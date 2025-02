A nap chartja - NZDUSD (19.02.2025)

Az új-zélandi dollár kezdetben gyengült, majd a mai napon az USA dollárral szemben fellendült, mivel az új-zélandi jegybank (Reserve Bank of New Zealand, RBNZ) már a harmadik egymást követő 50 bázispontos kamatcsökkentést hajtotta végre, miközben a jövőbeni csökkentések tekintetében visszafogottabb ütemet jelzett. Az NZDUSD pár jelenleg 0,5720-on kereskedik, a befektetők a gyorsan változó globális dinamika közepette elemzik a központi bank határidős iránymutatását.

Átmenet a mértékletes kamatcsökkentésre

Az RBNZ legutóbbi politikai intézkedése során a hivatalos készpénzkamatlábat (OCR) 4,25%-ról 3,75%-ra csökkentette, fenntartva ezzel pozícióját, mint az egyik legagresszívabb kamatcsökkentő a nagyobb központi bankok között. Adrian Orr kormányzó jelezte, hogy áprilisban és májusban kisebb, 25 százalékpontos kamatcsökkentésekre fog áttérni, ami arra utal, hogy a jegybank a gazdasági fellendülés és az infláció kezelése közötti egyensúly megteremtésére törekszik. Ez a stratégiaváltás a központi bank növekvő bizalmát fejezi ki az árnyomás kezelésének képességével kapcsolatban, miközben támogatja a növekedést.

CPI vs. kamatlábak. Forrás: Bloomberg L.P.

Inflációs dinamika és árnyomás

Az inflációs kilátások összetett képet mutatnak, mivel az RBNZ frissített előrejelzései szerint az infláció az év folyamán újra felgyorsulhat 2,7%-ra. Ezt az előrejelzést több tényező befolyásolja, többek között az árfolyammozgások hatása, az emelkedő üzemanyagárak és az amerikai kereskedelempolitika hatásaival kapcsolatos bizonytalanság. A központi bank megjegyezte, hogy a közeljövőben az árnyomás változékony maradhat, ahogy ezek a különböző hatások érvényesülnek.

Globális kontextus és kereskedelmi bizonytalanságok

A globális kontextus továbbra is különösen nagy kihívást jelent, mivel a piacok megemésztik Donald Trump újraválasztását és az újabb vámfenyegetéseket, amelyek fokozták a nemzetközi kereskedelmi áramlásokkal kapcsolatos aggodalmakat. A gazdasági növekedési várakozások globálisan továbbra is visszafogottak, miközben a kilátásokat a növekvő geoökonómiai széttagoltság még egy réteggel összetettebbé teszi. A főbb központi bankok közötti politikai tájkép továbbra is eltér egymástól, mivel az ausztrál jegybank még csak most kezdte meg enyhítési ciklusát, szemben az RBNZ előrehaladottabb pályájával.

Kilátások és gazdasági fellendülés

Előre tekintve az RBNZ előrejelzése szerint az OCR az év végére körülbelül 3%-ra csökken, ami a korábban jelzettnél agresszívabb csökkentés. Bár 2025-ben gazdasági fellendülés várható, a valuta mozgását több kulcsfontosságú tényező befolyásolja majd, többek között a következő hazai GDP-adatok, a globális kereskedelempolitika alakulása, az üzleti beruházási döntések és az exportszektor teljesítménye. A munkaerőpiac 2025 második felében várhatóan a javulás jeleit mutatja majd, ami további támogatást nyújthat a valutának.

NZDUSD (D1 intervallum)

Az NZDUSD devizapár a januári 0,57224-es csúcson kereskedik. Ahhoz, hogy az emelkedő lendület folytatódjon, a 100 napos SMA-t újra tesztelni kell. Ha ez sikerül, akkor a 0,5831-0,5912-es tartomány kerülhet a játékba. Másrészt a 0,56427-nél lévő 50 napos SMA jelenleg támaszként működik. Az RSI magasabb csúcsokkal bullish divergenciát mutat, míg a MACD továbbra is szélesedik.