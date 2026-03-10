Reggeli összefoglaló

Indexek: Az amerikai index határidős ügyletek körülbelül 0,2%-os emelkedést mutatnak Donald Trump Irán elleni háború befejezésére vonatkozó kijelentéseit követően; az európai kontraktusok továbbra is nyomás alatt vannak (EU50: -0,4%).

Az amerikai index határidős ügyletek körülbelül 0,2%-os emelkedést mutatnak Donald Trump Irán elleni háború befejezésére vonatkozó kijelentéseit követően; az európai kontraktusok továbbra is nyomás alatt vannak (EU50: -0,4%). Irán-háború: Donald Trump szerint az Irán elleni háború hamarosan befejeződhet, és az Egyesült Államok már jóval előrébb tart a művelethez készített 4–5 hetes tervnél. Az amerikai elnök azzal is megfenyegette Iránt, hogy ha az blokkolja az olaj áramlását a Hormuzi-szoroson keresztül, az Egyesült Államok fokozni fogja a támadások intenzitását azzal a céllal, hogy teljesen megsemmisítse az országot.

Japán GDP-jét 2025 negyedik negyedévére 0,1%-ról 1,3%-ra módosították éves alapon, minden becslést felülmúlva a vállalati beruházási kiadások (+1,3% Q/Q a várt 0,2% Q/Q helyett) és a belföldi kereslet miatt. 13 hónap után először növekedtek a reálbérek (+1,4%), ami javítja a háztartások vásárlóerejét. Az USDJPY árfolyam 0,15%-kal tovább csökken, mivel az adatok növelik a japán kamatemelés várakozását. Kína nemzetközi kereskedelme: Kína kereskedelmi többlete 2026 január–február időszakában rekord 213,62 milliárd dollárt ért el (előrejelzés: 177,4 milliárd dollár). Az export éves alapon 21,8%-kal nőtt, jelentősen meghaladva az előrejelzéseket, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelem 16,9%-kal csökkent. A növekedést az EU-val (+19,9%) és az ASEAN-nal (+20,3%) folytatott kereskedelem hajtotta. Ezzel párhuzamosan az infláció 1,3%-ra pattant vissza. Az erős adatok arra utalnak, hogy Peking rövid távon tartózkodhat a további gazdaságélénkítő lépésektől.

A Brent és a WTI olaj ára 4%, illetve 1,65%-kal pattant vissza a tegnapi rekord volatilitás és a hordónkénti 120 dollár felé történő mozgás után (jelenleg: Brent 93,60 dolláron). A dollár erősödésének szünetében a nemesfémek is emelkednek; az arany 0,45%-kal 5 176 dollárra nő unciánként, az ezüst pedig 1,7%-kal 89,22 dollárra emelkedik unciánként. Kriptooptimizmus: A Bitcoin további 1,9%-kal emelkedik, ismét közelítve a pszichológiai 70 000 dolláros szinthez; az Ethereum 2%-kal 2 045 dollárra nő.

