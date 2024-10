A nap chartja - USDJPY (22.10.2024)

Az USD/JPY devizapár hétfőn megugrott, áttörve a kritikus 150,00-as szintet, és új csúcsokat ért el, ami azonnali spekulációkat váltott ki egy esetleges japán beavatkozásról. A devizapár elérte a 150,78-as szintet, ami 150+ pipes ugrást jelentett az ázsiai szeánsz mélypontjaihoz képest, mivel több tényező is összeállt, hogy a jen csökkenjen a dollárral szemben.

Ez a jelentős elmozdulás a fokozott politikai bizonytalanság hátterében történt Japánban, ahol a legutóbbi felmérések szerint az október 27-i választásokat követően kisebbségi koalíciós kormány alakulhat. A politikai instabilitás további nyomást gyakorol a jenre, mivel a piacok a Bank of Japan monetáris politikai pályájára gyakorolt lehetséges következményekkel küzdenek.

Amerikai kincstári hozamgörbe, forrás: Bloomberg

Az amerikai kincstárjegyek hozamának emelkedése továbbra is az egyik fő hajtóerő, a 10 éves referenciahozam 4,11% fölé emelkedett. Ez a hozamkülönbség továbbra is kulcsfontosságú tényező, amely támogatja a dollár erősödését a jennel szemben, különösen mivel a piacok most körülbelül két 25 bázispontos kamatcsökkentést áraznak be a következő évre, ami a korábbi várakozásoknál konzervatívabb kilátás.

A japán hatóságok esetleges beavatkozása körül megnőtt a piaci figyelem. A Mizuho heti előrejelzése külön kiemelte, hogy „a szóbeli beavatkozás veszélye nő, amint az USD/JPY 150 fölé emelkedik, ami a piaci szereplők fokozott éberségére utal a Pénzügyminisztérium vagy a Bank of Japan esetleges intézkedéseire vonatkozóan.

A politikai dimenzió egy újabb összetett réteget ad a valuta kilátásaihoz. A kormányzó LDP-Komeito koalíció esetleges többségi veszteségének lehetősége jelentősen befolyásolhatja a BOJ azon képességét, hogy végrehajtsa az ultralaza monetáris politikából való fokozatos kilépést. Az ellenzéki pártok monetáris politikával kapcsolatos eltérő álláspontja – egyesek a további alkalmazkodó intézkedéseket támogatják – további bizonytalanságot okoz a piacon.

A rövid távú kereskedési dinamika fokozott fedezeti aktivitást mutat, az opciós piacok az éles jenmozgások elleni védelem iránti növekvő keresletet tükrözik. Ez a védekező pozícionálás arra utal, hogy a piaci szereplők felkészülnek a közelgő választások körüli esetleges beavatkozásra vagy megnövekedett volatilitásra.

Előre tekintve a devizapár több kulcsfontosságú eseménykockázattal néz szembe, többek között:

Az október 27-i japán parlamenti választások

A Federal Reserve vezetőinek közelgő beszédei

Az amerikai kincstárjegyek hozammozgásának folyamatos figyelemmel kísérése.

A japán hatóságok lehetséges beavatkozása

A Bank of Japan kétnapos politikai ülése október 31-én zárul, várhatóan szünetelteti a kamatemeléseket

Összefoglalva, az USD/JPY drámai 150 fölé emelkedése a japán politikai bizonytalanság, az emelkedő amerikai hozamok és a változó monetáris politikai várakozások összefolyását jelenti. A piac továbbra is rendkívül érzékeny az esetleges beavatkozásra, és a kereskedők szorosan figyelik mind a technikai szinteket, mind a japán hatóságoktól érkező politikai jelzéseket. A közelgő választások egy újabb összetett réteget adnak az amúgy is volatilis devizapárhoz, ami a közeljövőben továbbra is magas volatilitást sejtet.

USDJPY (D1 intervallum)

Az USDJPY a 100 napos SMA felett kereskedik a tegnapi éles emelkedést követően, ami rövid távú erőt jelez. Most a 200 napos SMA közelében lévő kulcsfontosságú ellenálláshoz közelít, amely egybeesik egy kritikus Fibonacci-retracement-szinttel. Ahhoz, hogy a japán jen újra megerősödjön, először a 149,211-nél lévő 100 napos SMA alá kell törnie, és meg kell céloznia a 147,166-nál lévő előző csúcs által meghatározott támaszszintet. Az RSI közel egy hónapja a túlvásárolt szintek alatt konszolidálódik, és a MACD továbbra is feszült, ami azt jelzi, hogy jelentős volatilitás lehet a láthatáron.

Forrás: xStation