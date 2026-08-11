Gazdasági naptár: Az RBA változatlanul hagyta a kamatokat, a piacok az amerikai lakáspiaci adatokat várják

A 2026. augusztus 11-i, keddi makrogazdasági naptár viszonylag kevés elsődleges fontosságú indikátort tartalmaz. A csendesebb napirend ellenére a piaci szereplők figyelme két fő eseményre összpontosul: az ázsiai kereskedési időszakban megtartott ausztrál jegybanki (RBA) kamatdöntésre, valamint a délután érkező amerikai használtlakás-értékesítési adatra. A piaci hangulatot továbbra is elsősorban a jegybanki kamatvárakozások és a geopolitikai fejlemények alakítják, miközben a főbb devizapárok és nyersanyagok szűkebb kereskedési sávokban mozognak. Az ázsiai kereskedési időszak legfontosabb eseményei Az Ausztrál Központi Bank (RBA) változatlanul, 4,35%-on tartotta az irányadó kamatlábat, teljes mértékben megfelelve a piaci várakozásoknak.

A kamatdöntést követő kommunikációban és nyilvános beszédében Michele Bullock , az RBA kormányzója a tartósan fennálló maginflációs nyomást hangsúlyozta, ami arra utal, hogy a jegybank továbbra is óvatosan közelít az esetleges monetáris lazításhoz.

Az ausztrál NAB Business Confidence index júliusban változatlanul -6 ponton maradt. Makrogazdasági naptár 09:00 – Csehország: CPI infláció, éves változás (végleges). Várakozás: 1,7% | Előző: 1,5%

09:00 – Csehország: CPI infláció, havi változás (végleges). Várakozás: 0,6% | Előző: -0,3%

10:00 – Olaszország: Külkereskedelmi mérleg. Várakozás: 4,75 milliárd | Előző: 4,79 milliárd

16:00 – USA: Használtlakás-értékesítések. Várakozás: 4,05 millió | Előző: 4,09 millió

22:40 – USA: API heti nyersolajkészlet-változás. Várakozás: -1,1 millió hordó | Előző: 2,69 millió hordó 3 piac, amelyre érdemes figyelni AUDUSD – Az ausztrál jegybank kamatdöntése, monetáris politikai közleménye és Michele Bullock kormányzó nyilatkozatai után a piac az ausztrál dollár további irányát figyeli. WTI nyersolaj – Az árfolyam érzékenyen reagálhat a kínai gazdaságból érkező gyengébb adatokra, miközben a késő esti API-készletadatok fontos információt adhatnak az amerikai kereslet alakulásáról. S&P 500 (US500) – A délutáni amerikai használtlakás-értékesítési adat újabb képet adhat a fogyasztói aktivitás és az amerikai lakáspiac aktuális állapotáról.

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