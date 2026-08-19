A Wall Street lendülete csökken 🗽 A fundamentális mutatók még mindig lépést tartanak-e a bull markettel?

A közelmúltbeli visszaesések ellenére az S&P 500 továbbra is közel van történelmi csúcsaihoz, így természetes kérdés, hogy a piac nem ment-e már túl messzire. A probléma az, hogy önmagában az index szintje nem mutatja a teljes képet. Az elmúlt negyedévekben a vállalati eredmények és az eredményvárakozások elég gyorsan javultak ahhoz, hogy a piaci emelkedést ne lehessen kizárólag az értékeltség bővülésével magyarázni.

Az S&P 500 vállalatainak eredményei közel 50,4%-kal nőttek éves alapon a legutóbbi negyedévben, szemben a korábbi 23,2%-os várakozással. Ez volt a legerősebb növekedési ütem 2021 harmadik negyedéve óta. Az eredmény egy része azonban az Alphabet és az Amazon teljesítményéből származott, ahol a SpaceX-hez és az Anthropic-hoz kapcsolódó nyereségeket is elszámolták. Ezeket a hatásokat kiszűrve az eredménynövekedés közelebb lett volna a 32%-hoz éves alapon, ami még mindig körülbelül 10 százalékponttal meghaladja magának az S&P 500-nak a növekedését.

Ez már a második egymást követő negyedév, amikor az eredménynövekedés meghaladta a 20%-ot, és egyben a hetedik egymást követő kétszámjegyű növekedést mutató negyedév. A bevételnövekedés szintén gyorsul, éves alapon körülbelül 15%-kal emelkedve, ami 2021 negyedik negyedéve óta a legerősebb ütem. Még az energia- és technológiai szektort kiszűrve is körülbelül 9,7%-os lett volna a bevételnövekedés.

A javulás nem korlátozódik a legnagyobb technológiai vállalatokra. Az S&P 500 11 szektorából 8 kétszámjegyű eredménynövekedést mutat. Az energiaipari vállalatok eredményei éves alapon körülbelül 135%-kal, míg a kommunikációs szolgáltatások és a fogyasztási diszkrecionális szektor eredményei közel 110%-kal nőnek. Ez gyengíti azt az érvet, miszerint az egész bikapiacot kizárólag néhány megacap részvény hajtja.

US500 grafikon (D1 időtáv)

Az S&P 500 kontraktust (US500) vizsgálva a fontos árfolyam-támasz 7 620 pont körül található, amelyet tovább erősít az 50 periódusú EMA50 (narancssárga vonal). A fontos ellenállási szintek 7 800 és 8 000 pontnál találhatók.

Forrás: xStation5

Az S&P 500-as vállalatokra vonatkozó, 12 hónapra előrejelzett egy részvényre jutó nyereség (EPS) növekedési üteme éves szinten körülbelül 35%-ra emelkedett (annak ellenére, hogy tavaly nem volt recesszió!), ami egyértelműen alátámasztja a fundamentális támaszt.

Forrás: XTB Research

Az S&P 500 drága, de nem extrém módon drága

Mivel az index a rekordmagasságok közelében kereskedik, az értékeltségek továbbra is magasak, de még mindig nem hasonlíthatók össze a történelem legszélsőségesebb időszakaival. A következő 12 hónapra vonatkozó forward P/E körülbelül 21,8x. Ez egyértelműen magasabb az 1980 óta látott szintek többségénél, ugyanakkor továbbra is elmarad a dotkom-lufi vagy a pandémia utáni fellendülés során elért szélsőséges értékektől.

Ennél azonban fontosabb az index szintje és az eredményvárakozások közötti kapcsolat. Az S&P 500 emelkedik, miközben a forward P/E nem növekszik ugyanilyen ütemben. Ez azt jelenti, hogy az index emelkedésének egy részét a növekvő EPS-várakozások ellensúlyozzák, ahelyett, hogy az emelkedést kizárólag az hajtaná, hogy a befektetők hajlandóak magasabb értékeltségi szorzókat fizetni.

Ez fontos különbség. A piac abszolút értelemben továbbra is drága lehet, de ha az eredményvárakozások gyorsabban emelkednek, mint a részvényárfolyamok, akkor a relatív értékeltség nem romlik tovább. A jelenlegi helyzet ezért inkább egy javuló fundamentumok által támogatott piacra hasonlít, mint a tisztán a szorzók bővülésével jellemezhető klasszikus szakaszra.

Forrás: XTB Research

Az eredményvárakozások felülvizsgálatai szakítanak a történelmi mintákkal

Ez még inkább látható az elemzők eredmény-előrejelzéseiben. Történelmileg az S&P 500 vállalatainak eredménybecslései általában viszonylag magas szinten kezdik az évet, majd fokozatosan lefelé módosítják őket. 2000 óta átlagosan körülbelül 9%-kal csökkentek a felülvizsgálatok.

2026-ban ennek éppen az ellenkezője történik. Az előrejelzett eredménynövekedés megközelíti a 30%-ot, miközben a várakozásokat már körülbelül 15%-kal emelték az év eleje óta. Az ilyen erős pozitív felülvizsgálatok történelmi szempontból kiugrónak számítanak, és nem a ciklus megszokott jellemzői.

