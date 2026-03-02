A Wall Street hangulata romlik 📉 Az S&P 500 eredményjelentéseinek legfontosabb eseményei

A 2025 negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon a S&P 500 esetében a vártnál jobban alakult: a vállalatok 96%-a már közzétette eredményeit, és mintegy 73%-uk felülmúlta az egy részvényre jutó nyereségre (EPS) vonatkozó várakozásokat, miközben 73% bevételi oldalon is pozitív meglepetést okozott. Ez arra utal, hogy a piac fundamentális „szélessége” javult, még ha a részvénypiaci hangulat továbbra is visszafogott.

Az erős negyedév megalapozhat egy következő hónapokban kibontakozó felpattanást, ugyanakkor a befektetői reakció eddig mérsékelt maradt. Ezzel párhuzamosan 2025 második negyedéve óta most először láthattunk lefelé mutató korrekciókat az amerikai vállalati eredményvárakozásokban. Az alábbiak a FactSet-jelentés főbb megállapításai:

Az eredmények érdemi indexszintű növekedést hajtanak

A 2025 Q4-re vonatkozó, 14,2%-os vegyes (blended) éves összevetésű eredménynövekedés azt jelenti, hogy az S&P 500 sorozatban az ötödik negyedévben érhet el kétszámjegyű profitbővülést. Ez erős érv a marzsok és a kereslet ellenálló képessége mellett.

Jelentős felfelé irányuló revíziók a szezon során

A piac eredetileg 8,3%-os éves növekedést várt (december 31-i állapot szerint), ami mára 14,2%-ra emelkedett, tükrözve a pozitív meglepetések hullámát. A 11 szektorból 10-ben erősebb eredménykép rajzolódik ki, mint a gyorsjelentési szezon kezdetén.

Vegyes, de nem pesszimista iránymutatás 2026 Q1-re

Az első negyedévre vonatkozó vállalati előrejelzések összességében enyhén pozitív képet mutatnak: 52 vállalat emelte vagy pozitív EPS-guidance-ot adott, míg 45 csökkentette azt. Ez óvatos optimizmust jelez a fennálló költség- és keresleti kockázatok ellenére.

Magas értékeltség – magasabb elvárások

Az előretekintő 12 havi P/E ráta 21,6-on áll, ami meghaladja az 5 éves átlagot (20,0) és a 10 éves átlagot (18,8). A piac tehát már „beárazza” a további erős teljesítményt, ami azt jelenti, hogy az esetleges csalódás az eredménydinamikában vagy az előrejelzésekben aránytalanul nagyobb negatív piaci reakciót válthat ki.

Összességében: a fundamentumok erősek, a növekedés széles bázisú, de a magas értékeltség miatt a következő negyedévekben a piac érzékeny maradhat a legkisebb negatív meglepetésre is.