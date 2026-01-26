Az arany ára több mint 2%-kal emelkedett, és a gyengébb dollár hatására megközelíti az 5100 dolláros szintet 📈

Az arany ára ma több mint 2%-kal emelkedett, és az amerikai dollár gyengülésével unciánként közel 5100 dollárra kúszott fel. A Polymarket jelenleg 80%-os valószínűséggel számol az amerikai kormány leállásával, miután Chuck Schumer vezette szenátusi demokraták megfogadták, hogy megakadályozzák a költségvetési törvény elfogadását, ha a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) finanszírozását nem törlik. Ez azt követően történt, hogy egy határőrizeti ügynök megölt egy amerikai ápolónőt Minnesotában, ami fokozta az ellenzék aggodalmát, hogy a DHS visszaél hatalmával. Az amerikai elnök, Donald Trump továbbra is hatalmas kamatcsökkentést szorgalmaz a jelenlegi 3,5%-ról 1%-ra, és most a Fed elnöki posztjáért folyó versenyben vezető BlackRock Rick Rieder ismét jelezte, hogy nagyon dovish álláspontot képvisel, és megjegyezte, hogy a kamatcsökkentés akár az infláció elleni küzdelmet is segítheti.

Az Egyesült Államokban tapasztalható általános bizonytalanság, destabilizáció és politikai polarizáció egy másik tényező, amely negatívan hat a dollár árfolyamára, és a piac figyelmét az ország növekvő adósságterheire irányítja, amely megközelíti a 39 billió dollárt, és várhatóan tovább fog növekedni.

Ennek a környezetnek természetes következménye a nemesfémek iránti érdeklődés növekedése, különösen az arany iránt, amely évszázadok óta „biztonságos menedékként” szolgál, és idővel megőrzi értékét. Ma a tőke az aranyba áramlik, míg a dollárt eladják (az amerikai dollár index határidős szerződése, az USDIDX 97 alá csúszik). Az elmúlt hónapokban nehéz volt elhessegetni azt a benyomást, hogy az arany nemcsak a „fiat pénznemek múltbeli vásárlóerő-veszteségét” árazza be, hanem már „elfogyasztja” azt az értéket is, amellyel a pénznemek az elkövetkező években gyengülhetnek – ha a központi bankok nyomás alá kerülnek, hogy a magas infláció ellenére strukturálisan alacsonyabb kamatlábakat tartsanak fenn, a fiskális rendszer repedéseinek elkerülése érdekében. Source: Polymarket

Forrás: xStation5

