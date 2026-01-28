Az arany 2%-kal emelkedett, és megközelítette az 5300 dolláros szintet az amerikai dollár gyengülése miatt 📈

Az arany ma közel 2%-kal emelkedett, és az unciánkénti 5300 dollárhoz közeli szinteket teszteli, ami javítja a hangulatot a fémek piacán, valamint a Newmont Corp, a Barrick Gold és az AngloGold Ashanti bányavállalatok részvényeinek árfolyamát. Az amerikai dollár gyengül a Fed mai ülése előtt, amelyre GMT szerint 18 órakor kerül sor, és a Fed elnöke, Powell 19:30-kor tart beszédet.

Arany (D1 intervallum)

A napi intervallumú aranyábrát tekintve az RSI mutató 88 körüli szintre emelkedett, ami rendkívüli túlvásárlási helyzetre utal. Októberben hasonló szintről kezdődött egy éles korrekció; akkor az arany RSI mutatója szintén elérte a 90-es értéket.

Forrás: xStation5

Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt 26 évben az arany nem ért el erősebb 20 kereskedési napos nyereséget, mint a jelenleg zajló emelkedés.

Forrás: XTB Research, xStation5

Forrás: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.