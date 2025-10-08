​​​​​​​Az arany először 4000 felett!

Legfontosabb tudnivalók 4000 dolláros mérföldkő: Az arany ára történelmi magasságba, 4000 dollár/uncia fölé emelkedett, ami 1979 óta a legjobb éves nyereség (több mint 50%).

Az arany ára történelemben először meghaladta a 4000 dollár/uncia szintet, ami szimbolikus mérföldkő és a globális gazdasági és politikai bizonytalanság fokozódásának közvetlen eredménye. A világ legjelentősebb nemesfémének nyeresége az év eleje óta már meghaladja az 50%-ot, ami 1979 óta a legjobb éves teljesítményt jelenti. Bár a múltban többször is előfordult 30-40%-os ingadozás, 50%-ot meghaladó éves hozamot az 1970-es évek óta nem sikerült elérni. Bár az ár már tavaly és az év elején is emelkedett, a fő emelkedés augusztusban kezdődött, egybeesve a Federal Reserve monetáris politikájának fordulatával és Donald Trump vámtarifáinak bevezetésével. A jelenlegi amerikai kormányzati leállás tovább súlyosbítja a bizonytalanság légkörét. Főbb növekedési tényezők Biztonságos menedék státusz: Az arany erősíti pozícióját „biztonságos menedékként” a gazdasági bizonytalanság közepette, amelyet nemcsak az Egyesült Államok belpolitikai problémái, hanem a geopolitikai feszültségek is kiváltanak, különösen Európában és Ázsiában.

Az arany erősíti pozícióját a gazdasági bizonytalanság közepette, amelyet nemcsak az Egyesült Államok belpolitikai problémái, hanem a geopolitikai feszültségek is kiváltanak, különösen Európában és Ázsiában. Központi bankok és befektetői kereslet: A központi bankok és az egyéni befektetők egyre több aranyat vásárolnak, és a fémet fedezetként kezelik a fiat pénznem leértékelődése és a növekvő infláció ellen. Lengyelország és Kína idén is a legnagyobb vásárlók közé tartoznak. Bár a központi bankok aranyfelhalmozásának üteme lelassult, a fizikai és ETF befektetői kereslettel együtt ez továbbra is a legerősebb felfelé irányuló keresleti tényező.

A központi bankok és az egyéni befektetők egyre több aranyat vásárolnak, és a fémet fedezetként kezelik a fiat pénznem leértékelődése és a növekvő infláció ellen. idén is a legnagyobb vásárlók közé tartoznak. Bár a központi bankok aranyfelhalmozásának üteme lelassult, a fizikai és ETF befektetői kereslettel együtt ez továbbra is a legerősebb felfelé irányuló keresleti tényező. A dollár gyengülése és a Fed politikája: Az amerikai dollár értékének 2025-re prognosztizált csökkenése és a Federal Reserve további kamatcsökkentéseinek kilátása erősíti az arany iránti keresletet. Jelenleg a piac inkább a kamatcsökkentések mennyiségére koncentrál, mint arra, hogy mikor ér véget a lazítási ciklus. Ezenkívül az amerikai kormányzat által a Fed hitelességével kapcsolatban felvetett kérdések és a dollár tartalékvaluta-státuszának eróziója is ösztönzi az arany és más fémek árfolyamának emelkedését. Történelmi dinamika és kilátások Befektetési tőkeáramlás: Az erős befektetési kereslet, különösen az arany ETF-ek iránt, több évtized legnagyobb negyedéves tőkeáramlásához vezetett.

Az erős befektetési kereslet, különösen az iránt, több évtized legnagyobb negyedéves tőkeáramlásához vezetett. Árcélok: Az arany csak szeptemberben tizenharmadik alkalommal ért el új csúcsot. Az elemzők nem zárják ki, hogy az elkövetkező hónapokban az árfolyam 4300 dollár felé mozogjon. A Goldman Sachs jelezte, hogy kedvező feltételek mellett az arany ára jövő év közepére elérheti az 5000 dollárt , alapesetben pedig jövő év végére 4900 dollár a célár.

Az arany csak szeptemberben tizenharmadik alkalommal ért el új csúcsot. Az elemzők nem zárják ki, hogy az elkövetkező hónapokban az árfolyam felé mozogjon. A jelezte, hogy kedvező feltételek mellett az arany ára , alapesetben pedig a célár. Korrekciós figyelmeztetések: Az intézmények legutóbbi jelentései óvatosságra intenek – a Bank of America a dinamikus emelkedést követő korrekció kockázatára figyelmeztet. A Goldman Sachs és a JP Morgan szintén óvatosságra int a potenciális túlértékelődés miatt. Jelenleg azonban nincs olyan tényező, amely korrekciót válthatna ki. Ehhez nagyon erős dollárfelértékelődésre, a Wall Street összeomlására (ami a pandémiához hasonlóan a készpénz iránti keresletet növelné) vagy a geopolitikai kockázati tényezők semlegesítésére lenne szükség. Ezek közül azonban egyik sem látszik a közeljövőben bekövetkezni. Az arany röviddel 4 óra előtt átlépte a 4000 dolláros spot árat, és a törés közel 1%-kal folytatódott. Jelenleg az elmúlt órák emelkedő trendjén belüli legnagyobb korrekciók arra utalnak, hogy a 4000 dolláros szint támaszként fog működni, amennyiben az európai kereskedés kezdete előtt hosszabb visszahúzódás alakul ki.

