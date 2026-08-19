A Wall Street lendülete csökken 🗽 A fundamentális mutatók még mindig lépést tartanak-e a bull markettel?

A közelmúltbeli visszaesések ellenére az S&P 500 továbbra is közel van történelmi csúcsaihoz, így természetes kérdés, hogy a piac nem ment-e már túl messzire. A probléma az, hogy önmagában az index szintje nem mutatja a teljes képet. Az elmúlt negyedévekben a vállalati eredmények és az eredményvárakozások elég gyorsan javultak ahhoz, hogy a piaci emelkedést ne lehessen kizárólag az értékeltség bővülésével magyarázni.
- Az S&P 500 vállalatainak eredményei közel 50,4%-kal nőttek éves alapon a legutóbbi negyedévben, szemben a korábbi 23,2%-os várakozással. Ez volt a legerősebb növekedési ütem 2021 harmadik negyedéve óta. Az eredmény egy része azonban az Alphabet és az Amazon teljesítményéből származott, ahol a SpaceX-hez és az Anthropic-hoz kapcsolódó nyereségeket is elszámolták. Ezeket a hatásokat kiszűrve az eredménynövekedés közelebb lett volna a 32%-hoz éves alapon, ami még mindig körülbelül 10 százalékponttal meghaladja magának az S&P 500-nak a növekedését.
- Ez már a második egymást követő negyedév, amikor az eredménynövekedés meghaladta a 20%-ot, és egyben a hetedik egymást követő kétszámjegyű növekedést mutató negyedév. A bevételnövekedés szintén gyorsul, éves alapon körülbelül 15%-kal emelkedve, ami 2021 negyedik negyedéve óta a legerősebb ütem. Még az energia- és technológiai szektort kiszűrve is körülbelül 9,7%-os lett volna a bevételnövekedés.
- A javulás nem korlátozódik a legnagyobb technológiai vállalatokra. Az S&P 500 11 szektorából 8 kétszámjegyű eredménynövekedést mutat. Az energiaipari vállalatok eredményei éves alapon körülbelül 135%-kal, míg a kommunikációs szolgáltatások és a fogyasztási diszkrecionális szektor eredményei közel 110%-kal nőnek. Ez gyengíti azt az érvet, miszerint az egész bikapiacot kizárólag néhány megacap részvény hajtja.
US500 grafikon (D1 időtáv)
Az S&P 500 kontraktust (US500) vizsgálva a fontos árfolyam-támasz 7 620 pont körül található, amelyet tovább erősít az 50 periódusú EMA50 (narancssárga vonal). A fontos ellenállási szintek 7 800 és 8 000 pontnál találhatók.
Forrás: xStation5
Az S&P 500-as vállalatokra vonatkozó, 12 hónapra előrejelzett egy részvényre jutó nyereség (EPS) növekedési üteme éves szinten körülbelül 35%-ra emelkedett (annak ellenére, hogy tavaly nem volt recesszió!), ami egyértelműen alátámasztja a fundamentális támaszt.
Forrás: XTB Research
Az S&P 500 drága, de nem extrém módon drága
Mivel az index a rekordmagasságok közelében kereskedik, az értékeltségek továbbra is magasak, de még mindig nem hasonlíthatók össze a történelem legszélsőségesebb időszakaival. A következő 12 hónapra vonatkozó forward P/E körülbelül 21,8x. Ez egyértelműen magasabb az 1980 óta látott szintek többségénél, ugyanakkor továbbra is elmarad a dotkom-lufi vagy a pandémia utáni fellendülés során elért szélsőséges értékektől.
Ennél azonban fontosabb az index szintje és az eredményvárakozások közötti kapcsolat. Az S&P 500 emelkedik, miközben a forward P/E nem növekszik ugyanilyen ütemben. Ez azt jelenti, hogy az index emelkedésének egy részét a növekvő EPS-várakozások ellensúlyozzák, ahelyett, hogy az emelkedést kizárólag az hajtaná, hogy a befektetők hajlandóak magasabb értékeltségi szorzókat fizetni.
Ez fontos különbség. A piac abszolút értelemben továbbra is drága lehet, de ha az eredményvárakozások gyorsabban emelkednek, mint a részvényárfolyamok, akkor a relatív értékeltség nem romlik tovább. A jelenlegi helyzet ezért inkább egy javuló fundamentumok által támogatott piacra hasonlít, mint a tisztán a szorzók bővülésével jellemezhető klasszikus szakaszra.
Forrás: XTB Research
Az eredményvárakozások felülvizsgálatai szakítanak a történelmi mintákkal
Ez még inkább látható az elemzők eredmény-előrejelzéseiben. Történelmileg az S&P 500 vállalatainak eredménybecslései általában viszonylag magas szinten kezdik az évet, majd fokozatosan lefelé módosítják őket. 2000 óta átlagosan körülbelül 9%-kal csökkentek a felülvizsgálatok.
2026-ban ennek éppen az ellenkezője történik. Az előrejelzett eredménynövekedés megközelíti a 30%-ot, miközben a várakozásokat már körülbelül 15%-kal emelték az év eleje óta. Az ilyen erős pozitív felülvizsgálatok történelmi szempontból kiugrónak számítanak, és nem a ciklus megszokott jellemzői.
2027-ben szintén erős növekedésre számítanak, bár a bevételnövekedésnek fokozatosan normalizálódnia kellene a jelenlegi szintekről. Az elemzők arra számítanak, hogy az index vállalatainak bevételei éves alapon körülbelül 11,3%-kal nőnek 2026 második negyedévében, és 10,9%-kal a negyedik negyedévben. 2027-ben a növekedési ütem várhatóan 8,4% körülire lassul.
