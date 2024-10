A flatexDEGIRO 6%-ot ugrott a részvény-visszavásárlási program elindítása közepette 📈

Shares of German brokerage firm flatexDEGIRO (FTK.DE) are rallying almost 6.5% today amid company announcement of shares buyback program, which will start today.

A döntést tegnap tették közzé, és ma a vállalat részvényei erős bullish réssel nyitották az ülést. A német szövetségi pénzügyi felügyelet (BaFin) elfogadta a programot.

A visszavásárlási program 11 003 254 részvényre terjed ki, legfeljebb 50 millió euró értékben. A kezdés a mai napon (2024. október 1-jén) kezdődik, és legkésőbb 2025. május 7-én ér véget.

A befektetők ezt a programot a vállalat elkötelezettségének tekintik, hogy a tőzsdei teljesítményre és a részvényesek számára történő értékteremtésre összpontosít. Tavaly a flatexDEGIRO azt sugallta, hogy a visszavásárlás lehetséges, de azóta a befektetők további információkra várnak.

