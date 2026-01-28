AUDUSD: Vajon az RBA lesz a következő jegybank, amely visszatér a kamatemelésekhez?

-
Az infláció továbbra is magas maradt, a fő inflációs mutató 3,8% é/é, míg a maginfláció 3,4% é/é körül alakult, ami továbbra is az RBA célja felett van.
-
Az áremelkedési nyomás széles bázisú, elsősorban az erős szolgáltatási és lakhatási infláció vezérli.
-
A februári RBA-kamatemelés mára alapforgatókönyvvé vált, ami támogatja az ausztrál dollárt, és 0,70 fölé lökte az AUDUSD árfolyamát.
-
-
-
Az ausztrál dollár (AUD) továbbra is az egyik erősebb deviza marad a vártnál magasabb inflációs adatok után. A legfrissebb CPI-jelentés mind a fő, mind a maginfláció tekintetében pozitív meglepetést okozott, megerősítve azt a nézetet, hogy az árnyomás továbbra is túl magas ahhoz, hogy az Ausztrál Jegybank (RBA) a közeljövőben enyhítő — vagy akár semleges — irányvonalat vegyen fel.
Az éves alapú headline infláció decemberben 3,8%-ra gyorsult, míg a maginfláció (csonkolt átlag) körülbelül 3,4%-ra emelkedett, ami egyértelműen meghaladja az RBA 2–3%-os célját, és azt jelzi, hogy a dezinflációs folyamat inkább megtorpant, mintsem egyenletesen haladna előre. Negyedéves alapon a maginfláció 0,9% q/q lett, ami szintén nem támasztja alá a célhoz való zökkenőmentes visszatérést.
Kulcsfontosságú inflációs adatok
- Headline CPI: 3,8% é/é (3,4%-ról)
- CPI csonkolt átlag: ~3,4% é/é, a várakozások felett
- Maginfláció: 0,9% q/q, erős lendület fennmaradása
- A szolgáltatások inflációja 4,1% é/é-ra gyorsult
- A lakhatási költségek maradnak a legnagyobb hajtóerő: +5,5% é/é
Az infláció összetétele különösen kellemetlen az RBA számára. A szolgáltatások inflációja ismét gyorsulni kezdett, tükrözve az erős belföldi keresletet, a feszes munkaerőpiacot, valamint a tartós nyomást a bérleti díjak és az utazási költségek oldaláról. Ezzel párhuzamosan az áruk inflációja is újra emelkedett, részben az áramárak meredek növekedése miatt. A körülbelül 4%-os munkanélküliségi ráta és a szilárd gazdasági növekedés mellett az adatok arra utalnak, hogy az inflációs nyomás egyre inkább beágyazódik a gazdaság kulcsfontosságú szektoraiban, nem pedig átmeneti vagy importált tényezők által vezérelt.
Az árnyomás fő forrásai
- Erős szolgáltatási infláció (bérleti díjak, utazás, piaci szolgáltatások)
- Magas lakhatási költségek, amelyek terhelik a háztartásokat
- Emelkedő energiaárak, amelyek felfelé hajtják az áruk inflációját
- Feszes munkaerőpiac, amely fenntartja a bérnyomást
Az adatok hatására Ausztrália legnagyobb bankjai — köztük a Westpac és az ANZ — már egy 25 bázispontos kamatemelést várnak az RBA február 2–3-i ülésén, azzal érvelve, hogy az infláció gyakorlatilag leadta a „döntő szavazatot” a szigorúbb monetáris politika mellett. A piacok jelenleg több mint 70%-os valószínűséggel árazzák ezt a lépést. Bár a legtöbben egyszeri emelésnek tekintik, nem pedig egy teljes szigorítási ciklus kezdetének, az RBA várhatóan feltételesen héja hangvételű marad, és a jövőbeli döntéseket szorosan a beérkező inflációs adatokhoz köti. A jegybank azt is egyértelművé tette, hogy a 3% feletti infláció továbbra is „túl magas”, ami gyakorlatilag kizárja a közeli kamatcsökkentést.
RBA kilátások a CPI után
- A februári kamatemelést egyre inkább alapforgatókönyvnek tekintik
- Az alapkamat körülbelül 3,85%-ra emelkedhet
- Ezt követően lehetséges szünet, de héja elfogultsággal
- További szigorítás sem kizárt, ha az infláció tartós marad
Piaci reakció
Az ausztrál dollár élesen erősödött a közzététel után — az AUD elérte legmagasabb szintjét 2023 eleje óta, az AUDUSD pedig 0,70 fölé tört, folytatva az év erős kezdetét. A befektetők egyre inkább egy, a többi nagy jegybankhoz képest héjabb RBA-ra pozicionálnak. Az AUDUSD legutóbbi emelkedését az amerikai dollár széles körű gyengülése is támogatta.
