A kanadai fogyasztói árindex (CPI) kissé meghaladta a várakozásokat 🔼 Az USDCAD reagál

Kanadai CPI YoY: 3% (előrejelzés: 2,9%, előző: 2,8%). Kanadában a headline infláció júliusban 3%-ra gyorsult, ami kissé meghaladta a várakozásokat, elsősorban azért, mert a közel-keleti feszültségek fokozódása jelentősen megemelte a benzinárakat. Az adatközlést követően az USDCAD gyengül. A benzinárak éves alapon 25,7%-kal emelkedtek, a júniusi 20,5% után, miközben a benzin nélkül számított CPI jóval mérsékeltebb, 2,2% volt, ami arra utal, hogy az energiaköltségek egyelőre nem gyűrűztek át széles körben a gazdaságba.

A maginfláció továbbra is visszafogott maradt, a Bank of Canada által előnyben részesített mutatók átlaga körülbelül 1,95% volt, továbbra is a 2%-os cél alatt.

További inflációs nyomást jelentettek az utazási csomagok és a repülőjegyárak, amelyek jelentősen emelkedtek a világbajnokság által generált kereslet és a magasabb repülőgép-üzemanyagárak miatt.

Az élelmiszerbolti infláció 3,1%-ra mérséklődött a korábbi 3,9%-ról, miközben a lakhatási költségek inflációja 1,3%-ra lassult, ami 2020 májusa óta a legalacsonyabb ütem.

Az inflációs jelentés egy erősebb gazdasági adatsorral együtt érkezett, amely magában foglalja a 6,4%-os munkanélküliségi rátát, az erős munkahelyteremtést és a második negyedévre vonatkozó, évesített 3,4%-os előzetes GDP-növekedést. Mindez arra késztetheti a Bank of Canadát, hogy óvatos maradjon a visszafogott maginfláció ellenére. Forrás: XTB Research, Statiscis Canada, Macrobond Forrás: xStation5

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