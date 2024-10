A nap chartja - Arany (18.10.2024)

Az arany határidős ügyletek először emelkedtek a 2700 dolláros unciánkénti árfolyam fölé, új történelmi csúcsot állítva be, mivel a nemesfém dacol a hagyományos piaci dinamikával. A decemberi kontraktus 0,66%-os emelkedéssel elérte a 2.725,40 dollárt, míg a spot arany 0,71%-kal 2.711,94 dollárra emelkedett.

Az arany lenyűgöző teljesítménye az erősödő amerikai dollár hátterében áll, amely az elmúlt három hétben mintegy 4%-ot erősödött. Ez az inverz korreláció dacára aláhúzza az arany jelenlegi rallyját mozgató egyedi tényezőket.

A geopolitikai feszültségek továbbra is előtérben vannak, a folyamatos közel-keleti konfliktus, különösen az Izrael és a Hamász közötti háború szítja a kockázati hangulatot. A közelmúltbeli fejlemények, köztük a Hamász egyik legfontosabb vezetőjének állítólagos likvidálása tovább fokozta a piaci aggodalmakat, ami a dollár erősödése ellenére a tőkeáramlást a biztonságos menedéket jelentő eszközökbe irányította.

A közelgő amerikai elnökválasztás újabb bizonytalansági tényezőt jelent. Mivel a közvélemény-kutatások eltérő eredményeket mutatnak, a befektetők egyre inkább a potenciális volatilitásra készülnek. Ez a „választási fedezeti” stratégia az arany növekvő hosszú pozícióiban nyilvánult meg, mivel a piaci szereplők portfóliójukat igyekeznek diverzifikálni a lehetséges politikai zavarok előtt.

A központi banki politikai várakozások továbbra is befolyásolják az arany árát. Bár a Federal Reserve közelmúltbeli sólyomhangja támogatta a dollár erősödését, a befektetők még mindig a középtávú lehetséges kamatcsökkentéseket árazzák be. Ez az előretekintő hangulat hozzájárulhat az arany vonzerejéhez, még az erősebb dollárral szemben is.

A keresleti fundamentumok továbbra is szilárdak, a központi bankok pedig fenntartják aranyrudak vásárlási kedvüket. A nyugati intézményi befektetők újra érdeklődést mutatnak az aranyfedezetű ETF-ek iránt, és az állományok már az ötödik egymást követő hónapban beáramlást könyvelhetnek el, ami 2020 óta a leghosszabb sorozat.

A piaci hangulat az aranyszektorban továbbra is határozottan bullish. A nemrégiben tartott LBMA-konferencián az iparági szakértők 2025 október végére az arany unciánkénti árát 2917 dollárra prognosztizálták, kiemelve a nemesfém hosszú távú pozitív kilátásait.

Összefoglalva, az arany rekordot döntő ralija a dollár közelmúltbeli erősödése ellenére zajlik, amelyet a geopolitikai kockázati prémium, a választások előtti fedezeti ügyletek, az erős fizikai és ETF-kereslet, valamint a hosszú távú monetáris politikai várakozások kombinációja hajt. A globális bizonytalanságok fennmaradása mellett az arany továbbra is jelentős befektetői érdeklődést vonz, áttörve a kulcsfontosságú technikai szinteket, és megerősítve szerepét, mint preferált biztonságos menedékeszköz. Az, hogy a nemesfém az erősebb dollárral szemben is képes volt emelkedni, aláhúzza az aranypiacot jelenleg befolyásoló tényezők összetett összjátékát.

Gold (D1 intervallum)

Az arany jelenleg 0,7%-al magasabban kereskedik ma. Új történelmi csúcsot ért el. Az első támasz az unciánkénti 2685 dolláros korábbi csúcs lesz. Alatta van a 15 napos SMA is, amely támaszként működik ebben a bikafutásban. Az RSI a túladott zónába lép, ami újabb érvet adhat a bikáknak az árnövekedés mellett, ha a mutató továbbra is emelkedett marad. A MACD ismét vételi jelzést ad a napi grafikonon. Ahhoz, hogy a medvék visszanyerjék az irányítást, a korábbi csúcson, majd a 15 napos SMA-nál meghatározott támaszt át kell törni.

Forrás: xStation