Reggeli összefoglaló (25.11.2025)

A tegnapi kereskedési nap az Egyesült Államokban erős fellendüléssel zárult: a Nasdaq 2,69%-kal, az S&P 500 1,55%-kal, a Dow Jones pedig 1,4%-kal emelkedett, a nyereséget a Fed kamatcsökkentésének növekvő esélye támasztotta alá.

A Fed tisztviselőinek, köztük Daly, Waller és Williams legutóbbi nyilatkozatai arra utalnak, hogy egyre valószínűbbé válik a decemberi kamatcsökkentés, hangsúlyozva, hogy a döntés a jelenlegi gazdasági adatoktól, köztük az inflációtól, a munkaerőpiac dinamikájától és az ipari szektor egészségétől függ. A piacok jelenleg körülbelül 70-75%-os valószínűséggel árazzák be a decemberi kamatcsökkentést, ami tovább erősíti a részvények és a kockázatos eszközök iránti bizalmat.

Takaichi és Trump várhatóan megvitatják Trump és Hszi beszélgetését a Tajvan körüli feszültségek növekedése kapcsán.

A Fehér Ház eredményesnek minősítette az Ukrajnával folytatott tárgyalásokat , míg az Európai Bizottság bejelentette, hogy csapatot küld Washingtonba különböző kérdések megvitatására.

Kína elnöke, Hszi bejelentette az Oroszországgal való energetikai partnerség szorosabbá tételét , és mindkét fél tárgyalásokat folytat az olajexport bővítéséről az amerikai szankciókra válaszul. Ennek eredményeként az olajárak 58,5 dollár/hordó körül stabilizálódnak.

Ázsiában a Wall Street pozitív lendületét követően az indexek mérsékelten emelkedtek . A Nikkei 225 0,14%-kal, a Hang Seng 1,2%-kal, a Shanghai Composite 1,1%-kal emelkedett, míg az ausztrál S&P/ASX 200 enyhe, 0,1%-os csökkenést regisztrált.

A Koreai Központi Bank (BOK) a kamatlábakat 2,50%-on tartotta, de a gyenge won és az ingatlanpiaci kockázatok miatt a kamatcsökkentés 2026 elejéig elhalasztható.

A Kínai Népi Bank az USD/CNY árfolyamot 7,0826-ra állapította meg, ami alacsonyabb a becsült 7,1056-os szintnél.

A devizapiacokon a dollár vegyesen teljesített: erősödött a japán jennel szemben, de kissé gyengült az euróval és a fonttal szemben.

A nyersanyagpiacon a nemesfémek ára emelkedett. Az arany ára unciánként 4140 dollár körül mozgott, míg az ezüst ára unciánként 51,4 dollár közelében állt.

A kriptovaluta-piacon a hangulat kissé javult, amit a Fed decemberi kamatcsökkentésére vonatkozó várakozások változása is támogatott. A bitcoin 87 975 dollár körül kereskedik, míg az ethereum 2915 dollár közelében tartja magát.

A technológiai szektorban az Alphabet egyre inkább belép az AI piacra új TPU chipekkel, ami potenciálisan kihívást jelenthet az Nvidia dominanciájára az AI GPU-k terén. Ezenkívül a Meta fontolgatja, hogy 2027-től adatközpontjainak egy részét áthelyezi a Google TPU-ra, és számítási kapacitást bérel a Google Cloudtól.

A Tesla-t szabadalmi jogsértéssel vádolják az Autopilot robotikai rendszereivel kapcsolatban.

