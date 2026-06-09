Reggeli összefoglaló: Vissza a nyereségekhez (09.06.2026)

A hétvégi izraeli–iráni tűzváltás megkérdőjelezte a térség törékeny tűzszünetét. Washington nyomására mindkét fél beszüntette a további csapásokat. A helyzet stabilizálása enyhítette a piaci aggodalmakat, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy visszaszerezzék korábbi veszteségeik egy részét.
A főbb amerikai indexek tegnap pozitív tartományban zártak: az S&P 500 (+0,3%) és a Nasdaq Composite (+0,9%).
Az európai piacokon vegyesebb hangulat volt megfigyelhető. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy pénteken jóval kisebb veszteségeket szenvedtek el.
Emelkedők: Az olasz FTSE MIB (+0,6%), a brit FTSE 100 (+0,1%) és a lengyel WIG20 (+0,6%) egyaránt erősödött.
Csökkenők: A német DAX (-0,6%), a francia CAC40 (-0,2%) és a spanyol IBEX 35 (-0,7%) veszteséggel zárta a napot.
Geopolitika
Az április óta legsúlyosabb izraeli–iráni válságot sikerült enyhíteni.
- Izrael fenntartja a jogot arra, hogy célzott műveleteket hajtson végre Dél-Libanonban, amennyiben a Hezbollah újra rakétatámadásokat indít.
- Irán ezzel szemben kijelentette, hogy folytatja a támadásokat, ha Izrael újraindítja a légi csapásokat Libanon ellen.
Nyersanyagok
Az energiahordozók ára a hétfői piacnyitást követően közel 4%-kal emelkedett, azonban a nyereség nagy része már eltűnt.
- A Brent kőolaj jelenleg valamivel 93 dollár/hordó felett kereskedik, míg a WTI ára körülbelül 90 dollár.
- A TTF földgáz (holland tőzsde) ára MWh-nként ismét 50 euró alá csökkent, míg a NATGAS 3,15 dollár körül mozog.
- A nemesfémek árai stabilizálódnak, az arany és az ezüst is mérsékelt emelkedést mutat ma.
- Egy uncia arany jelenleg körülbelül 4347 dollárba kerül, míg az ezüst ára 68,5 dollár.
Makrogazdasági adatok
Európa
- A hétfőn közzétett német ipari megrendelések adata jelentősen elmaradt a várakozásoktól: áprilisban havi alapon 3,8%-os visszaesést mutatott. Ez tovább erősíti a gazdasági növekedéssel kapcsolatos pesszimizmust az euróövezetben.
- Az Európai Központi Bank kamatdöntése és Christine Lagarde elnök sajtótájékoztatója ezen a csütörtökön várható. Amennyiben hangsúlyozza ezeket a gazdasági kockázatokat, az euró nyomás alá kerülhet.
- Némileg kedvezőbb fejlemény, hogy a ma reggel közzétett ipari termelési adat felülmúlta a konszenzust: éves alapon mindössze 0,5%-os visszaesést mutatott.
Ázsia
- Ezzel szemben Kínából pozitív hírek érkeztek, ahol a kereskedelem erőteljes fellendülést mutatott. A májusi export éves összevetésben 14,1%-kal nőtt.
- Bár az import ennél is gyorsabb ütemben, 27,4%-kal emelkedett, a kereskedelmi mérleg többlete tovább bővült, ami támogathatja a jüant.
Egyesült Államok
- A New York-i Fed felmérése szerint az egyéves inflációs várakozások enyhén, 3,6%-ról 3,5%-ra csökkentek. A piacok azonban elsősorban a szerdán megjelenő CPI-inflációs adatra várnak.
Ázsia
Az ázsiai piacok ma jelentős emelkedést mutatnak:
- KOSPI (+8%): A dél-koreai index vezeti az emelkedést, ledolgozva a tegnapi veszteségeket. Az index volatilitása az utóbbi időben rendkívül magas, amit tovább fokozott a tőkeáttételes egyedi részvény ETF-ek (Samsung és SK Hynix) bevezetése.
- Nikkei 225 (+1,9%): A japán index szintén jelentős emelkedést mutat.
- Kínai indexek: Szintén pozitív tartományban mozognak, a Hang Seng (+0,4%) és a Shanghai SE Composite (+0,7%) egyaránt emelkedik.
Devizák
G10
- A közel-keleti helyzettel kapcsolatos hangulat enyhe javulása lehetővé tette, hogy az új-zélandi dollár (+0,7% a hétfői nyitáshoz képest) és a magas bétájú svéd korona (+0,5%) erősödjön.
- Az euró is mérsékelt emelkedést mutat (+0,2%).
- Ezzel szemben a norvég korona gyengélkedik, mivel az energiahordozók ára visszahúzódott a hétfői csúcsokról.
Feltörekvő piacok (EM)
- A dél-koreai részvénypiac iránti megújult érdeklődés hatására a dél-koreai won 3,2%-kal erősödött.
- Az élmezőnyben találhatók azoknak az országoknak a devizái is, amelyek a leginkább ki vannak téve a Hormuzi-szoros esetleges hosszú távú lezárásának: a dél-afrikai rand és a magyar forint.
A devizapiac részletesebb elemzéséért olvasd el a tegnapi Devizapiaci Áttekintést, amelyben közelebbről megvizsgáljuk az eurót, a dollárt, valamint más G10 és feltörekvő piaci devizákat.
Kriptovaluták
- A Bitcoin (63 360 USD) és az Ethereum (1 689 USD) továbbra is a közelmúltbeli mélypontjai közelében mozog.
Gazdasági naptár: Várjuk az amerikai inflációs adatokat (2026.06.09.)
Talpra Tréder - 2026.06.08.
Gazdasági naptár: Mi mozgatja a piacot ma reggel❓
Reggeli összefoglaló: Felépülnek-e a piacok a pénteki „összeomlásból”?❓
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.