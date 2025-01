A nap chartja - GBPUSD (17.01.2025)

A brit font sterlingre újabb nyomás nehezedik, mivel a kiábrándító kiskereskedelmi értékesítési adatok megerősítik a gazdasági stagnálással kapcsolatos aggodalmakat, és a tartós gazdasági gyengeség jelei közepette a Bank of England korábbi kamatcsökkentésre vonatkozó spekulációkat erősítenek. A font 1,2166 dollárra esett, ami jelentős, 0,6%-os csökkenést jelent a mai kereskedés során, ahogy a piaci szereplők feldolgozzák a legfrissebb gazdasági adatok következményeit.

Főbb piaci statisztikák

A brit font jelentős volatilitást mutatott, a mai kereskedés során 1,2166 és 1,2250 dollár között mozgott. A piaci várakozások megszilárdultak a Bank of England idei három lehetséges 25 bázispontos kamatcsökkentése körül, miközben a brit kiskereskedelmi forgalom jelentős csökkenést regisztrált decemberben. A kétéves aranyhozamok is lejjebb mozdultak, és most a 2025-ös nyitószintjük alatt kereskednek, ami a növekvő gazdasági aggodalmakat tükrözi.

A kiskereskedelmi forgalom hatása

A decemberi kiskereskedelmi forgalmi adatok aggasztó képet mutattak a brit fogyasztói kiadásokról, különösen gyenge az élelmiszerágazat, ahol az eladások 2013 óta a legalacsonyabb szintre estek vissza. A tágabb kiskereskedelmi környezet jelentős feszültséget mutatott, mivel a negyedik negyedévben a kiskereskedelmi forgalom összességében 0,8%-kal csökkent. Ez a váratlan gyengeség a hagyományosan erős ünnepi időszakban különösen aggasztotta a piaci szereplőket, mivel az inflációs nyomás közelmúltbeli enyhülése ellenére a fogyasztói bizalom alapvető törékenységére utal.

BOE politikai kilátások

A Bank of England monetáris politikai várakozásai a gyenge kiskereskedelmi adatok közzétételét követően jelentősen megváltoztak. A piaci szereplők most már aktívan három negyedpontos kamatcsökkentést áraznak be 2025-re, az éves kamatcsökkentési várakozások összességében 66,7 bázispontot érnek el. A gazdasági stagnálással kapcsolatos növekvő aggodalmak a kamatcsökkentési várakozások felgyorsulásához vezettek, és számos piaci megfigyelő most már arra számít, hogy a központi banknak a korábban gondoltnál korábban kell megkezdenie az enyhítési ciklust.

Implikált kamatcsökkentés az Egyesült Királyságban. Forrás: Bloomberg

Piaci pozícionálás és kockázati tényezők

A Morgan Stanley legutóbbi elemzése szerint az amerikai dollár gyengülhet, bár a font sterlingnek jelentős hazai kihívásokkal kell szembenéznie, amelyek korlátozhatják a dollár széles körű gyengüléséből származó nyereséget. Az intézményi befektetők növelték short pozícióikat a font sterlingben, míg a felmérések szerint széles körben elterjedt várakozások szerint a GBP/USD pár 2025 júniusára az 1,15-1,20 dolláros sávba esik. Az opciós piacon nőtt a lefelé irányuló védelem iránti kereslet, ami a font sterling kilátásaival kapcsolatos aggodalmak növekedését tükrözi. Az Egyesült Királyságban az aranykötvények piacának stabilitása továbbra is kulcsfontosságú tényező, amely befolyásolhatja a font sterling teljesítményét az elkövetkező hónapokban.

GBPUSD (D1 intervallum)

A GBPUSD árfolyama a legutóbb október végén látott szintekhez közelít, ami ezt követően fellendüléshez vezetett, és erősítette a font sterlinget. A medvék valószínűleg megpróbálnak az 1,2139 és 1,2108 közötti támaszzóna alá törni. Ezzel szemben a bikák az áprilisi mélypontot célozzák meg 1,235-nél, amely az első ellenállásként szolgál. Az RSI megtörte a bikás divergenciát, és a túladott zóna felé közelít, ami potenciálisan a szeptember közepén megfigyelt konszolidációs fázishoz hasonlóan további medvés nyomást jelezhet. Eközben a MACD a bullish crossover határán van, de továbbra is a negatív tartományban tartózkodik, ami óvatosságra int minden felfelé irányuló lendületet illetően. Forrás: xStation