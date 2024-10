A nap chartja - EURUSD (01.10.2024)

Az EUR/USD devizapár ma jelentős volatilitást mutatott, az euró a vegyes gazdasági adatok ellenére erősödött a dollárral szemben. Mindez az eurózóna inflációs adatainak, a feldolgozóipari PMI-adatoknak és a változó monetáris politikai várakozásoknak az összetett hátterében történt. A devizapár jelenleg 1,11 körül kereskedik, 0,23%-os napi csökkenéssel.

Az EUR/USD ellenállása annak ellenére következik be, hogy az eurózóna inflációja három év óta először az Európai Központi Bank 2%-os célja alá csökkent. A szeptemberi gyorsjelentésben szereplő fogyasztói árindex 1,8% volt éves szinten, szemben az augusztusi 2,2%-kal. Az infláció csökkenése felerősítette az EKB esetleges kamatcsökkentésével kapcsolatos piaci várakozásokat, és a kereskedők most már nagy valószínűséggel 25 bázispontos kamatcsökkentést valószínűsítenek októberben.

Az amerikai dollár teljesítménye kulcsfontosságú tényező volt, amely befolyásolta a devizapárt. A dollárindex (DXY) jelenleg a közelmúltbeli nyereségének fenntartásáért küzd, amire a múlt heti, a vártnál hűvösebb PCE inflációs adatot követően a Federal Reserve kamatcsökkentésének növekvő valószínűsége nyomást gyakorol. A személyi fogyasztási kiadások (PCE) magárindexe, a Federal Reserve által preferált inflációs mutató, augusztusban 2,7%-kal emelkedett az előző évhez képest, és ezzel közelebb került a jegybank 2%-os céljához.

Forrás: Bloomberg Financial LP

Ezek az inflációs adatok, valamint a mai euroövezeti adatok felerősítették a piaci várakozásokat az EKB és a Federal Reserve jelentős kamatcsökkentésére vonatkozóan. Jelenleg a kereskedők nagy valószínűséggel az EKB októberi 25 bázispontos kamatcsökkentését valószínűsítik, miközben a Fed kamatcsökkentési várakozásai is nőttek. Ezek a lazább monetáris politikára vonatkozó várakozások az Atlanti-óceán mindkét oldalán hozzájárultak az EUR/USD pár közelmúltbeli volatilitásához.

Az összetett piaci képet tovább árnyalják az euróövezetből érkező vegyes feldolgozóipari PMI-adatok. Bár az euróövezeti feldolgozóipari PMI összességében némileg javult, 45,0-ra, továbbra is a zsugorodási tartományban marad. Spanyolország erős teljesítményét (53,0) ellensúlyozta a Németországban folytatódó gyengeség (40,6), ami rávilágít a valutablokkon belüli eltérő gazdasági feltételekre.

A kereskedők és befektetők számára a következő napokban a következő kulcsfontosságú tényezőkre kell figyelniük:

Az amerikai ISM feldolgozóipari adatok a mai napon esedékesek, amelyek befolyásolhatják a Fed politikai várakozásait.

Az EKB tisztviselőinek kommentárjai, különösen azt követően, hogy Olli Rehn, a Kormányzótanács tagja azt javasolta, hogy „több okot adnak a kamatcsökkentésre az októberi ülésen”.

Az e heti amerikai foglalkoztatási adatok, köztük az ADP adatai és a kulcsfontosságú Nonfarm Payrolls jelentés.

Az euróövezeti gazdasági mutatók bármilyen további alakulása, különösen az inflációval és a növekedéssel kapcsolatosak.

A globális geopolitikai feszültségek hatása a kockázati hangulatra és a biztonságos menedékhelyként szolgáló áramlásokra.

Az EUR/USD árfolyamok valószínűleg továbbra is érzékenyen reagálnak ezekre a fejleményekre, valamint az EKB és a Federal Reserve politikai várakozásaiban bekövetkező változásokra. A devizapár legutóbbi mozgása a kulcsfontosságú technikai szintek felé tolta, az 50%-os Fibonacci-retracement szint körüli ellenállással. Az általános trend azonban továbbra is bizonytalan, amit az euróövezet és az Egyesült Államok közötti eltérő gazdasági adatok és jegybankpolitikai várakozások is alátámasztanak.

EURUSD (D1 intervallum)

Az EUR/USD ma 0,2%-al alacsonyabb szinten kereskedik, és 0,92%-kal marad el a legutóbbi csúcsoktól. Áttörte a 61,8%-os Fibonacci retracement szintet, és most az 50%-os Fibonacci retracement felett van, ami ellenállásként, illetve támaszként fog működni a mai ülésen. Az elmúlt két hétben az RSI csökkenő divergenciában volt, alacsonyabb csúcsokat és alacsonyabb mélypontokat képezve. A MACD tegnap eladási jelzést adott ki, ami tovább erősíti a medvés kilátásokat. Az 1,0827-nél lévő 38,2%-os Fibonacci-retracement szint tesztelésre kerülhet. Ahhoz, hogy a bikák visszanyerjék az irányítást, a mai napon az amerikai adatoknak a vártnál jóval gyengébbnek kell lenniük, ami a Fed lemondó álláspontjára vonatkozó fogadásokat erősítheti.

Forrás: xStation