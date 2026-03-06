Reggeli összefoglaló - Az olaj ára továbbra is magas

Az olajárak továbbra is magasak a Hormuzi-szorosban tapasztalható ellátási zavarok miatt: a WTI körülbelül 90 USD/hordó, míg a Brent nagyjából 84 USD/hordó körül kereskedik. A nyersolaj megpróbálta korlátozni az emelkedést, de az invázió 6. napján a rally folytatódik, így a február vége óta mért teljes növekedés már 15%.

A tankerek kerülő útvonalakat választanak vagy vesztegelnek az iráni hajótámadások után; szakértők további áremelkedéstől tartanak, amennyiben a konfliktus elhúzódik.

A háború a 6. napjába lépett: az amerikai és izraeli erők iráni rakétaindítókat és drónokat semlegesítenek (a támadások gyakorisága 90%-kal csökkent), miközben Irán Azerbajdzsánra és más regionális célpontokra is kiterjeszti csapásait.

Iránban a halálos áldozatok száma meghaladta az 1200-at az 1300 légicsapás után; a feszültség nő, miközben Donald Trump jelezte, hogy a műveletek hetekig folytatódhatnak, és utalt egy esetleges újabb csapásra is egy új legfelsőbb vezető kiválasztását követően.

A Qatar LNG jelezte, hogy a közelmúltbeli hazai termelésleállás után globális LNG-szállító flottájának bérbeadását tervezi. Kína továbbra is reméli, hogy Irán hamarosan engedélyezi az LNG-hajók áthaladását, mivel Peking a térség legnagyobb vásárlója, és egyaránt importál Iránból, Katarból és Szaúd-Arábiából.

A Ras Laffan-i leállás után a hajók bérbeadásáról szóló döntés arra utal, hogy elhúzódó zavarokra készülnek, amelyek akár hetekig vagy hónapokig is tarthatnak.

Az olajpiacra nehezedő nyomás enyhítése érdekében az Egyesült Államok 30 napos mentességet adott Indiának az extra nyersolaj-importvámok alól.

Jelenleg a hírek szerint kínai vagy iráni tulajdonú tankerek áthaladhatnak a szoroson, bár ez feltehetően csak elszigetelt egységekre korlátozódik.

Trump jelezte, hogy Irán felvette a kapcsolatot egy tűzszünet ügyében, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a tárgyalásokra még több hét múlva nyílhat lehetőség. A mostani hétvége kulcsfontosságú lesz; ha hiteles hírek jelennek meg tárgyalásokról, az olajárak 5–10%-kal is visszaeshetnek. Ellenkező esetben további felfelé irányuló rés (gap) alakulhat ki.

Az arany visszatért 5100 USD/uncia fölé a jelentős kínai vásárlásokról szóló hírek után, bár továbbra is viszonylag alacsony szinten áll a március 3-án látott éles esésekhez képest.

Az amerikai indexek tegnap nagyrészt eltüntették a március 4-i felpattanást, azonban ma újabb kísérlet látható a felívelésre. Az US500 0,3%-kal emelkedik, míg az US100 közel 0,5%-kal erősödik.

Az ázsiai részvénypiacok kisebb emelkedést mutatnak a korábbi esés után; Izraelben és Szaúd-Arábiában is emelkednek a piacok, miközben az Egyesült Arab Emírségekben és Katarban a tőzsdék továbbra is zárva tartanak.

Az intraday felpattanás ellenére az ázsiai indexek a 2020 márciusa óta látott legrosszabb heti teljesítmény felé tartanak.

A mai naptár kulcspontja az NFP jelentés. A hangulat továbbra is viszonylag stabil a közelmúltbeli ADP adatok után, ugyanakkor az amerikai kamatcsökkentési várakozások csökkennek az energiaárak megugrása miatt.

