Gazdasági naptár: Várjuk az amerikai inflációs adatokat (2026.06.09.)

A közel-keleti feszültségek enyhülése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy figyelmüket ismét a nagy gazdaságok makrogazdasági adataira összpontosítsák. A hét eleje azonban ebből a szempontból nem különösebben zsúfolt, és a mai legfontosabb adatközlések már meg is jelentek. Makrogazdasági adatok Hétfő A német gyári megrendelések jelentősen elmaradtak a várakozásoktól: áprilisban havi alapon 3,8%-os visszaesést mutattak. Ez újabb olyan adat, amely nem ad okot túlzott optimizmusra az euróövezet gazdasági növekedésével kapcsolatban.

Az Európai Központi Bank kamatdöntése és Christine Lagarde elnök sajtótájékoztatója csütörtökön várható. Amennyiben a gazdasági szűk keresztmetszetekre és kockázatokra helyezi a hangsúlyt, az euró nyomás alá kerülhet.

A New York-i Fed felmérése szerint az Egyesült Államokban az egyéves inflációs várakozások enyhén csökkentek, 3,6%-ról 3,5%-ra. A piacok azonban már a szerdai CPI-inflációs jelentésre összpontosítanak. Kedd A német ipari termelés adatai kissé jobbnak bizonyultak a konszenzusnál, enyhítve a tegnapi gyári megrendelések okozta aggodalmakat. Az éves alapú visszaesés mindössze 0,5% volt.

Kínában meglepően erős kereskedelmi fellendülést regisztráltak. A májusi export éves összevetésben 14,1%-kal ugrott meg. Annak ellenére, hogy az import még ennél is gyorsabban, 27,4%-kal nőtt, a kereskedelmi mérleg többlete tovább emelkedett. Makrogazdasági naptár Kedd Szerda Gyorsjelentési naptár Európa Bellway PLC (BWY.LN) – BMO (tőzsdenyitás előtt)

– BMO (tőzsdenyitás előtt) Oxford Instruments (OXIG.LN) – AMC (piaczárás után) Egyesült Államok J.M. Smucker Co. (SJM.US) – BMO (tőzsdenyitás előtt)

– BMO (tőzsdenyitás előtt) Casey’s General Stores (CASY.US) – AMC (piaczárás után)

– AMC (piaczárás után) Cracker Barrel (CBRL.US) – AMC (piaczárás után) 3 piac, amelyet érdemes figyelni Euró (EUR) A közös európai valuta a csütörtöki EKB-ülésre vár. A jegybank várhatóan döntést hoz a jelenlegi ciklus első kamatemeléséről. Mivel ezt a piacok már teljes mértékben beárazták, a figyelem elsősorban Christine Lagarde elnök sajtótájékoztatójára összpontosul majd. US100 A pénteki visszaesést követően az amerikai technológiai indexek kezdenek stabilizálódni. A befektetők továbbra is aggódnak egy mélyebb korrekció lehetősége miatt. A Közel-Keletről érkező hírek továbbra is kulcsfontosságúak maradnak a piaci hangulat szempontjából. Norvég korona (NOK) A skandináv deviza továbbra is nagymértékben függ a piaci hangulat változásaitól és az energiahordozók árfolyamának ingadozásától. Holnap reggel újabb próbatétel elé néz a májusi inflációs adatok közzétételével, amelyek jelentősen befolyásolhatják a korona árfolyamát.

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