A Wall Street hangulata romlik 📉 Az S&P 500 eredményjelentéseinek legfontosabb eseményei

A 2025 negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon a S&P 500 esetében a vártnál jobban alakult: a vállalatok 96%-a már közzétette eredményeit, és mintegy 73%-uk felülmúlta az egy részvényre jutó nyereségre (EPS) vonatkozó várakozásokat, miközben 73% bevételi oldalon is pozitív meglepetést okozott. Ez arra utal, hogy a piac fundamentális „szélessége” javult, még ha a részvénypiaci hangulat továbbra is visszafogott.
Az erős negyedév megalapozhat egy következő hónapokban kibontakozó felpattanást, ugyanakkor a befektetői reakció eddig mérsékelt maradt. Ezzel párhuzamosan 2025 második negyedéve óta most először láthattunk lefelé mutató korrekciókat az amerikai vállalati eredményvárakozásokban. Az alábbiak a FactSet-jelentés főbb megállapításai:
Az eredmények érdemi indexszintű növekedést hajtanak
A 2025 Q4-re vonatkozó, 14,2%-os vegyes (blended) éves összevetésű eredménynövekedés azt jelenti, hogy az S&P 500 sorozatban az ötödik negyedévben érhet el kétszámjegyű profitbővülést. Ez erős érv a marzsok és a kereslet ellenálló képessége mellett.
Jelentős felfelé irányuló revíziók a szezon során
A piac eredetileg 8,3%-os éves növekedést várt (december 31-i állapot szerint), ami mára 14,2%-ra emelkedett, tükrözve a pozitív meglepetések hullámát. A 11 szektorból 10-ben erősebb eredménykép rajzolódik ki, mint a gyorsjelentési szezon kezdetén.
Vegyes, de nem pesszimista iránymutatás 2026 Q1-re
Az első negyedévre vonatkozó vállalati előrejelzések összességében enyhén pozitív képet mutatnak: 52 vállalat emelte vagy pozitív EPS-guidance-ot adott, míg 45 csökkentette azt. Ez óvatos optimizmust jelez a fennálló költség- és keresleti kockázatok ellenére.
Magas értékeltség – magasabb elvárások
Az előretekintő 12 havi P/E ráta 21,6-on áll, ami meghaladja az 5 éves átlagot (20,0) és a 10 éves átlagot (18,8). A piac tehát már „beárazza” a további erős teljesítményt, ami azt jelenti, hogy az esetleges csalódás az eredménydinamikában vagy az előrejelzésekben aránytalanul nagyobb negatív piaci reakciót válthat ki.
Összességében: a fundamentumok erősek, a növekedés széles bázisú, de a magas értékeltség miatt a következő negyedévekben a piac érzékeny maradhat a legkisebb negatív meglepetésre is.
Forrás: FactSet
A „Magnificent 7” (M7) vállalatok az Nvidia február 25-i jelentésével zárták a negyedik negyedévet, ami lehetővé tette annak teljes körű értékelését, hogy ez a csoport mennyire járul hozzá az S&P 500 teljesítményéhez.
A csoportra vonatkozó konszenzusos várakozások jelentősen emelkedtek a negyedév során: december 31-én a piac 20,1%-os nyereségnövekedést várt a negyedik negyedévre; a végső adat 27,2% lett.
A meglepetés minőségét tekintve: több volt a várakozásokat meghaladó eredmény, de azok mértéke kisebb volt.
Az M7 vállalatok 86%-a (7-ből 6) meghaladta az EPS-becsléseket (szemben a szélesebb S&P 500 73%-ával).
Az M7 összesített EPS-meglepetése azonban 5,5% volt, szemben a teljes index 6,8%-ával.
Az M7-en belüli nyereségdinamika a harmadik negyedévhez képest felgyorsult: a negyedik negyedévi növekedés elérte a +27,2%-ot az előző év azonos időszakához képest, szemben a harmadik negyedévi +18,4%-kal. Ezzel az M7 az elmúlt 11 negyedévből 10-szer ért el 25% feletti nyereségnövekedést, ami aláhúzza a legnagyobb vállalatoknál tapasztalható nyereségnövekedés folyamatos koncentrációját.
