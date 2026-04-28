A nap chartja - Az USDJPY vegyesen reagált a Japán Központi Bank óvatos döntésére. Stagfláció várható Japánban? (2026. április 28.)

A Japán Jegybank változatlanul 0,75%-on tartotta a kamatlábakat, összhangban a piaci várakozásokkal, bár az USDJPY devizapár reakciója a döntésre meglehetősen vegyesnek tűnik. A Japán Jegybank (BoJ) elnöke, Kazuo Ueda sajtótájékoztatón ismertette, miért tartották változatlanul a 0,75%-os alapkamatot az áprilisi ülésen. A kamatemelések a gazdasági és inflációs folyamatokkal összhangban folytatódnak, különös figyelemmel a Közel-Kelet helyzetének hatásaira. A cél továbbra is a stabil 2%-os infláció elérése, bár Japán gazdasági növekedése várhatóan lassul 2026-ban. A magasabb olajárak valószínűleg csökkentik a vállalati profitokat és a háztartások reáljövedelmét, ugyanakkor a gazdaságot kormányzati intézkedések – például üzemanyag-támogatások – segítik majd.

Főbb megállapítások a BoJ sajtótájékoztatóról

A Közel-Kelet helyzete továbbra is bizonytalan. Japán gazdasága mérsékelten élénkül, bár néhány gyengeségre utaló jel látható. A gazdasági növekedés várhatóan lassul a 2026-os pénzügyi évben a közel-keleti fejlemények miatt. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogyan hatnak ezek a fejlemények a pénzügyi piacokra, a devizapiacokra, valamint Japán gazdaságára és árszintjére. Emellett gondosan figyelni kell annak kockázatát is, hogy az infláció jelentősen felfelé térjen el, ami negatívan hathat a gazdaságra. A reálkamatok továbbra is nagyon alacsony szinten vannak. A BoJ folytatni fogja a kamatemeléseket és a monetáris lazítás mértékének kiigazítását a gazdasági aktivitás, az árak és a pénzügyi feltételek függvényében. Az intézkedések időzítését és ütemét a közel-keleti fejlemények hatásának és az alappálya megvalósulási esélyének tükrében értékelik.

A döntést 6–3 arányban hozták meg, miközben Nakagawa, Takata és Tamura ellene szavaztak, mivel 1%-ra történő kamatemelést javasoltak.

Jegybanki tanácstagok megjegyzései

Tamura azt javasolta, hogy kerüljön be egy megállapítás arról, hogy a mögöttes infláció összhangban van a céllal, míg Takata azt indítványozta, hogy rögzítsék: a CPI már elérte a célzott szintet. Mindkét javaslatot végül elutasították.

További megjegyzések

Az olajárak erősebb hatással lehetnek az inflációra, mint korábban. A jegybanknak több időre van szüksége a közel-keleti helyzet hatásainak felméréséhez. A mögöttes infláció jelenleg kissé 2% alatt van. Nehéz meghatározni, mikor következik a következő kamatemelés. A monetáris politikát úgy alakítják, hogy elkerüljék a „lemaradást a görbe mögött”. A kamatok változatlanul hagyása azt tükrözi, hogy csökkent az alappálya megvalósulásának valószínűsége. Három tanácstag ellenszavazata rávilágít arra, milyen nehéz a jelenlegi körülmények között monetáris politikát folytatni. Jelenleg nincs azonnali szükség kamatemelésre, de szükségessé válhat, ha a kínálati sokkok másodkörös hatásokat okoznak. Az emelkedő inflációs kockázat oka lehet a kamatemelésnek, de nem ez az egyetlen tényező.

BoJ negyedéves kilátási jelentés

A reálkamatok továbbra is nagyon alacsonyak. A mögöttes infláció várhatóan a 2%-os céllal összhangban lévő szintet ér el a 2026-os pénzügyi év második felében és 2027-ben. A gazdasági növekedést övező kockázatok lefelé mutatnak, míg az inflációs kockázatok felfelé mutatnak. A gazdasági növekedés 2026-ban lassulhat, de 2027-től ismét mérsékelten gyorsulhat. Az emelkedő olajárak várhatóan hatással lesznek mind a CPI-ra, mind a jövedelmekre.

BoJ előrejelzések

Maginfláció (Core CPI)

2026: 2,8% (korábban 1,9%)

2027: 2,3% (korábban 2,0%)

2028: 2,0%

Reál GDP

2026: 0,5% (korábban 1,0%)

2027: 0,7% (korábban 0,8%)

2028: 0,8%

A BoJ által kiemelt főbb kockázatok

A BoJ megjegyezte, hogy az emelkedő olajárak ma már könnyebben gyűrűzhetnek be az áruk és szolgáltatások áraiba, mint korábban. Kockázatot jelent a gyorsabb élelmiszerár-emelkedés is, különösen akkor, ha a magasabb nyersanyagköltségek beépülnek a termelési költségekbe. A jegybank rámutatott a globális ellátási láncok jelentős zavarainak lehetőségére is, ami érdemben befolyásolhatja a japán vállalatok termelését.

A jelentés a mesterséges intelligenciára is kitért. Az AI-ba irányuló erős vállalati beruházások támogathatják a világgazdaságot, de ha ezt nem kíséri profitnövekedés, az alkalmazkodási nyomást okozhat az eszközpiacokon. A BoJ azt is hangsúlyozta, hogy az árfolyammozgások ma már nagyobb hatással vannak az inflációra, mint korábban, miközben az eddig bevezetett kereskedelempolitikai intézkedések részben módosították a globalizáció pályáját. A közép- és hosszú távú inflációs várakozások mérsékelten emelkednek.

USDJPY chartok (H1, D1)

