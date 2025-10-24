A nap chartja: Arany (24.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók A nemesfémek kiterjesztik az elmúlt hónapok legmélyebb korrekcióját.

Havi szinten az arany továbbra is 5,8%-os emelkedést mutat.

A jelenlegi helyzettel a legközelebbi történelmi párhuzam 2011 júliusa és augusztusa között volt.

Az ETF-alapok továbbra is felhalmoznak.

A nemesfémek az elmúlt hónapok legmélyebb korrekcióját hosszabbítják meg. A mai publikálási időpontban az arany további 1,00%-kal 4.085 dollárra, az ezüst 1,26%-kal 48,20 dollárra, a platina 0,55%-kal 1.609 dollárra, a palládium pedig a legnagyobb mértékben - 2,10%-kal 1.411 dollárra- esik. A jelenlegi korrekció során az arany összesen 6,50%-ot veszített, míg az ezüst 11,60%-ot. Mindazonáltal a közelmúltbeli nyereség olyan jelentős volt, hogy havi szinten az arany továbbra is 5,8% -kal emelkedik. A korrekció kezdete előtt az arany két egymást követő hónapban kétszámjegyű nyereséget könyvelhetett el , ami az elmúlt 15 év adatai alapján ritkán fordul elő. A jelenlegi helyzethez legközelebbi történelmi párhuzam 2011 júliusa és augusztusa között volt, amikor az arany 8,3%-kal, majd 12,1%-kal emelkedett havi szinten. A következő hónapban - szeptemberben - az arany 10,9%-ot esett. A jelenlegi helyzet még szélsőségesebb, mivel az arany nem csak az elmúlt két hónapban emelkedett erőteljesen, hanem az elmúlt évről-évre is erős nyereséget könyvelhetett el. A makrogazdasági és geopolitikai környezet azonban most lényegesen más. Mégis, az unciánkénti $4,300 feletti szinteken megfigyeltük a kiskereskedelmi vásárlások megugrását, ami ellentétes irányú jelzésként hathat. Míg a hosszú távú fundamentumok továbbra is támogatóak, a szezonalitás és a technikai elemzés egy lehetséges helyi csúcsra és egy lapos év végi teljesítményre utal. Eközben az ETF-alapok továbbra is felhalmoznak, de a sanghaji tőzsdén a hosszú pozíciók erőteljes csökkenése és az ezüstkészletek csökkenése tapasztalható, ami profitrealizálásra utalhat.