A piac többi része lassul: a fennmaradó 493 vállalat a negyedik negyedévben körülbelül 9,8%-os összetett nyereségnövekedést ért el, ami alacsonyabb a harmadik negyedévi, körülbelül 12,2%-os ütemnél, így ismét nőtt a különbség az M7 és a szélesebb index között.
Ki hajtja valójában az S&P 500 nyereségnövekedését? Az öt legnagyobb hozzájáruló közül három az M7 tagjai közé tartozik: az NVIDIA, az Alphabet és a Microsoft. E három vállalat nélkül az index szintű nyereségnövekedés lényegesen kevésbé lenne lenyűgöző.
Egy figyelmeztetés a többi legnagyobb hozzájáruló egyszeri eredményeivel kapcsolatban: a Boeing és a GE Vernova bekerült az öt legnagyobb közé.
Forrás: FactSet
Előretekintve a piac kétszámjegyű eredménynövekedést áraz 2026-ra: az elemzők naptári alapon mintegy 23,5%-os EPS-bővülést várnak a „Magnificent Seven” (M7) részéről, míg a fennmaradó 493 vállalat esetében 11,8%-ot. Ezek ambiciózus várakozások, amelyek már nemcsak a megacap technológiai cégekre, hanem szélesebb piaci részvételre is építenek a S&P 500 indexen belül.
Rövid távon: első lefelé mutató revíziók 2025 Q2 óta
Az elemzők megkezdték az első negyedéves becslések csökkentését – ilyenre 2025 második negyedéve óta nem volt példa. Januárban és februárban az S&P 500 Q1-re vonatkozó bottom-up EPS-konszenzusa 1,5%-kal mérséklődött (71,57 dollárról 70,50 dollárra), ezzel formálisan véget ért az a periódus, amikor a negyedévek elején inkább stabilizálódás és felfelé irányuló módosítások voltak jellemzőek.
Ugyanakkor a visszavágás mértéke történelmi összevetésben mérsékelt:
-
5 éves átlag: –1,2%
-
10 éves átlag: –2,4%
-
15 éves átlag: –2,6%
-
20 éves átlag: –3,2%
A mostani –1,5% a hosszabb távú átlagok alatt marad, ami inkább normalizációra, mint agresszív leminősítési ciklusra utal.
Szektorális kép: széles, de nem pánikszerű nyomás
A 11 szektorból 8-ban csökkentek a 2026 Q1-es EPS-becslések. A legnagyobb negatív revíziók:
-
Egészségügy: –13,2%
-
Energia: –12,3%
Pozitív oldalon:
-
Információtechnológia: +5,2%
-
Közművek: változatlan
Ez azt jelzi, hogy a revíziós nyomás széles körű, de nem egységesen negatív.
A piac nem engedte el a második féléves gyorsulás narratíváját
Miközben a rövid távú kockázatokat (infláció, vámok, AI-val kapcsolatos bizonytalanság) beárazza a piac, a 2026-os év későbbi negyedéveire vonatkozó várakozások inkább javultak:
-
Q2: +0,7% (76,78 USD-re)
-
Q3: +1,2% (82,39 USD-re)
-
Q4: +2,2% (85,18 USD-re)
Ennek eredményeként a teljes 2026-os EPS-konszenzus is emelkedett:
+0,8%-kal, 313,62 USD-re, annak ellenére, hogy az év eleje gyengébben indul.
A piac tehát nem törölte az eredménygyorsulás forgatókönyvét, hanem időben későbbre tolta.
2026 szektorális összkép
Vegyes, de enyhén pozitív eltolódás látható:
-
6 szektorban felfelé módosították a várakozásokat (élén: IT +4,1%, Alapanyagok +2,9%)
-
5 szektorban csökkentés történt (kiemelten: Energia –6,5%, Egészségügy –2,3%)
Piaci konklúzió
A rövid távú várakozások „resetje” nem ássa alá a 2026-ra vonatkozó, kétszámjegyű eredménynövekedési tézist. Ugyanakkor a magas értékeltségi szintek mellett az S&P 500 esetében a hibahatár szűk marad az első negyedévben: bármilyen negatív meglepetés az eredmények vagy az iránymutatás terén aránytalanul nagy piaci reakciót válthat ki.
Forrás: FactSet
US500 (D1 intervallum)
Forrás: xStation5