2027-ben szintén erős növekedésre számítanak, bár a bevételnövekedésnek fokozatosan normalizálódnia kellene a jelenlegi szintekről. Az elemzők arra számítanak, hogy az index vállalatainak bevételei éves alapon körülbelül 11,3%-kal nőnek 2026 második negyedévében, és 10,9%-kal a negyedik negyedévben. 2027-ben a növekedési ütem várhatóan 8,4% körülire lassul.

Ez továbbra is egy nagyon erős növekedési forgatókönyvre utal. Ugyanakkor felveti a kérdést, hogy a lécet már olyan magasra tették-e, hogy a következő negyedévekben egyre nehezebb lesz tovább emelni a várakozásokat.

Forrás: LSEG, BlackRock, Truist, FactSet

Az AI CAPEX továbbra is emelkedik, és továbbra is támogatja a ciklust

A hyperscalerek nem úgy viselkednek, mintha az AI-infrastruktúra iránti kereslet jelentős lassulására számítanának. Az Alphabet, az Amazon, a Meta és az Oracle együttesen várt CAPEX-értéke körülbelül 560 milliárd dollárról 612,5 milliárd dollárra emelkedett. Ez 52,5 milliárd dolláros, vagyis körülbelül 9,4%-os növekedést jelent.

Az Alphabet 185 milliárd dollárról 200 milliárd dollárra emelte előrejelzését, az Amazon 200 milliárd dollárról 220 milliárd dollárra, a Meta 135 milliárd dollárról 137,5 milliárd dollárra, míg az Oracle 40 milliárd dollárról 55 milliárd dollárra növelte várakozását. Az Oracle esetében ez akár 37,5%-os felülvizsgálatot is jelent.

Negyedéves szinten ez nagyjából további 50 milliárd dollárnyi AI-hoz kapcsolódó többletkiadást jelent. Ez az egész infrastruktúra-lánc szempontjából fontos, az adatközpontoktól és a felhőalapú számítástechnikától kezdve egészen a félvezetőkig. A Big Tech továbbra is stabil eredményeket produkál a felhőalapú üzletágakban is, miközben a növekvő beruházások azt sugallják, hogy a legnagyobb vállalatok továbbra sem látnak okot arra, hogy kiszálljanak a jelenlegi ciklusból.

Ugyanakkor a félvezetőkkel kapcsolatos várakozások rendkívül magasak. Az S&P 500 félvezető szektorának előrejelzett EPS-növekedése a következő 12 hónapra éves alapon körülbelül 143%. Ez egyszerre mutatja a potenciális növekedés nagyságrendjét és azt, hogy mekkora elvárásoknak kell megfelelniük a vállalatoknak.

Forrás: XTB Research

A piac a jövőbeli eredményeket árazza, nem a múltbelieket

A trailing P/E és a forward P/E közötti különbség szintén figyelemre méltó. A múltbeli eredményeken alapuló szorzó továbbra is sokkal magasabb, míg a forward P/E viszonylag stabilabb.

A piac tehát egyértelműen arra számít, hogy a következő negyedévek további eredményjavulást hoznak. Amíg az EPS-előrejelzéseket továbbra is felfelé módosítják, ez az értékeltségi helyzet belsőleg konzisztens marad. A probléma akkor jelentkezne, ha a felülvizsgálatok lassulni kezdenének, miközben a részvényárfolyamok továbbra is magas szinten maradnának.

Ez a jelenlegi piaci környezet egyik legfontosabb eleme. A kockázat ma nem csupán maga a magas P/E-szint, hanem az is, hogy ez a P/E milyen mértékben függ egy nagyon erős eredménynövekedési forgatókönyvtől.

Forrás: XTB Research

A Wall Street drága, de a fundamentumok továbbra is szilárdak

Nehéz a jelenlegi piaci környezetet arra az egyszerű következtetésre redukálni, hogy az S&P 500 történelmi csúcsokon van, ezért szükségszerűen túlértékelt. A fundamentumok erősebbek, mint az előző negyedévekben, az eredménynövekedés szélessége javul, a felülvizsgálatok kivételesen pozitívak, az AI-hoz kapcsolódó CAPEX pedig továbbra is emelkedik. Ugyanakkor ez nem egy nagy hibahatárral rendelkező piac. A befektetők már további EPS-javulást, tartósan magas beruházási szinteket és az AI további monetizációját árazzák. Ha ezek továbbra is teljesülnek, az index a értékeltségi szorzók jelentős bővülése nélkül is tovább emelkedhet.

Ha azonban az eredményvárakozások felfelé történő felülvizsgálatának üteme gyengülni kezd, a jelenlegi 21–22x-os forward eredményszorzó gyorsan kevésbé kényelmessé válhat. A Wall Street tehát továbbra is drága, de a jelenlegi értékeltségeket inkább az eredmények, mintsem önmagában a befektetői optimizmus támogatja. A következő negyedévek legfontosabb kérdése már nem az, hogy jók lesznek-e az eredmények, hanem az, hogy elég erősek lesznek-e ahhoz, hogy tovább emeljék a már most is nagyon magas szinten lévő várakozásokat.