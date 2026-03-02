BREAKING:Az euróövezet februári gyártási PMI-jei nagyjából megerősítették a mérsékelt növekedéshez való visszatérést

Németország – HCOB feldolgozóipari PMI (február, végleges): 50,9 (várt: 50,7; előző: 50,7)
Franciaország – HCOB feldolgozóipari PMI (február, végleges): 50,1 (várt: 49,9; előző: 49,9)
Olaszország – HCOB feldolgozóipari PMI (február): 50,6 (várt: 49,2; előző: 48,1)
Svájc – Feldolgozóipari PMI (február): 47,4 (várt: 49,8; előző: 48,8)
Szolgáltatói PMI: 52,4 (előző: 53,8)
Spanyolország – HCOB feldolgozóipari PMI (február): 50,0 (várt: 50,0; előző: 49,2)
A februári euróövezeti feldolgozóipari PMI-adatok összességében megerősítik a mérsékelt bővüléshez való visszatérést: a mutató 50,8-on maradt, míg Németország, Franciaország, Olaszország és Spanyolország egyaránt az 50 pontos küszöbön vagy afelett zárt, több esetben enyhén felülmúlva a várakozásokat.
Olaszország különösen kiemelkedett: az 50,6-os érték jelentős pozitív meglepetés a 49,2-es konszenzussal és a korábbi 48,1-es adattal szemben. Spanyolország 49,2-ről pontosan 50,0-ra emelkedett.
Ezzel szemben Svájc továbbra is zsugorodási tartományban maradt, miután a feldolgozóipari PMI 47,4-re csökkent a várt 49,8-cal szemben, ugyanakkor a szolgáltatói szektor 52,4-es értékkel továbbra is bővülést jelez, bár a korábbi 53,8-hoz képest mérséklődve.
Összességében az adatok óvatos stabilizálódást jeleznek az euróövezeti feldolgozóiparban, miközben Svájcban továbbra is gyenge ipari környezet rajzolódik ki.
A Bitcoin 70 000 dollár fölé ugrott a dollár erősödése ellenére 📈
Gazdasági naptár: ADP munkaerő-piaci jelentés és ISM szolgáltatások 🔎
Reggeli összefoglaló (04.03.2026)
A DE40 a 2026-os mélypontra zuhan 🚨📉
