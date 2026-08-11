A nap chartja: Az USDJPY ismét emelkedik. A devizapiaci beavatkozás nem elég — a piacok a Japán Központi Bank lépéseit várják

A USD/JPY ismét emelkedik, miközben a jen kezdi visszaadni azokat a nyereségeket, amelyeket a július végén végrehajtott közös japán–amerikai intervenciót követően ért el. A hatóságok rendkívül erőteljesen léptek fel, ami rövid idő alatt jelentősen lejjebb nyomta a USD/JPY árfolyamát, és némi fellélegzést biztosított a japán devizának. A probléma azonban az, hogy néhány nappal később a piac ismét a jen gyengeségét teszteli.
Ez azt mutatja, hogy az FX-intervenció hatékony eszköz lehet egy hirtelen árfolyammozgás megfékezésére, önmagában azonban nem feltétlenül elegendő a trend tartós megfordításához. A jen esetében a mögöttes probléma ennél jóval mélyebb. Az Egyesült Államok és Japán kamatszintje közötti különbség továbbra is jelentős, és ez az egyik legfontosabb oka a japán fizetőeszközre nehezedő tartós nyomásnak.
A piac ezért egyre nagyobb figyelmet fordít arra, mi történhet a Bank of Japan szeptemberi ülésén. Egyre több jel utal arra, hogy a BoJ szeptember 17–18-án ismét kamatot emelhet. Egy ilyen lépés sokkal fontosabb lehetne a jen számára, mint önmagában az intervenció, mivel tényleges változást jelentene a Japán és az Egyesült Államok közötti kamatkülönbözetben.
Forrás: xStation5
A USD/JPY-t jelenleg mozgató fő tényezők
Az intervenció átmenetileg fellélegeztette a jent, de a hatás gyorsan halványul
Július végén a USD/JPY olyan szintekhez közelített, amelyeket a japán hatóságok már nehezen fogadhattak el. A reakció különösen határozott volt, mivel ezúttal az Egyesült Államok is csatlakozott Japánhoz az intézkedésben. A közös művelet gyorsan megfordította a korábbi mozgás egy részét, és jelentős erősödést hozott a jen számára.
A hatás kezdetben egyértelmű volt: a USD/JPY 157 környékére esett, és a piac ismét elkezdte mérlegelni egy tartós trendfordulat lehetőségét.
A helyzet mára megváltozott. A devizapár ismét emelkedik, miközben a jen támogatottsága egyre törékenyebbnek tűnik. A piac azt is figyeli, hogy Tokió nem követte az intervenciót további agresszív lépésekkel, ami arra utalhat, hogy a döntéshozók elsősorban a túlzott piaci mozgásokat szeretnék korlátozni, nem pedig egy konkrét árfolyamszint tartós védelmét célozzák.
Éppen ezért önmagában az intervenció nem oldja meg a problémát. Néhány napra vagy hétre megállíthatja a piacot, de ha az alapvető piaci feltételek változatlanok maradnak, a jenre nehezedő nyomás gyorsan visszatérhet.
A BoJ-nak többet kell tennie, mint pusztán beavatkozni
A legfontosabb tényező továbbra is a Bank of Japan monetáris politikája.
A BoJ megkezdte a monetáris politika normalizálását, és már kamatot is emelt. A piac egyre inkább arra számít, hogy ez nem az utolsó lépés volt. A legutóbbi jelzések szerint a jegybank akár a szeptember 17–18-i ülésén is újabb kamatemelésről dönthet.
A jen szempontjából ez sokkal fontosabb jelzés lenne, mint egy újabb devizapiaci intervenció. A kamatemelés szűkítené az amerikai és japán eszközök közötti kamatkülönbözetet, ezáltal csökkentené az olyan stratégiák vonzerejét, amelyekben a befektetők a jent finanszírozási devizaként használják magasabb hozamú eszközök vásárlásához.
Egyelőre azonban a piacnak azt kell látnia, hogy a BoJ valóban hajlandó-e cselekedni. A szeptemberi kamatemelés lehetősége bizonyos támogatást nyújt a jen számára, de csak egy tényleges döntés – valamint a jövőbeli lépésekre vonatkozó iránymutatás – változtathatja meg tartósabban a piaci kilátásokat.
A kamatkülönbözet továbbra is problémát jelent a jen számára
Még ha a BoJ szeptemberben kamatot is emel, az amerikai és japán kamatszintek közötti különbség továbbra is jelentős marad.
