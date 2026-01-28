AUDUSD: Vajon az RBA lesz a következő jegybank, amely visszatér a kamatemelésekhez?

Az ausztrál dollár (AUD) továbbra is az egyik erősebb deviza marad a vártnál magasabb inflációs adatok után. A legfrissebb CPI-jelentés mind a fő, mind a maginfláció tekintetében pozitív meglepetést okozott, megerősítve azt a nézetet, hogy az árnyomás továbbra is túl magas ahhoz, hogy az Ausztrál Jegybank (RBA) a közeljövőben enyhítő — vagy akár semleges — irányvonalat vegyen fel.

Az éves alapú headline infláció decemberben 3,8%-ra gyorsult, míg a maginfláció (csonkolt átlag) körülbelül 3,4%-ra emelkedett, ami egyértelműen meghaladja az RBA 2–3%-os célját, és azt jelzi, hogy a dezinflációs folyamat inkább megtorpant, mintsem egyenletesen haladna előre. Negyedéves alapon a maginfláció 0,9% q/q lett, ami szintén nem támasztja alá a célhoz való zökkenőmentes visszatérést.

Kulcsfontosságú inflációs adatok

Headline CPI: 3,8% é/é (3,4%-ról)

CPI csonkolt átlag: ~3,4% é/é, a várakozások felett

Maginfláció: 0,9% q/q, erős lendület fennmaradása

A szolgáltatások inflációja 4,1% é/é-ra gyorsult

A lakhatási költségek maradnak a legnagyobb hajtóerő: +5,5% é/é

Az infláció összetétele különösen kellemetlen az RBA számára. A szolgáltatások inflációja ismét gyorsulni kezdett, tükrözve az erős belföldi keresletet, a feszes munkaerőpiacot, valamint a tartós nyomást a bérleti díjak és az utazási költségek oldaláról. Ezzel párhuzamosan az áruk inflációja is újra emelkedett, részben az áramárak meredek növekedése miatt. A körülbelül 4%-os munkanélküliségi ráta és a szilárd gazdasági növekedés mellett az adatok arra utalnak, hogy az inflációs nyomás egyre inkább beágyazódik a gazdaság kulcsfontosságú szektoraiban, nem pedig átmeneti vagy importált tényezők által vezérelt.

Az árnyomás fő forrásai

Erős szolgáltatási infláció (bérleti díjak, utazás, piaci szolgáltatások)

Magas lakhatási költségek, amelyek terhelik a háztartásokat

Emelkedő energiaárak, amelyek felfelé hajtják az áruk inflációját

Feszes munkaerőpiac, amely fenntartja a bérnyomást

Az adatok hatására Ausztrália legnagyobb bankjai — köztük a Westpac és az ANZ — már egy 25 bázispontos kamatemelést várnak az RBA február 2–3-i ülésén, azzal érvelve, hogy az infláció gyakorlatilag leadta a „döntő szavazatot” a szigorúbb monetáris politika mellett. A piacok jelenleg több mint 70%-os valószínűséggel árazzák ezt a lépést. Bár a legtöbben egyszeri emelésnek tekintik, nem pedig egy teljes szigorítási ciklus kezdetének, az RBA várhatóan feltételesen héja hangvételű marad, és a jövőbeli döntéseket szorosan a beérkező inflációs adatokhoz köti. A jegybank azt is egyértelművé tette, hogy a 3% feletti infláció továbbra is „túl magas”, ami gyakorlatilag kizárja a közeli kamatcsökkentést.

RBA kilátások a CPI után

A februári kamatemelést egyre inkább alapforgatókönyvnek tekintik

Az alapkamat körülbelül 3,85%-ra emelkedhet

Ezt követően lehetséges szünet, de héja elfogultsággal

További szigorítás sem kizárt, ha az infláció tartós marad

Piaci reakció

Az ausztrál dollár élesen erősödött a közzététel után — az AUD elérte legmagasabb szintjét 2023 eleje óta, az AUDUSD pedig 0,70 fölé tört, folytatva az év erős kezdetét. A befektetők egyre inkább egy, a többi nagy jegybankhoz képest héjabb RBA-ra pozicionálnak. Az AUDUSD legutóbbi emelkedését az amerikai dollár széles körű gyengülése is támogatta.