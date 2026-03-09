OLAJ: Az árak 120 dollárra emelkednek hordónként; Izrael bombázza Irán olajlétesítményeit 📌

A hétvégén az Irán, az Egyesült Államok és Izrael közötti konfliktus hirtelen eszkalálódott. Mindkét fél kiterjesztette katonai műveleteit az energiainfrastruktúrára és a régió egész területén található célpontokra. Az izraeli erők légitámadásokat hajtottak végre több teheráni közelében található iráni olajlétesítmény ellen, legalább négy üzemanyag-tárolót és egy olajátviteli központot eltalálva, ami súlyos tűzvészeket és üzemanyag-ellátási zavarokat okozott a fővárosban.
Irán rakétákkal és drónokkal válaszolt, amelyek izraeli állásokat, valamint a Perzsa-öböl régió energiainfrastruktúráját vették célba, beleértve a szomszédos országok főbb olajlétesítményeinek és sótalanító üzemének megkísérelt támadásait is. Ugyanakkor fokozódtak a feszültségek a Hormuzi-szoros körül, ahol a hajókra mért támadások és a tartályhajók elleni fenyegetések következtében a hajóforgalom szinte teljesen leállt, ami gyakorlatilag megszakította a globális olajellátás mintegy 20%-át biztosító szállítási útvonalat.
Az eszkaláció egybeesett az iraki, kuvaiti és egyesült arab emírségekbeli termelés zavaraival is, ahol a tartályhajók hozzáférésének hiánya miatt az olajszállítások felhalmozódni kezdtek. A hétvégi eszkaláció után a Brent nyersolaj 15%-os emelkedéssel nyitott, majd tovább emelkedett 119 USD/hordóig (+29%).
Az olajárak kissé visszaestek azoknak a híreknek a hatására, hogy a G7-országok és a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) fontolgatják a vésztartalékok összehangolt felszabadítását. A G7 pénzügyminiszterei sürgősségi találkozót készítenek elő, hogy megvitassák a gazdasági következményeket és az IEA által koordinált stratégiai olajtartalékok közös felszabadításának lehetőségét. Az előzetes információk szerint 300–400 millió hordó felszabadítását fontolgatják, ami a globális stratégiai tartalékok körülbelül 25–30%-ának felel meg, amelyek összesen mintegy 1,2 milliárd hordót tesznek ki. Összehasonlításképpen: a 2022-es orosz–ukrán válság idején a koordinált tartalékkiadások körülbelül 240 millió hordót tettek ki, amelynek nagyjából a felét az Egyesült Államok biztosította. A történelem tanúsága szerint az ilyen beavatkozások elsősorban ideiglenes pufferként szolgálnak, amelyek körülbelül 10–20 USD-vel csökkentik az árakat, ahelyett, hogy tartósan megváltoztatnák az ellátási egyensúlyt.
Az olaj ára a COVID-járvány idején tapasztaltakhoz hasonló heti emelkedést mutat. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy 2020-ban az emelkedés kezdetének szintje jelentősen alacsonyabb volt, ami nagyobb relatív változásokat tett lehetővé.
A WTI nyersolaj ára az év eleje óta már több mint 80%-kal emelkedett, ami a vizsgált időszak legnagyobb árváltozását jelenti.
Havi szinten az olaj ára jelenleg több mint 53%-kal emelkedett. Érdemes megjegyezni, hogy a konfliktus eszkalálódásával kapcsolatos teljes áremelkedés már márciusban bekövetkezett. Ezért a szerdán közzétett CPI-inflációs jelentés még nem fogja tükrözni ennek a sokknak a hatásait.
