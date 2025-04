A nap chartja: AUDUSD (01.04.2025)

Az ausztrál jegybank úgy döntött, hogy a várakozásoknak megfelelően 4,1%-on tartja a kamatlábakat, és az RBA is fenntartotta a status quo-t közleményében. A legfontosabb részlet, hogy a bankárok megerősítik, hogy a monetáris politika továbbra is szigorú marad, és elismerik, hogy az inflációs kilátásokat érintő kockázatok továbbra is kétoldalúak. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a pénzpiacok meggyőződtek arról, hogy a jegybank a következő ülésén 25 bázisponttal csökkenti a kamatokat.

Bullock kormányzó elmondta, hogy a mai napon nem került szóba a kamatcsökkentés lehetősége, és hogy az RBA még nem hozott döntést a május 20-i ülésről. Az ausztrál CPI-adatok április 30-án esedékesek, így a tarifák körüli bizonytalanság miatt valószínűnek tűnik, hogy az RBA a rendelkezésre álló időt arra fogja felhasználni, hogy nyitott álláspontot tartson fenn a jövőbeli döntésekkel kapcsolatban. Véleményünk szerint azonban ez nem változtatja meg a piac májusi kamatcsökkentésre vonatkozó feltételezését. Ezt a forgatókönyvet jelenleg valamivel több mint 75%-ra árazzák be. A valószínűség múlt kedd óta kismértékben nőtt.

Forrás: Bloomberg Financial LP

Mi a következő lépés az AUDUSD esetében?

A pár jelenleg rövid távon emelkedő trendben mozog, bár hosszú távon még mindig a csökkenő trend dominál. Az RBA döntése után az AUD a korábban említett emelkedő trend alsó támaszánál stabilizálódik, bár úgy tűnik, hogy amíg a piac nem tisztázza a Trump vámbejelentéseire adott konkrét reakciót, addig a hirtelen mozgások lehetőségeinek spektruma még korlátozott.

Bullock viszonylag hawkish megjegyzései ellenére a piacok nem változtatták meg a májusi 75%-os csökkentés lehetőségére vonatkozó álláspontjukat, ezért úgy véljük, hogy a Trump vámokra adott reakció lesz a piaci volatilitást alakító súly.

Forrás: xStation