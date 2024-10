Az FRA40 reagál a franciaországi költségvetési reformtervezetekre 💡

Michel Barnier miniszterelnök egy sor, a nagyvállalatokat célzó adóemelést mutatott be, így a francia blue chipek ma aktívak lehetnek. A kiadáscsökkentések a teljes bevétel valamivel több mint kétharmadát teszik majd ki, a többi a vállalkozásokra, a gazdagokra és az energiára kivetett magasabb adókból származik. A kormány emellett a repülőjegyek adójának emelését és a magánrepülőgépek használatára kivetett adót is javasolni fogja. A vállalati részvények kivásárlását is kivételes adóval fogják sújtani, amikor a részvényeket törlik.

A tervek szerint az 1 milliárd eurónál nagyobb éves bevétellel rendelkező 440 nyereséges vállalatra kivetett ideiglenes adó jövőre 8 milliárd eurót, 2026-ban pedig 4 milliárd eurót hozna. A szóban forgó vállalatok elsősorban az LVMH, a Hermes, a L'Oreal, a TotalEnergies, a Schneider Electric és a Sanofi, amelyek a piaci kapitalizáció alapján a CAC 40 legnagyobb vállalatai közé tartoznak. A terv által leginkább negatívan érintett ágazatok közé tartoznak a közművek, a távközlés és az energiaipar, amelyek szintén általában alacsonyabb árréssel rendelkeznek. Forrás: Bloomberg Financial LP

Az AlphaValue elemzői szerint azonban a piacra gyakorolt hatás korlátozott lehet, mivel a vállalatokra rótt új pénzügyi kötelezettségeket a piac már nagyrészt beárazta. Maga a hatás inkább 2025-ben jelentkezhet. A UBS elemzői arra számítanak, hogy az új adóintézkedések 2025-ben akár 9%-kal is csökkenthetik a CAC 40 index nyereségét, míg a páneurópai Stoxx 50 indexre gyakorolt hatás 3% körüli lesz. Egy másik nagy aggodalom Franciaország számára a francia adósság stabilitásával kapcsolatos hosszú távú bizonytalanság is lehet, különösen mivel a Fitch (ma), a Moody's (október 25-én) és az S&P Global (jövő hónapban) mától kezdve felülvizsgálja a hitelminősítéseket.

A francia OAT és a német Bund (a két ország hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjainak kamatlába) közötti különbség csütörtökön 76 bázispont körül volt. Korábban 47 bázispont körül volt, mielőtt Emmanuel Macron francia elnök tavaly júniusban előrehozott választásokat jelentett be. Forrás: Bloomberg Financial LP

A CAC40 index (FRA40) jelenleg kis volatilitással kereskedik. A kontraktusok a korai csökkenést kiírták, de ennek ellenére folyamatosan az 50 napos, 100 napos és 200 napos exponenciális mozgóátlagok alatt maradnak, ami a vállalat részvényeinek folyamatos csökkenő trendjére utalhat.

Forrás: xStation