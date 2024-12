Az olaj 74 dollár fölé emelkedik, mivel a WSJ forrásai szerint Szaúd-Arábia a termeléscsökkentés meghosszabbítását tervezi

A Brent nyersolaj (OIL) ma több mint 0,5%-kal emelkedik, hordónként 74 dollár fölé, mivel a The Wall Street Journal forrásai szerint Arábia a holnapi OPEC+ ülésen meghosszabbítja a termeléscsökkentést. A WSJ által idézett források szerint Szaúd-Arábia inkább az emelkedő olajárakat részesíti előnyben, mint a piaci részesedés növekedését az egész globális olajpiacon. Emellett az erősödő amerikai dollár és a vártnál jobb kínai makroadatok is támogatják az olajárak rövid távú megugrását. Ahogy a grafikonon is láthatjuk, az OIL potenciálisan kiléphet a szimmetrikus háromszög alakzatból, és a hordónkénti 76 dolláros ellenállásig emelkedhet.

Forrás: xStation5