⏬ Az olaj WTI felkészül a recesszióra

A WTI nyersolaj 2021 februárja óta a legalacsonyabb szinten a kölcsönös vámok hatására

Az olaj továbbra is erőteljesen csökken a tegnapi napot követően, amikor a WTI nyersolaj hordónként 60 dollár alá esett. Jelenleg 58 dollár/hordó alatti árakat figyelhetünk meg, bár az ázsiai ülésszak alatt alacsonyabb volt. Az olaj egy ponton közel 3%-ot veszített, de ez a csökkenés mostanra -0,5%-ra csökkent.

A tegnapi szeánsz kezdetben jó hangulatát semlegesítette Trump bejelentése, miszerint további 50%-os vámot vet ki Kínára. Ennek következtében a kínai termékekre kivetett teljes vám mértéke 104% lesz. Ez valószínűleg a következő hónapokban drasztikusan csökkenteni fogja a Kína és az USA közötti kereskedelmet, ami nyilvánvalóan jelentősen csökkenti az olaj iránti keresletet a világ második legnagyobb fogyasztója részéről. A növekvő aggodalmakat az USA-ban a hozamok erőteljes emelkedése táplálja. Vannak olyan spekulációk, hogy ez Kína reakciója az amerikai adósságok eladásának formájában. Korábban többször rámutattak, hogy a közelmúltbeli amerikai intézkedések a hozamok csökkentésére irányultak. Jelenleg a 30 éves kötvényhozamok 3% fölé emelkednek.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy az OPEC+ a tervek szerint április elejétől növeli a kitermelést, bár természetesen a jelenlegi árak mellett potenciálisan várható némi reakció a kartell részéről. Azt is hangsúlyozni kell, hogy a 60 dolláros szint világszerte sok termelő, köztük a palaolajtermelők számára is kritikus, mivel az USA-ban a palaolaj-kitermelés határköltsége hordónként 60-65 dollár körül mozog. A Goldman Sachs arra figyelmeztet, hogy idén nem zárható ki a hordónkénti 40 dolláros forgatókönyv sem.