⏬ Az ezüst ára közel 5%-kal zuhant

Legfontosabb tudnivalók Az ezüst közel 5%-kal zuhant , és 50 dollár alá esett, ami április óta a legnagyobb egynapos veszteség.

, és alá esett, ami április óta a legnagyobb egynapos veszteség. A korrekciót a kiskereskedelmi FOMO hulláma követte, amelyet a tapasztalt befektetők gyakran ellentétes jelzésnek tekintenek.

hulláma követte, amelyet a tapasztalt befektetők gyakran tekintenek. A legfontosabb tényezők között szerepel az amerikai politikai kockázat enyhülése, az amerikai-kínai kereskedelmi optimizmus megújulása és a gyorsuló emelkedő trendvonal technikai áttörése.

A korrekciót az a időszak előzte meg, amikor a fizikai aranykereskedések előtt kialakult sorokról készült képek világszerte terjedtek, ami arra utalt, hogy a korábban nem ismerős nemesfémekkel foglalkozó lakossági ügyfelek körében megnőtt a FOMO (Fear of Missing Out, azaz a lemaradás félelme). A legkevésbé tapasztalt befektetők piacra lépése gyakran ellentétes jelzésnek tekinthető. Bár a piac alapvető fundamentumai továbbra is erősek, a visszaesések rendszeres jelenségek, különösen akkor, ha több katalizátor is egybeesik: Az amerikai politikai kockázat csökken: Tegnap hírek jelentek meg egy lehetséges megállapodásról a republikánusok és a demokraták között, amely megnyitná az utat az amerikai kormány működésének újraindítása előtt. Ez a fejlemény potenciálisan eltávolít egy réteg geopolitikai kockázatot a piacról.

Tegnap hírek jelentek meg egy lehetséges megállapodásról a republikánusok és a demokraták között, amely megnyitná az utat az amerikai kormány működésének újraindítása előtt. Ez a fejlemény potenciálisan eltávolít egy réteg geopolitikai kockázatot a piacról. Kereskedelmi optimizmus: Donald Trump kijelentette, hogy a Kínával kötendő kereskedelmi megállapodás „ nagyszerű ” lesz, és azt tervezi, hogy a hónap végén az APEC-csúcstalálkozón találkozik Hszi Csin-pinggel.

Donald Trump kijelentette, hogy a Kínával kötendő kereskedelmi megállapodás „ ” lesz, és azt tervezi, hogy a hónap végén az APEC-csúcstalálkozón találkozik Hszi Csin-pinggel. COMEX készletváltozás: A COMEX ezüstkészletei csökkenni kezdtek, ami azt jelezheti, hogy a fém visszatér Londonba. Az ezüst ára április óta a legnagyobb napi csökkenést regisztrálja. A történelem során ilyen mértékű mozgások rendkívül ritkák voltak. Forrás: Bloomberg Finance LP A COMEX ezüstkészleteinek csökkenése a tőzsdei helyzet normalizálódását és a fém egy részének Londonba való visszatérését jelentheti. Forrás: Bloomberg Finance LP Technikai helyzetkép Az ár ma jelentősen visszaesett, nemcsak 50 dollár/uncia alá süllyedt, hanem a 2011-es csúcsokat is áttörte. Ezenkívül a szeptember második felében megindult gyorsuló emelkedő trendvonal is megszakadt. Ha ez a korrekció egyszeri profitrealizáláson túlmutató jelenségnek bizonyul, akkor a következő fontos támaszszint 47 dollár/uncia körül lesz, ami egybeesik a 30 napos mozgóátlaggal.



