A nap chartja: USDIDX (16.09.2025)

Az amerikai dollár újabb napja gyengül. Az európai kereskedés kezdetén a dollár index 0,30%-kal csökkent. A piac 25 bázispontos kamatcsökkentést és Jerome Powell dovish sajtótájékoztatóját várja. Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése Donald Trump politikája egyértelműen nyomást gyakorol az amerikai valutára. Trump nyilvánosan kifejezte azon szándékát, hogy leértékelje a dollárt. Figyelembe véve, hogy az év eleje óta csak egy hónap volt pozitív, elmondható, hogy az elnök végrehajtja stratégiáját. A dollár gyengülését több tényező is befolyásolja, többek között a kereskedelmi háború, a politikai bizonytalanság és a közelgő kamatcsökkentések. Az elmúlt néhány hónapban a dollár a csatorna alsó végén, két szórás közelében kereskedett. Hosszú távú csökkenő trend esetén azonban ezek a szintek hosszabb ideig is fennmaradhatnak. Június közepe óta a dollár a jelenlegi konszolidációs csatornában maradt. A felső határt többször is tesztelték, de tartós áttörés nem történt. A dollár most a alsó határhoz közeledik, és nem zárható ki, hogy a 96,1000 pont feletti támasz újra tesztelésre kerül.