Ez továbbra is egy nagyon erős növekedési forgatókönyvre utal. Ugyanakkor felveti a kérdést, hogy a lécet már olyan magasra tették-e, hogy a következő negyedévekben egyre nehezebb lesz tovább emelni a várakozásokat.
Forrás: LSEG, BlackRock, Truist, FactSet
Az AI CAPEX továbbra is emelkedik, és továbbra is támogatja a ciklust
A hyperscalerek nem úgy viselkednek, mintha az AI-infrastruktúra iránti kereslet jelentős lassulására számítanának. Az Alphabet, az Amazon, a Meta és az Oracle együttesen várt CAPEX-értéke körülbelül 560 milliárd dollárról 612,5 milliárd dollárra emelkedett. Ez 52,5 milliárd dolláros, vagyis körülbelül 9,4%-os növekedést jelent.
Az Alphabet 185 milliárd dollárról 200 milliárd dollárra emelte előrejelzését, az Amazon 200 milliárd dollárról 220 milliárd dollárra, a Meta 135 milliárd dollárról 137,5 milliárd dollárra, míg az Oracle 40 milliárd dollárról 55 milliárd dollárra növelte várakozását. Az Oracle esetében ez akár 37,5%-os felülvizsgálatot is jelent.
Negyedéves szinten ez nagyjából további 50 milliárd dollárnyi AI-hoz kapcsolódó többletkiadást jelent. Ez az egész infrastruktúra-lánc szempontjából fontos, az adatközpontoktól és a felhőalapú számítástechnikától kezdve egészen a félvezetőkig. A Big Tech továbbra is stabil eredményeket produkál a felhőalapú üzletágakban is, miközben a növekvő beruházások azt sugallják, hogy a legnagyobb vállalatok továbbra sem látnak okot arra, hogy kiszálljanak a jelenlegi ciklusból.
Ugyanakkor a félvezetőkkel kapcsolatos várakozások rendkívül magasak. Az S&P 500 félvezető szektorának előrejelzett EPS-növekedése a következő 12 hónapra éves alapon körülbelül 143%. Ez egyszerre mutatja a potenciális növekedés nagyságrendjét és azt, hogy mekkora elvárásoknak kell megfelelniük a vállalatoknak.
Forrás: XTB Research
A piac a jövőbeli eredményeket árazza, nem a múltbelieket
A trailing P/E és a forward P/E közötti különbség szintén figyelemre méltó. A múltbeli eredményeken alapuló szorzó továbbra is sokkal magasabb, míg a forward P/E viszonylag stabilabb.
A piac tehát egyértelműen arra számít, hogy a következő negyedévek további eredményjavulást hoznak. Amíg az EPS-előrejelzéseket továbbra is felfelé módosítják, ez az értékeltségi helyzet belsőleg konzisztens marad. A probléma akkor jelentkezne, ha a felülvizsgálatok lassulni kezdenének, miközben a részvényárfolyamok továbbra is magas szinten maradnának.
Ez a jelenlegi piaci környezet egyik legfontosabb eleme. A kockázat ma nem csupán maga a magas P/E-szint, hanem az is, hogy ez a P/E milyen mértékben függ egy nagyon erős eredménynövekedési forgatókönyvtől.
Forrás: XTB Research
A Wall Street drága, de a fundamentumok továbbra is szilárdak
Nehéz a jelenlegi piaci környezetet arra az egyszerű következtetésre redukálni, hogy az S&P 500 történelmi csúcsokon van, ezért szükségszerűen túlértékelt. A fundamentumok erősebbek, mint az előző negyedévekben, az eredménynövekedés szélessége javul, a felülvizsgálatok kivételesen pozitívak, az AI-hoz kapcsolódó CAPEX pedig továbbra is emelkedik. Ugyanakkor ez nem egy nagy hibahatárral rendelkező piac. A befektetők már további EPS-javulást, tartósan magas beruházási szinteket és az AI további monetizációját árazzák. Ha ezek továbbra is teljesülnek, az index a értékeltségi szorzók jelentős bővülése nélkül is tovább emelkedhet.
Ha azonban az eredményvárakozások felfelé történő felülvizsgálatának üteme gyengülni kezd, a jelenlegi 21–22x-os forward eredményszorzó gyorsan kevésbé kényelmessé válhat. A Wall Street tehát továbbra is drága, de a jelenlegi értékeltségeket inkább az eredmények, mintsem önmagában a befektetői optimizmus támogatja. A következő negyedévek legfontosabb kérdése már nem az, hogy jók lesznek-e az eredmények, hanem az, hogy elég erősek lesznek-e ahhoz, hogy tovább emeljék a már most is nagyon magas szinten lévő várakozásokat.
A Nasdaq esik a Wall Street nyitása előtt 🚩 A dollár megpróbálja visszanyerni veszteségeit
Gazdasági naptár: Megjelent a FOMC jegyzőkönyve, hamarosan közzéteszik a PMI-adatokat és a japán inflációs adatokat (2026. augusztus 20.)
Reggeli összefoglaló: Az ázsiai részvények emelkednek, a Bitcoin 8%-kal erősödött – visszatért a kockázatvállalási hajlandóság? (2026. augusztus 20.)
Gazdasági naptár: Minden szem a FED jegyzőkönyvére irányul📖
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.