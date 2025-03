A nap chartja - EU50 (24.03.2025)

Az európai részvénypiac zölden nyitotta az új hetet, visszanyerve a közelmúltbeli korrekció egy részét. Donald Trump pénteki megjegyzése, miszerint a közelgő megtorló vámok némileg rugalmasak lehetnek, némi kockázatvállalási kedvet ébresztett. Másrészt a bikás nyitás lelassult a vegyes PMI-mutatók közzétételével, amelyek továbbra is kétségeket ébresztenek az európai üzleti hangulatot illetően.

A bullish kezdés ellenére az EU50 kontraktus tétován lepattant a 30 napos exponenciális mozgóátlagról (EMA30, világos lila). Forrás: xStation5

Az euróövezet aktivitása: Új sikerek, régi kihívások

Az euróövezet összetett PMI-je hét hónapos csúcsra emelkedett, de még így is elmaradt a piaci várakozásoktól (50,4, előrejelzés: 50,8, előző: 50,2). A márciusi emelkedés elsősorban az ébredező ipari szektornak köszönhető - az ipari PMI volt az egyetlen, amely meghaladta az előrejelzéseket (48,7 vs. 48,3), az ipari termelés alindexe pedig közel hároméves csúcsot ért el (50,7).

Németországban 2022 májusa óta a legnagyobb mértékben nőttek a megrendelések, ami a belföldi kereslet élénkülésének jeleit váltotta ki. Hasonló optimizmus azonban nem mondható el Franciaországról, ahol a gyenge fogyasztás miatt mind az ipar, mind a szolgáltatások zsugorodnak. A két legnagyobb uniós gazdaság között is széttartóak a kilátások, Németországban az elekotrális időszak után újraéledt az optimizmus, míg a francia vállalkozások továbbra is pesszimisták. Az egész euróövezetben tovább csökkent az inflációs nyomás, a foglalkoztatás pedig stabilizálódott a hónapok óta tartó gyengülő munkaerő-kereslet után.

Megtorló vámok: Trump nem is olyan hajthatatlan?

Az április 2-ára tervezett széles körű megtorló vámok ismét Donald Trump kereskedelmi háborúját helyezik a figyelem középpontjába, de a pénteken sugallt „rugalmasság” ellentétben áll az egy-két hónappal ezelőtti keményvonalas, kivételek nélküli álláspontjával. Bár a piaci bizonytalanság továbbra is rekordmagasságban van, úgy tűnik, hogy a befektetők most már kevésbé félve árazzák be Trump kereskedelempolitikáját.