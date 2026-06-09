Reggeli összefoglaló: Vissza a nyereségekhez (09.06.2026)

A hétvégi izraeli–iráni tűzváltás megkérdőjelezte a térség törékeny tűzszünetét. Washington nyomására mindkét fél beszüntette a további csapásokat. A helyzet stabilizálása enyhítette a piaci aggodalmakat, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy visszaszerezzék korábbi veszteségeik egy részét.

A főbb amerikai indexek tegnap pozitív tartományban zártak: az S&P 500 (+0,3%) és a Nasdaq Composite (+0,9%).

Az európai piacokon vegyesebb hangulat volt megfigyelhető. Ugyanakkor érdemes megjegyezni, hogy pénteken jóval kisebb veszteségeket szenvedtek el.

Emelkedők: Az olasz FTSE MIB (+0,6%), a brit FTSE 100 (+0,1%) és a lengyel WIG20 (+0,6%) egyaránt erősödött.

Csökkenők: A német DAX (-0,6%), a francia CAC40 (-0,2%) és a spanyol IBEX 35 (-0,7%) veszteséggel zárta a napot.

Geopolitika

Az április óta legsúlyosabb izraeli–iráni válságot sikerült enyhíteni.

Izrael fenntartja a jogot arra, hogy célzott műveleteket hajtson végre Dél-Libanonban, amennyiben a Hezbollah újra rakétatámadásokat indít.

Irán ezzel szemben kijelentette, hogy folytatja a támadásokat, ha Izrael újraindítja a légi csapásokat Libanon ellen.

Nyersanyagok

Az energiahordozók ára a hétfői piacnyitást követően közel 4%-kal emelkedett, azonban a nyereség nagy része már eltűnt.

A Brent kőolaj jelenleg valamivel 93 dollár/hordó felett kereskedik, míg a WTI ára körülbelül 90 dollár.

A TTF földgáz (holland tőzsde) ára MWh-nként ismét 50 euró alá csökkent, míg a NATGAS 3,15 dollár körül mozog.

A nemesfémek árai stabilizálódnak, az arany és az ezüst is mérsékelt emelkedést mutat ma.

Egy uncia arany jelenleg körülbelül 4347 dollárba kerül, míg az ezüst ára 68,5 dollár.

Makrogazdasági adatok

Európa

A hétfőn közzétett német ipari megrendelések adata jelentősen elmaradt a várakozásoktól: áprilisban havi alapon 3,8%-os visszaesést mutatott. Ez tovább erősíti a gazdasági növekedéssel kapcsolatos pesszimizmust az euróövezetben.

Az Európai Központi Bank kamatdöntése és Christine Lagarde elnök sajtótájékoztatója ezen a csütörtökön várható. Amennyiben hangsúlyozza ezeket a gazdasági kockázatokat, az euró nyomás alá kerülhet.

Némileg kedvezőbb fejlemény, hogy a ma reggel közzétett ipari termelési adat felülmúlta a konszenzust: éves alapon mindössze 0,5%-os visszaesést mutatott.

Ázsia

Ezzel szemben Kínából pozitív hírek érkeztek, ahol a kereskedelem erőteljes fellendülést mutatott. A májusi export éves összevetésben 14,1%-kal nőtt.

Bár az import ennél is gyorsabb ütemben, 27,4%-kal emelkedett, a kereskedelmi mérleg többlete tovább bővült, ami támogathatja a jüant.

Egyesült Államok

A New York-i Fed felmérése szerint az egyéves inflációs várakozások enyhén, 3,6%-ról 3,5%-ra csökkentek. A piacok azonban elsősorban a szerdán megjelenő CPI-inflációs adatra várnak.

Ázsia

Az ázsiai piacok ma jelentős emelkedést mutatnak:

KOSPI (+8%) : A dél-koreai index vezeti az emelkedést, ledolgozva a tegnapi veszteségeket. Az index volatilitása az utóbbi időben rendkívül magas, amit tovább fokozott a tőkeáttételes egyedi részvény ETF-ek (Samsung és SK Hynix) bevezetése.

: A dél-koreai index vezeti az emelkedést, ledolgozva a tegnapi veszteségeket. Az index volatilitása az utóbbi időben rendkívül magas, amit tovább fokozott a tőkeáttételes egyedi részvény ETF-ek (Samsung és SK Hynix) bevezetése. Nikkei 225 (+1,9%) : A japán index szintén jelentős emelkedést mutat.

: A japán index szintén jelentős emelkedést mutat. Kínai indexek: Szintén pozitív tartományban mozognak, a Hang Seng (+0,4%) és a Shanghai SE Composite (+0,7%) egyaránt emelkedik.

Devizák

G10

A közel-keleti helyzettel kapcsolatos hangulat enyhe javulása lehetővé tette, hogy az új-zélandi dollár (+0,7% a hétfői nyitáshoz képest) és a magas bétájú svéd korona (+0,5%) erősödjön.

Az euró is mérsékelt emelkedést mutat (+0,2%).

Ezzel szemben a norvég korona gyengélkedik, mivel az energiahordozók ára visszahúzódott a hétfői csúcsokról.

Feltörekvő piacok (EM)

A dél-koreai részvénypiac iránti megújult érdeklődés hatására a dél-koreai won 3,2%-kal erősödött.

Az élmezőnyben találhatók azoknak az országoknak a devizái is, amelyek a leginkább ki vannak téve a Hormuzi-szoros esetleges hosszú távú lezárásának: a dél-afrikai rand és a magyar forint.

A devizapiac részletesebb elemzéséért olvasd el a tegnapi Devizapiaci Áttekintést, amelyben közelebbről megvizsgáljuk az eurót, a dollárt, valamint más G10 és feltörekvő piaci devizákat.

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