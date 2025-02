A Wall Streetet nyomás alatt az amerikai vámok közepette 📉

Az USA és főbb kereskedelmi partnerei, például Kanada, Mexikó és Kína közötti kereskedelmi háború kockázata nyomást gyakorol az amerikai részvényekre. Az elsődleges aggodalom az elhúzódó restriktív jegybanki politikától való félelem, mivel a vámok magasabb inflációhoz és megnövekedett inflációs várakozásokhoz vezethetnek.

A Fed modellbecslései szerint a jelenlegi vámintézkedések 0,7 százalékponttal emelhetik a személyes fogyasztási kiadások (PCE) árindexét, miközben az amerikai GDP-t 1,2 százalékponttal gyengíthetik egy alapforgatókönyv szerint - ha az USA kereskedelmi partnerei ugyanilyen vámokkal válaszolnak. Ez a dinamika növelheti az amerikai fogyasztókra nehezedő nyomást, csökkentve a puha leszállás valószínűségét .

Természetesen a bizonytalanságok továbbra is fennállnak, és Trump bejelentett vámjai még mindig tárgyalási eszközként szolgálhatnak, és akár vissza is vonhatók. Ugyanakkor Kanada megtorló 25%-os vámjait követően Kína is bejelentette, hogy ellenintézkedéseket fog hozni. A US500, US100, US30 és US2000 1,5%, 1,8%, 1,3% és 2,5%-ot veszít.

US100 (H1 intervallum)

A Nasdaq 100 (US100) határidős ügyletei közel 2,2%-ot veszítenek, és a hetet nagy medvés árfolyamrésszel nyitották. A 20600 és 21000 közötti szintek jelentik a bikák számára a fő támaszt. A jelenlegi amerikai vámtarifa holnap 3%-ról 10,7%-ra emelkedik.szint. Az amerikai 2 éves kincstárjegy hozamai ma majdnem 0,4 p.p., és az amerikai dollár (USDIDX) majdnem 1% -kal emelkedik.

Forrás: xStation5