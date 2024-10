A nap chartja - USDJPY (27.09.2024)

Az USDJPY devizapár ma jelentős volatilitást tapasztalt, miután Japánban jelentős politikai fejlemények és új gazdasági adatok jelentek meg. Shigeru Ishiba volt védelmi miniszter megnyerte a Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetői versenyét, így ő lehet Japán új miniszterelnöke. Ez a politikai váltás, valamint a közelmúltbeli inflációs adatok összetett és dinamikus környezetet teremtettek a devizapár számára.

Ishiba győzelmére egy szoros figyelemmel kísért verseny után került sor, amely a Sanae Takaichi gazdasági biztonsági miniszterrel szembeni második fordulóval végződött. A 67 éves Ishiba, aki arról ismert, hogy hajlandó kritizálni saját pártját, és a vidék újjáélesztésére összpontosít, most azzal a kihívással néz szembe, hogy javítsa az LDP imázsát a jövő évi általános választások előtt. Győzelmét vegyes piaci reakciók fogadták, ami a bizonytalanságot tükrözi a vezetése alatti lehetséges politikai változásokkal kapcsolatban.

A devizapiacok drámaian reagáltak az eseményekre. Kezdetben, amikor úgy tűnt, hogy Takaichi győzhet, az USDJPY pár 146,00 fölé szökött. Ahogy azonban Ishiba végső győzelmének híre elterjedt, a pár hirtelen visszafordult, és 143,80 körüli értékre zuhant. Ez a volatilitás aláhúzza a piac érzékenységét a japán gazdaság- és monetáris politika lehetséges változásaira. Az összetett képet tovább árnyalja, hogy a tokiói fogyasztói árindex (CPI) legutóbbi adatai az infláció csökkenését mutatták. A fogyasztói árindex szeptemberben 2,2%-kal emelkedett éves szinten, szemben az augusztusi 2,6%-os emelkedéssel. Az infláció csökkenő tendenciája befolyásolhatja a Bank of Japan (BOJ) monetáris politikai döntéseit, amelyek a politikai vezetés változása miatt már most is vizsgálat alatt állnak.

Ishiba gazdasági menetrendjét, amely többek között a japán magas inflációs rátákból való „teljes kilépésre” és a „reálbér-növekedés” elérésére tett ígéreteket tartalmazza, a piaci szereplők szoros figyelemmel fogják kísérni. A monetáris politikával kapcsolatos álláspontja és a BOJ-ra gyakorolt esetleges nyomás a rendkívül laza politika módosítására jelentős hatással lehet a jen értékére. A leendő új miniszterelnöknek szélesebb körű gazdasági és geopolitikai kihívásokkal is szembe kell néznie. Japán gazdasága a megélhetési költségek emelkedésével küzd, amit a gyenge jen tovább súlyosbít. Emellett Ishibának el kell majd igazodnia Japánnak az Egyesült Államokkal való kulcsfontosságú kapcsolatában, miközben Ázsiában egyre nagyobb biztonsági kihívások merülnek fel, beleértve a Kínával és Észak-Koreával fennálló feszültségeket. A kereskedők és a befektetők számára a következő hetekben a legfontosabb tényezők, amelyekre figyelni kell, az Ishiba gazdasági prioritásaival kapcsolatos jelzések, a BOJ vezetésében vagy politikájában bekövetkező esetleges változások, valamint az, hogy ezek a tényezők hogyan befolyásolhatják az inflációs trendeket és a bérnövekedést Japánban. Az USDJPY pár valószínűleg továbbra is érzékeny marad ezekre a fejleményekre, valamint az amerikai jegybank politikai várakozásaiban bekövetkező változásokra.

USDJPY (D1 intervallum)

Az USD/JPY áttörte a kulcsfontosságú ellenállást, majd visszazuhant a csökkenő trendcsatornába. Ez a szint már kétszer is erős ellenállásként működött, ami a csökkenő trend folytatásához vezetett. Augusztus eleje óta alacsonyabb csúcsok és alacsonyabb mélypontok figyelhetők meg. Az ellenállás egybeesik az 50%-os Fibonacci-retracement-szinttel is, amely augusztus végén erős ellenállásként szolgált. Az USD/JPY most áttörte a 38,2%-os Fibonacci-retracementet, ami megkönnyítheti az utat a 141,869-nél lévő 23,6%-os Fibonacci-retracement szintig.

Az RSI felfelé tendál és bullish divergenciát mutat, amely hamarosan áttörhet, ami trendváltást jelezhet. A MACD magasabb csúcsokat és magasabb mélypontokat mutat, a legutóbbi kereszteződés pedig vételi jelzést jelez.