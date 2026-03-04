A Bitcoin 70 000 dollár fölé ugrott a dollár erősödése ellenére 📈

A Bitcoin folytatja emelkedését, annak ellenére, hogy a globális részvénypiacokon továbbra is kockázatkerülő hangulat uralkodik — amit még a nemesfémek, különösen az ezüst árának csökkenése is jelez.

Elképzelhető, hogy az ezüstpiacról kiáramló tőke részben a meglepően ellenálló BTC-be áramlik át. Az amerikai Irán elleni támadás óta a kriptovaluta árfolyama mintegy 10%-kal emelkedett, miután a kezdeti reakció során körülbelül 63 000 dollárig esett vissza.

Ezzel párhuzamosan a dollár erősödése nem váltott ki esést a kriptopiacon, és a különféle momentum pozíciók leépítése (beleértve a memórialapkagyártók beszállítóiban felvett pozíciókat) sem okozott éles BTC-áresést. Ennek egyik oka lehet, hogy a kriptopiac korábban már jelentősen túladott állapotba került, ami jelenleg korlátozza a szélesebb piaccal való korrelációját.

Bitcoin (D1)

A BTC jelenleg a konszolidációs csatornája felső tartományának közelében kereskedik a közelmúltbeli visszaesést követően. Az erő próbája akkor következhet, ha az árfolyam a 76 000 dollár körüli szint felé mozdul, ahol az EMA50 található. Ez a szint ősz óta többször is jelentős ellenállási zónaként működött — különösen 2025 októberének elején és 2026 januárjának közepén.

Az e szint feletti kitörés újabb emelkedési nyomást jelezhet a 90 000 dolláros tartomány irányába. Ezzel szemben egy medvés reakció a 70 000–76 000 dolláros sávban újabb lefelé irányuló impulzust indíthat el, amely akár 60 000 dollár alá is nyomhatja az árfolyamot.

Forrás: xStation5

A BTC már áttörte a 23,6%-os Fibonacci-visszatérési szintet, míg a 38,2%-os visszatérési szint tovább hangsúlyozza a 75 000 dolláros tartományt, mint potenciálisan kulcsfontosságú ellenállási szintet.

Forrás: xStation5