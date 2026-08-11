Az olajár visszahúzódik az erőteljes emelkedés után 🚩 A piacok értékelik a Hormuzi-szoros körüli patthelyzetet

Az olajárak továbbra is rendkívül érzékenyen reagálnak a közel-keleti fejleményekre, ahol a Hormuzi-szoroson keresztüli hajózás biztosítását célzó tárgyalások holtpontra jutottak. A piac ugyanakkor továbbra is gyorsan reagál minden olyan hírre, amely egy esetleges „megállapodásra” és a szoroson áthaladó tankerekre vonatkozó korlátozások enyhítésére utal. A Brent fokozatosan visszaadja az elmúlt időszakban elért emelkedésének egy részét, és hordónként 87 dollár körül mozog, míg a WTI ára körülbelül 81 dollár, a korábbi jelentős emelkedést követően. A legfrissebb sajtóértesülések szerint Omán és Irán közel állhat a tárgyalások lezárásához, ami jelenleg a legfontosabb piaci katalizátor. A piac ennek ellenére továbbra is egyfajta „szürke zónában” van: az olaj továbbra is áramlik a szoroson keresztül, ugyanakkor a fennakadások tartós kockázata magasan tartja a geopolitikai prémiumot. Véleményünk szerint a Hormuzi-szoros körüli patthelyzet fennmaradása továbbra is az alapeseti forgatókönyv az előttünk álló hetekben, bár az USA részéről érkező eszkaláció kockázata várhatóan csökken, ahogy közeledünk az őszi félidős választásokhoz.

A Hormuzi-megállapodással kapcsolatos remények lehűtik az olajárakat

Az olajárak tegnap megugrottak, a Brent hordónként 87,50 dollár közelébe emelkedett, miután csaknem 5%-ot erősödött, mivel a piac egyre inkább egy elhúzódó, Hormuzi-szoros körüli patthelyzettől tartott. A helyzet azonban gyorsan változni kezdett, miután olyan hírek érkeztek, hogy az Omán és Irán közötti tárgyalások „előrehaladott szakaszba” kerültek, és javultak a békés kimenetel esélyei az USA és Irán között. A piac ezért elkezdte beárazni a deeszkaláció lehetőségét, részben leépítve az olajárakban korábban megjelenő geopolitikai prémiumot.

Az olajárak a tárgyalásokban elért előrelépésről szóló hírek hatására 88 dollár alá estek.

estek. Egy esetleges megállapodás csökkentheti a Hormuzi-szorosban bekövetkező hajózási fennakadások, valamint a tankerek és energetikai infrastruktúra elleni támadások kockázatát.

A helyzet azonban továbbra is rendkívül változékony – végleges megállapodás hiányában a geopolitikai prémium újbóli emelkedésének kockázata nem szűnt meg.

A piac így a „se háború, se béke” forgatókönyvtől fokozatosan a deeszkaláció nagyobb esélyének beárazása felé mozdul, ami jelenleg lefelé ható nyomást gyakorol az olajárakra.

Az amerikai stratégiai olajtartalék 40 éves mélypontra csökkent

Nem a geopolitika az egyetlen tényező, amely magasan tarthatja az olajpiaci volatilitást. Az amerikai Strategic Petroleum Reserve (SPR) 1983 óta először 300 millió hordó alá csökkent, így az Egyesült Államok vészhelyzeti tartaléka jelentősen kisebb, mint az elmúlt évtizedekben. Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor a piac továbbra is ki van téve a közel-keleti kínálati zavarok kockázatának.

Az SPR a múlt héten újabb 6,1 millió hordóval csökkent.

csökkent. A teljes készlet valamivel 299 millió hordó alá esett, ami több mint 40 éve nem látott alacsony szint.

esett, ami több mint 40 éve nem látott alacsony szint. Az SPR alacsony szintje kisebb mozgásteret biztosít az Egyesült Államok számára arra az esetre, ha a globális olajellátásban hirtelen zavar keletkezne.

A Hormuzi-tárgyalásokban elért előrelépés jelenleg nyomás alatt tartja az olajárakat, az alacsony amerikai stratégiai tartalékok azonban továbbra is fontos kockázati tényezőt jelentenek egy esetleges újabb eszkaláció esetén.

A magasabb olajárak nehezítik a Fed helyzetét a kulcsfontosságú inflációs adat előtt

Az olajárak közelmúltbeli emelkedése ismét az amerikai inflációs kockázatokra irányította a figyelmet. A piac növelte a szeptemberi Fed-kamatemelés esélyével kapcsolatos várakozásait, miközben a 10 éves amerikai állampapír hozama 4,727%-ra emelkedett. A közel-keleti konfliktus tartós deeszkalációja és az energiaárak csökkenése ugyanakkor enyhíthetné ezt a nyomást.

A magasabb energiaárak megnehezíthetik a további dezinflációt, ezáltal szűkíthetik a Fed mozgásterét egy lazább monetáris politika alkalmazására.

Az amerikai 10 éves állampapír hozama körülbelül 4,73%-ra emelkedett, miközben egyre nagyobb az aggodalom az inflációs nyomás tartóssága miatt.

emelkedett, miközben egyre nagyobb az aggodalom az inflációs nyomás tartóssága miatt. A tárgyalások előrehaladása miatt bekövetkező olajáresés ezzel ellentétes hatással járhat, és csökkentheti az infláció újbóli felgyorsulásának kockázatát.

A szerdai amerikai CPI-adat továbbra is a hét legfontosabb eseménye, amely meghatározhatja, hogy a piac fenntartja-e a szeptemberi Fed-kamatemeléssel kapcsolatos megnövekedett várakozásait.

Olaj futures – napi grafikon (OIL)

Az olaj ára napi idősíkon visszahúzódott az 50 napos exponenciális mozgóátlaghoz (EMA50), amely jelenleg körülbelül 87,60 dollárnál található. Az ez alá történő elmozdulás a medvés momentum erősödését jelezheti, és megnyithatja az utat egy 82 dollár körüli korrekció előtt, ahol korábban jelentős árfolyamreakciók alakultak ki. Felfelé a 90 dolláros szint marad fontos pszichológiai ellenállás.