A nap chartja - US500 (14.05.2025)

Az amerikai indexek szinte teljesen visszanyerték a Donald Trump által kezdeményezett kereskedelmi háború kirobbanása által kiváltott veszteségeket. Még a kereskedelmi tárgyalásokon a közelmúltban elért előrelépés - a véglegesített megállapodások hiánya ellenére - is elég volt ahhoz, hogy feldobja a befektetői hangulatot és fellendítse a részvényárfolyamokat. Tegnap további katalizátort jelentett az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közötti történelmi jelentőségű megállapodás, amely több milliárd dolláros befektetéseket tartalmazott a mesterséges intelligencia ágazatban, valamint technológiai vásárlásokat az Nvidia és az AMD részéről. Ez a hír jelentősen javította a piaci hangulatot, és hozzájárult a technológiai szektor erőteljes rallyjához. Nézzük meg, hogyan teljesítenek ebben az összefüggésben a kiválasztott US500 vállalatok és a különböző szektorok.

A legerősebb fellendülés nem meglepő módon az úgynevezett „Magnificent 7” - Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft és Tesla - körében tapasztalható. A korábbi mély korrekciót követően ezek a vállalatok most az egész US500 indexet felfelé mozgatják.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy az US500 többi vállalatánál is a fellendülés jelei mutatkoznak. Az US500 index a fent említett hét kivételével minden idők legmagasabb szintjei (ATH) közelében kereskedik, bár a nyereség üteme ebben a csoportban jelentősen lassabb - amint az a grafikonokon is jól látható.

Technikai szempontból az US500 áttörte a kulcsfontosságú ellenállási szinteket, és visszatért a rekordmagas értékek közelében lévő konszolidációs zónába. A kulcsszintek most az 5900 és 6000 pontok. Ahhoz, hogy a rali fundamentális alapon folytatódjon, a piacnak további katalizátorokra van szüksége - mint például a tegnapi megállapodás Szaúd-Arábiával. Trump utalt más országokkal, például az Egyesült Arab Emírségekkel való esetleges hasonló megállapodásokra, bár ez egyelőre spekulatív marad.