A gabona az augusztusi mélypontok óta 10%-os emelkedést mutat a gyenge európai termés közepette 📈

A vártnál gyengébb terméseredmények Európa-szerte felhajtották a decemberi chicagói búza határidős ügyleteit a CBOT-on (WHEAT). Az árak napi szinten több mint 1%-kal magasabbak, kiterjesztve a „trendforduló” mintát a javuló technikai és fundamentális adatok közepette. Az új piaci struktúra további nyomást gyakorolhat az árupiaci shortolókra. Az augusztus 27-i Commitment of Traders (CoT) jelentés a medvefejű spekulánsok körében a shortfedezetet jelzi.

A Managed Money a kockázatos nyári hónapokban nagy medvés téteket tartott, de most részben rövid fedezetre kényszerülnek. Forrás: Commitment of Traders

Az EU, Oroszország és a fekete-tengeri régió alacsonyabb búzatermésről számol be az idén. Az EU Bizottság felhasználható búzatermelése a most várt 121 ezer tonnáról 116 ezer tonnára csökkent. Az Argus kutatás Franciaország termését is 25,17 millió tonnára csökkentette az idén (23%-kal alacsonyabb éves szinten). Ukrajna is megjegyezte, hogy a termelés 15%-kal csökkenhet a jelenlegi szinthez képest. Valószínűleg az amerikai export szilárd lesz, a főbb exportőrök alacsonyabb kínálata közepette.

Az európai búzatermelés idén valószínűleg alacsonyabb lesz. Forrás: Hightower Report

A főbb exportőrök készletei 3 éve folyamatosan csökkennek, míg az USA készletei még mindig szilárdak. Forrás: Hightower Report

BÚZA (H1 intervallum)

Forrás: xStation5