Ez jelenti a japán deviza legfontosabb problémáját. A piac egy ideig vásárolhatja a jent a BoJ várható lépéseire spekulálva, de ha a jegybank a kamatemelést követően hosszabb szünetet jelez, a dollár előnye gyorsan visszatérhet.
Ezért önmagában egy kamatemelés sem feltétlenül lesz elegendő. Sokkal fontosabb lesz, hogy a BoJ meg tudja-e győzni a piacot arról, hogy a monetáris politika normalizálásának hosszabb távú folyamatát kezdi meg.
Ha ez megtörténik, a USD/JPY tartósabb csökkenő trendbe kerülhet. Ha viszont a BoJ óvatos marad, miközben a Fed hosszabb ideig magasan tartja a kamatokat, a jenre nehezedő nyomás egy újabb japán kamatemelés ellenére is visszatérhet.
A piac ismét Tokió hitelességét teszteli
A legutóbbi intervenció azért is rendkívüli volt, mert Japán és az Egyesült Államok közösen vett részt benne. Ez megerősítette a piacnak küldött jelzést, és megmutatta, hogy a hatóságok készek fellépni a jen túlzott gyengülése ellen.
A probléma azonban az, hogy a piac már most kezdi tesztelni, hogy meddig marad hatásos ez a jelzés.
Ha a USD/JPY ismét megközelíti azokat a szinteket, amelyek korábban intervenciót váltottak ki, Tokió nehéz döntési helyzetbe kerül. Egy újabb beavatkozás nagyon erős jelzést küldene, ugyanakkor egyre nehezebb lenne meggyőzni a piacot arról, hogy a kormányzati intervenció önmagában tartósan meg tudja fordítani a trendet a monetáris politika támogatása nélkül.
Éppen ezért a BoJ szeptemberi ülése fontosabb lehet magánál az intervenciónál. A piac azt szeretné látni, hogy a jegybank valóban kész-e a kamatpolitikát a jen gyengesége elleni küzdelem második pilléreként használni.
A USD/JPY ismét emelkedik, de a szeptember megváltoztathatja a képet
A USD/JPY jelenlegi emelkedése azt mutatja, hogy a japán–amerikai közös intervenció hatása fokozatosan halványul. A jen néhány hétre fellélegezhetett, de a devizapiac fundamentumai nem változtak meg olyan mértékben, hogy egy tartós trendfordulatot indokoljanak.
A figyelem most a Bank of Japanra helyeződik. Ha a BoJ valóban kamatot emel szeptemberben, és kommunikációja további kamatemelések lehetőségét is jelzi, a jen sokkal erősebb és tartósabb támogatást kaphat, mint amit az intervenció önmagában biztosított.
Ha azonban a japán jegybank kamatot emel, de azt sugallja, hogy további szigorításokra nehéz lesz számítani, a USD/JPY ismét emelkedésnek indulhat.
Egyelőre tehát a piac azt mutatja, hogy az intervenció önmagában nem volt elegendő. Japánnak nem csupán dollárt kell eladnia és jent vásárolnia, hanem mindenekelőtt szűkítenie kell a kamatkülönbözetet. Éppen ezért a BoJ szeptemberi ülése az egész harmadik negyedév egyik legfontosabb eseménye lehet a USD/JPY szempontjából.
Főbb megállapítások
- A USD/JPY ismét emelkedik, ami azt mutatja, hogy a legutóbbi japán–amerikai intervenció hatása kezd elhalványulni.
- Az intervenció jelentősen erősítette a jent, de nem változtatta meg a piac alapvető fundamentumait.
- A jen szempontjából továbbra is az Egyesült Államok és Japán közötti jelentős kamatkülönbözet a legfontosabb tényező.
- A piac egyre inkább árazza egy újabb BoJ-kamatemelés lehetőségét a szeptember 17–18-i ülésen.
- Ha a BoJ további monetáris politikai normalizálást jelez, a jen sokkal tartósabb támogatást kaphat, mint amit az intervenció önmagában biztosított.
- Ha a japán jegybank óvatos marad, a USD/JPY ismét emelkedési nyomás alá kerülhet.
- A jen szempontjából ezért nem az a legfontosabb kérdés, hogy Tokió képes-e ismét beavatkozni, hanem az, hogy a BoJ hajlandó-e elég gyorsan kamatot emelni ahhoz, hogy ténylegesen megváltoztassa a japán deviza gyengesége mögött álló fundamentumokat.
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Az infláció el fogja-e vetni a szeptemberi kamatemelés esélyét?
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