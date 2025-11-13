Reggeli összefoglaló (13.11.2025)

Viszonylag optimistán alakul a csütörtöki kereskedés az ázsiai piacokon, a legtöbb index napközbeni emelkedéssel kereskedik. Jelenleg a japán Nikkei 0,33%-kal, a dél-koreai Kospi 0,54%-kal, a kínai A50 pedig 0,71%-kal emelkedik.
Mindazonáltal érdemes megjegyezni, hogy a Wall Street tegnapi kereskedése vegyesen alakult, kiemelve a gyengeséget elsősorban a technológiai szektorban.
Véget ért az amerikai kormányzat leállása - a kongresszus elfogadta és az elnök aláírta a törvényt, amivel a szövetségi ügynökségek rekord hosszúságú, 43 napos szünet után újra működnek. A Fehér Ház bejelentette, hogy hamarosan közzéteszik a BLS szeptemberi, még hiányzó adatait, és az új költségvetés január végéig biztosítja a kormányzat finanszírozását.
Az amerikai kereskedés zárása után Susan Collins, a bostoni Fed vezetője egyértelműen jelezte, hogy jelenleg nem lát okot a további gyors kamatcsökkentésre. Hangsúlyozta, hogy erősebb érvekre van szükség a további monetáris politikai lazításhoz, rámutatva a tartósan magas inflációra, a vámok hatására és a részleges kormányzati leállás miatt korlátozottan hozzáférhető adatokra. Ennek eredményeképpen a FOMC négy szavazati joggal rendelkező tagja, köztük Collins, azt sugallja, hogy a decemberi kamatcsökkentés kilátásai nagyon korlátozottak.
Japánban a nagykereskedelmi árak októberben 2,7%-kal emelkedtek, ami meghaladta a piaci előrejelzéseket. Kazuo Ueda, a BOJ kormányzója a parlamentben kijelentette, hogy a maginfláció 2% felé emelkedik, ami felgyorsíthatja a kamatemelési döntést. Ugyanakkor a BOJ jelzi, hogy kész rugalmasan reagálni a kötvényhozamok megugrására, többek között az adósságpapír-vásárlások növelésével.
Az ausztrál dollár erős munkaerő-piaci adatok hatására erősödött - a foglalkoztatás a vártnál kétszer nagyobb mértékben emelkedett, a munkanélküliségi ráta pedig a közelmúltban elért négyéves csúcsról csökkent. Az erős munkaerőpiac eltolja az RBA decemberi kamatcsökkentésének kilátását - a legkorábbi lazítást most már határozottan 2026-ra tolják ki. A helyi részvénypiac viszont három hónapja a legalacsonyabb szintre esett.
Ausztráliai adatok: Munkanélküliségi ráta 4,3%, előrejelzés 4,4%, korábban 4,5%. Foglalkoztatás változása +42 200, előrejelzés +20 000, korábban +14 900. Munkaerő-részesedési ráta 67,0%, korábban 67%. Részmunkaidős foglalkoztatás -13,1 ezer, korábban +6,3 ezer. Teljes munkaidős foglalkoztatás +55,3 ezer, korábban +8,7 ezer.
A devizapiacon korlátozott maradt a volatilitás, a legtöbb főbb devizapár szűk sávban ingadozott. Az USD/JPY árfolyam átmenetileg megközelítette a 155,00 dollárt, mielőtt kissé korrigált volna. Az AUD teljesít összességében a legjobban, míg a szélesebb piacon a csökkenés leginkább az NZD esetében volt megfigyelhető.
Az API privát készletfelmérése a vártnál kisebb mértékű növekedést jelez az amerikai nyersolajkészletekben. A nyersolaj + 1,3 millió hordó az 1,7 millió hordós várakozással szemben.
A nap chartja: OIL.WTI (14.11.2025)
BREAKING: A francia és a spanyol infláció is megfelelt a várakozásoknak 📌
Gazdasági naptár: Az euróövezet GDP-je és további FOMC-tagok beszédei 🎙️
Reggeli összefoglaló (14.11.2025)
Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.