trump √ľdv√∂z√∂lte Merz gyŇĎzelm√©t, √©s hogy N√©metorsz√°g konzervat√≠v kancell√°rja seg√≠thet az amerikai eln√∂kkel val√≥ kapcsolatok √ļjj√°√©p√≠t√©s√©ben egy olyan idŇĎszakban, amikor Eur√≥pa √©s az Egyes√ľlt √Āllamok kapcsolata kulcsfontoss√°g√ļ. Az idŇĎ majd megmutatja, hogy a j√≥ hangulat fog-e √©rv√©nyes√ľlni a k√©t politikus k√∂z√∂tt.

A n√©met DAX mostanra szinte teljesen elt√ľntette a n√©met sze√°nsz legelej√©n l√°tott nyeres√©get. Ez azonban nem v√°ltoztat azon a t√©nyen, hogy az index tov√°bbra is fenntartja a dinamikus emelkedŇĎ tendenci√°t, am√≠g a DE40 nem t√∂rik az 50 napos exponenci√°lis mozg√≥√°tlag al√° (k√©k g√∂rbe a grafikonon). A legfontosabb ellen√°ll√°s most tov√°bbra is a 22.950 pontn√°l l√©vŇĎ t√∂rt√©nelmi cs√ļcs marad. Forr√°s: xStation