A nap chartja: Az EURUSD az 1,1600-as szintet célozza meg! Vége a dollár erős időszakának?

Az EUR/USD pár a hétvége után ismét dinamikusan erősödik (+0,3%), és két hónap után először közelíti meg az 1,1600-as pszichológiai szintet. A piac egyre agresszívebben csökkenti a Fed szigorú monetáris politikájával kapcsolatos várakozásokat, miközben a dollár geopolitikai prémiuma is fokozatosan eltűnik a több, csalódást keltő amerikai adat hatására.
Technikai elemzés: EUR/USD (D1)
Az augusztus első felében tapasztalt lassulás után az EUR/USD most megpróbál kitörni a konszolidációból, és az 100 és 10 napos exponenciális mozgóátlagok (EMA100 / sötétlila; EMA10 / sárga) fölé került. A pár péntek óta közel 0,6%-ot erősödött, és megkezdte a júniusban kialakult ellenállási szint tesztelését.
Az RSI a túlvett zóna (70 felett) küszöbén áll, jelenleg 65-ön, ami korlátozhatja az 1,1600-as pszichológiai szint fölötti további emelkedést, különösen úgy, hogy jelenleg kevés új makrogazdasági katalizátor áll rendelkezésre. Az eurózóna inflációs adata szerdán, a PMI-adatok pedig pénteken érkeznek.
A mai kereskedési nap kulcsfontosságú lehet. Az 1,1600 fölötti napi zárás megerősítheti az újonnan kialakult emelkedő trendet még abban az esetben is, ha a következő adatok váratlanul negatív meglepetést okoznának az euró számára – például a vártnál jelentősen gyengébb HICP- vagy PMI-adatok formájában.
Ezzel szemben, ha az árfolyam visszafordul a pénteki záróérték felé, a dollár további gyengülése elsősorban az Egyesült Államok gazdaságáról érkező újabb jelzésektől függhet. Ebben az esetben az EUR/USD várhatóan az 1,1550–1,1600 közötti sávban maradhat.
Forrás: xStation5
A Fed-kamatvárakozások új mélypontot keresnek
Az EURUSD emelkedése mögött meghúzódó elsődleges katalizátor az amerikai kamatemelési várakozások csökkenése. Az elmúlt két hét csalódást keltő makrogazdasági adatok sorozatát hozta, amelyek elvették az érveket a Fed héjáitól a magasabb kamatok melletti érveléshez. A nem mezőgazdasági foglalkoztatottság (NFP) júliusban váratlanul mintegy 20 ezer munkahellyel csökkent, a maginfláció 2021 óta a legalacsonyabb szintjére esett, miközben a fogyasztás is veszített lendületéből a benzinkutakon tapasztalható magas árak miatt (a kiskereskedelmi forgalom váratlanul 0,6%-kal csökkent havi alapon).
Ezeket a fejleményeket követően a piac – amely eredetileg azzal, hogy a változatlan kamatlábak ellenére szigorította a pénzügyi kondíciókat (magasabb hozamok, részvénypiaci korrekció), elvégezte a Fed helyett a „piszkos munkát” – teljesen megfordította a helyzetet, és támadásba lendült. A swapok alapján a 2026 vége előtti kamatemelés valószínűsége egy hét alatt a biztosról 85%-ra esett, miközben a szeptemberi kamatemelés valószínűsége (amely korábban teljesen be volt árazva) most már 30% alatt van. A kötvénypiacon is átrendeződés történt. Az amerikai 10 éves hozamok 7 bázisponttal vannak a július végi csúcsok alatt, miközben a Németország és az Egyesült Államok közötti hozamkülönbözet újbóli tágulása lendületet adott az EURUSD-nek.
Az amerikai kamatemelési pálya várható alakulása lefelé tart (jelenleg: piros, egy héttel ezelőtt: kék, 4 héttel ezelőtt: szürke). A grafikon azt mutatja, hogy a piac hány kamatemelést áraz az adott Fed-ülésre (az első teljes kamatemelést jelenleg csak 2027 januárjára árazzák). Forrás: XTB Research, Bloomberg adatok
Az amerikai és a német 10 éves kötvények közötti hozamkülönbözet (alsó panel, piros) további EURUSD-emelkedést támogatott. Forrás: XTB Research, Bloomberg adatok
A piac csökkenti az EURUSD-vel kapcsolatos medve pozíciókat
A spotpiaci mozgások mellett egyértelmű átrendeződés zajlik a derivatívapiacon is, ami a hosszú távú befektetői hangulat változását jelzi a fő devizapárral kapcsolatban. Bár a CFTC adatai alapján a nettó spekulatív pozíciók továbbra is a short pozíciók túlsúlyát mutatják, az opciós piac azt jelzi, hogy jelentősen csökkent az a prémium, amelyet a befektetők az EURUSD esésével szembeni fedezésért fizetnek. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a piac figyelme az olajról a Fedre és a hazai makrogazdasági adatokra helyeződött át. Továbbá, miközben a Brent továbbra is hordónként 90 dollár körül forog, az ármozgások volatilitása csökkent, és az EKB-nak – amely érzékenyebb az energiakockázatokra (nemcsak az olajra, hanem a földgázra is) – jelenleg több érve van a kamatemelések mellett, mint a Fednek.
Az EURUSD standardizált spotárfolyama (kék) és a Real Skew (narancssárga). A negatív SKEW-értékek azt jelzik, hogy a piac magasabb prémiumot fizet az EURUSD esésével szembeni fedezésért. A közel-keleti háború élesen nulla alá húzta a mutatót, kiemelve az aszimmetrikus, dollárpárti geopolitikai kockázatot (miközben az EKB továbbra is héjább a Fednél). Az elmúlt héten azonban ez a prémium jelentősen csökkent (nulla felé közelítve). Forrás: XTB Research, Bloomberg adatok
Live Trading - 2026.8.18.
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A kakaó 1%-kal emelkedett, és megközelítette a 6 000 dolláros szintet 🔼 Hogyan alakulnak a befektetési alapok pozíciói?
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