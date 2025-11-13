Reggeli összefoglaló (13.11.2025)

Viszonylag optimistán alakul a csütörtöki kereskedés az ázsiai piacokon, a legtöbb index napközbeni emelkedéssel kereskedik. Jelenleg a japán Nikkei 0,33%-kal, a dél-koreai Kospi 0,54%-kal, a kínai A50 pedig 0,71%-kal emelkedik.

Mindazonáltal érdemes megjegyezni, hogy a Wall Street tegnapi kereskedése vegyesen alakult, kiemelve a gyengeséget elsősorban a technológiai szektorban.

Véget ért az amerikai kormányzat leállása - a kongresszus elfogadta és az elnök aláírta a törvényt, amivel a szövetségi ügynökségek rekord hosszúságú, 43 napos szünet után újra működnek. A Fehér Ház bejelentette, hogy hamarosan közzéteszik a BLS szeptemberi, még hiányzó adatait, és az új költségvetés január végéig biztosítja a kormányzat finanszírozását.

Az amerikai kereskedés zárása után Susan Collins, a bostoni Fed vezetője egyértelműen jelezte, hogy jelenleg nem lát okot a további gyors kamatcsökkentésre. Hangsúlyozta, hogy erősebb érvekre van szükség a további monetáris politikai lazításhoz, rámutatva a tartósan magas inflációra, a vámok hatására és a részleges kormányzati leállás miatt korlátozottan hozzáférhető adatokra. Ennek eredményeképpen a FOMC négy szavazati joggal rendelkező tagja, köztük Collins, azt sugallja, hogy a decemberi kamatcsökkentés kilátásai nagyon korlátozottak.

Japánban a nagykereskedelmi árak októberben 2,7%-kal emelkedtek, ami meghaladta a piaci előrejelzéseket. Kazuo Ueda, a BOJ kormányzója a parlamentben kijelentette, hogy a maginfláció 2% felé emelkedik, ami felgyorsíthatja a kamatemelési döntést. Ugyanakkor a BOJ jelzi, hogy kész rugalmasan reagálni a kötvényhozamok megugrására, többek között az adósságpapír-vásárlások növelésével.

Az ausztrál dollár erős munkaerő-piaci adatok hatására erősödött - a foglalkoztatás a vártnál kétszer nagyobb mértékben emelkedett, a munkanélküliségi ráta pedig a közelmúltban elért négyéves csúcsról csökkent. Az erős munkaerőpiac eltolja az RBA decemberi kamatcsökkentésének kilátását - a legkorábbi lazítást most már határozottan 2026-ra tolják ki. A helyi részvénypiac viszont három hónapja a legalacsonyabb szintre esett.

Ausztráliai adatok: Munkanélküliségi ráta 4,3%, előrejelzés 4,4%, korábban 4,5%. Foglalkoztatás változása +42 200, előrejelzés +20 000, korábban +14 900. Munkaerő-részesedési ráta 67,0%, korábban 67%. Részmunkaidős foglalkoztatás -13,1 ezer, korábban +6,3 ezer. Teljes munkaidős foglalkoztatás +55,3 ezer, korábban +8,7 ezer.

A devizapiacon korlátozott maradt a volatilitás, a legtöbb főbb devizapár szűk sávban ingadozott. Az USD/JPY árfolyam átmenetileg megközelítette a 155,00 dollárt, mielőtt kissé korrigált volna. Az AUD teljesít összességében a legjobban, míg a szélesebb piacon a csökkenés leginkább az NZD esetében volt megfigyelhető.

Az API privát készletfelmérése a vártnál kisebb mértékű növekedést jelez az amerikai nyersolajkészletekben. A nyersolaj + 1,3 millió hordó az 1,7 millió hordós várakozással szemben.