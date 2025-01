A nap chartja - EURUSD (28.01.2025)

Az EURUSD árfolyama 1,0428-ra zuhant, ami éles 0,7%-os csökkenést jelent a széles körben erősödő amerikai dollárral szemben, mivel Trump elnök agresszív álláspontja a kereskedelmi vámokkal kapcsolatban a biztonságba menekülést váltja ki. A zöldhasú hullámzása azt követően nyert lendületet, hogy Trump bejelentette, hogy „sokkal nagyobb” egyetemes vámokat tervez, és a pénzügyminisztérium által javasolt 2,5%-os mértéket elégtelennek utasította el.

Dollárdominancia

Az amerikai dollár mindenhol erősödött, a dollárindex 0,4%-kal emelkedett Trump legutóbbi megjegyzéseit követően. A szélesebb piaci hatás jelentős volt, a kockázatérzékeny devizák visszaszorultak, és a biztonságos menedékként szolgáló áramlások a dollárnak kedveztek. A piaci szereplők gyorsan kiigazítják pozícióikat, a fedezeti alapok pedig növelik hosszú dollárkitettségüket azon várakozások közepette, hogy a protekcionista politika továbbra is támogatni fogja a zöldhasút.

A vámok hatása

A javasolt eszkalálódó, potenciálisan 20%-ot elérő vámstruktúra különösen veszélyezteti az euróövezet exportvezérelt gazdaságát. Az európai autógyártók és ipari gyártók különösen sebezhetőek, mivel a félvezetőkre és fémekre kivetett lehetséges vámok a létfontosságú ellátási láncok megszakításával fenyegetnek. Piaci elemzők becslése szerint egy 20%-os általános vám 2025-re 0,3-0,5 százalékponttal csökkentheti az euróövezet GDP-növekedését.

Európai gazdasági kihívások

Az euró gondjait tetézi, hogy az euróövezet gazdasága továbbra is a gyengeség jeleit mutatja, különösen a legnagyobb tagállamban. Németország negyedik negyedéves GDP-jének stagnálása és a kiábrándító IFO üzleti várakozások megerősítették a régió növekedési pályájával kapcsolatos aggodalmakat. Az euróövezetet az USA-val szembeni jelentős kereskedelmi többlete különösen sebezhetővé teszi a kereskedelmi feszültségek eszkalálódásával szemben, ami további ellenszelet jelent a közös valuta számára.

Az EKB kamatcsökkentési pályája

Az Európai Központi Bank egyre összetettebb helyzetben van, mivel a gyenge gazdasági adatok és az inflációs megbízatása között egyensúlyoz. A piaci árazás most az agresszívebb monetáris lazítással kapcsolatos várakozásokat tükrözi, és 2025-re három 25 bázispontos kamatcsökkentést áraznak be. Az EKB elnökére, Christine Lagarde-ra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy az e heti ülésen foglalkozzon mind a növekedéssel kapcsolatos aggodalmakkal, mind az amerikai kereskedelmi intézkedések lehetséges hatásaival.

Implikált kamatcsökkentés az euróövezetben. Forrás: Bloomberg

Piaci kilátások

A közeljövő iránya erősen az euró további gyengülése felé mutat, mivel a dollár továbbra is erősödik. A devizapár továbbra is nagyon érzékeny az amerikai kereskedelempolitikai szalagcímekre, és a volatilitás várhatóan továbbra is magas marad, mivel a piacok megemésztik az akár 20%-os vámemelések következményeit. A hagyományos hozamelőnyt, amely normális esetben támogatná az eurót, beárnyékolják ezek a szélesebb körű makrogazdasági aggodalmak és a dollár megújult biztonságos menedékként való vonzereje.

EURUSD (D1 intervallum)

Az EURUSD a 23,6%-os Fibonacci-retracement szinthez közelít, amely egybeesik az 50 napos SMA-val. Ez a szint várhatóan erős támaszként fog működni, mivel az elmúlt két hónapban jelentős szerepet játszott a kereskedésben. Ha megfordulásra kerül sor, a 38,2%-os Fibonacci-retracement szint, majd a 100 napos SMA lesz a legfontosabb ellenállási szint, amit figyelni kell.

Az RSI megpróbálja megtörni a felfelé irányuló divergenciát, míg az MACD szigorodik és potenciális medvés divergencia jeleit mutatja, ami óvatosságot jelez a bikák számára. Forrás: xStation