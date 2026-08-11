A nap chartja: Az USDJPY ismét emelkedik. A devizapiaci beavatkozás nem elég — a piacok a Japán Központi Bank lépéseit várják

A USD/JPY ismét emelkedik, miközben a jen kezdi visszaadni azokat a nyereségeket, amelyeket a július végén végrehajtott közös japán–amerikai intervenciót követően ért el. A hatóságok rendkívül erőteljesen léptek fel, ami rövid idő alatt jelentősen lejjebb nyomta a USD/JPY árfolyamát, és némi fellélegzést biztosított a japán devizának. A probléma azonban az, hogy néhány nappal később a piac ismét a jen gyengeségét teszteli. Ez azt mutatja, hogy az FX-intervenció hatékony eszköz lehet egy hirtelen árfolyammozgás megfékezésére, önmagában azonban nem feltétlenül elegendő a trend tartós megfordításához. A jen esetében a mögöttes probléma ennél jóval mélyebb. Az Egyesült Államok és Japán kamatszintje közötti különbség továbbra is jelentős, és ez az egyik legfontosabb oka a japán fizetőeszközre nehezedő tartós nyomásnak. A piac ezért egyre nagyobb figyelmet fordít arra, mi történhet a Bank of Japan szeptemberi ülésén. Egyre több jel utal arra, hogy a BoJ szeptember 17–18-án ismét kamatot emelhet. Egy ilyen lépés sokkal fontosabb lehetne a jen számára, mint önmagában az intervenció, mivel tényleges változást jelentene a Japán és az Egyesült Államok közötti kamatkülönbözetben.

Forrás: xStation5

A USD/JPY-t jelenleg mozgató fő tényezők

Az intervenció átmenetileg fellélegeztette a jent, de a hatás gyorsan halványul

Július végén a USD/JPY olyan szintekhez közelített, amelyeket a japán hatóságok már nehezen fogadhattak el. A reakció különösen határozott volt, mivel ezúttal az Egyesült Államok is csatlakozott Japánhoz az intézkedésben. A közös művelet gyorsan megfordította a korábbi mozgás egy részét, és jelentős erősödést hozott a jen számára.

A hatás kezdetben egyértelmű volt: a USD/JPY 157 környékére esett, és a piac ismét elkezdte mérlegelni egy tartós trendfordulat lehetőségét.

A helyzet mára megváltozott. A devizapár ismét emelkedik, miközben a jen támogatottsága egyre törékenyebbnek tűnik. A piac azt is figyeli, hogy Tokió nem követte az intervenciót további agresszív lépésekkel, ami arra utalhat, hogy a döntéshozók elsősorban a túlzott piaci mozgásokat szeretnék korlátozni, nem pedig egy konkrét árfolyamszint tartós védelmét célozzák.

Éppen ezért önmagában az intervenció nem oldja meg a problémát. Néhány napra vagy hétre megállíthatja a piacot, de ha az alapvető piaci feltételek változatlanok maradnak, a jenre nehezedő nyomás gyorsan visszatérhet.

A BoJ-nak többet kell tennie, mint pusztán beavatkozni

A legfontosabb tényező továbbra is a Bank of Japan monetáris politikája.

A BoJ megkezdte a monetáris politika normalizálását, és már kamatot is emelt. A piac egyre inkább arra számít, hogy ez nem az utolsó lépés volt. A legutóbbi jelzések szerint a jegybank akár a szeptember 17–18-i ülésén is újabb kamatemelésről dönthet.

A jen szempontjából ez sokkal fontosabb jelzés lenne, mint egy újabb devizapiaci intervenció. A kamatemelés szűkítené az amerikai és japán eszközök közötti kamatkülönbözetet, ezáltal csökkentené az olyan stratégiák vonzerejét, amelyekben a befektetők a jent finanszírozási devizaként használják magasabb hozamú eszközök vásárlásához.

Egyelőre azonban a piacnak azt kell látnia, hogy a BoJ valóban hajlandó-e cselekedni. A szeptemberi kamatemelés lehetősége bizonyos támogatást nyújt a jen számára, de csak egy tényleges döntés – valamint a jövőbeli lépésekre vonatkozó iránymutatás – változtathatja meg tartósabban a piaci kilátásokat.

A kamatkülönbözet továbbra is problémát jelent a jen számára

Még ha a BoJ szeptemberben kamatot is emel, az amerikai és japán kamatszintek közötti különbség továbbra is jelentős marad.

Ez jelenti a japán deviza legfontosabb problémáját. A piac egy ideig vásárolhatja a jent a BoJ várható lépéseire spekulálva, de ha a jegybank a kamatemelést követően hosszabb szünetet jelez, a dollár előnye gyorsan visszatérhet.

Ezért önmagában egy kamatemelés sem feltétlenül lesz elegendő. Sokkal fontosabb lesz, hogy a BoJ meg tudja-e győzni a piacot arról, hogy a monetáris politika normalizálásának hosszabb távú folyamatát kezdi meg.

Ha ez megtörténik, a USD/JPY tartósabb csökkenő trendbe kerülhet. Ha viszont a BoJ óvatos marad, miközben a Fed hosszabb ideig magasan tartja a kamatokat, a jenre nehezedő nyomás egy újabb japán kamatemelés ellenére is visszatérhet.

A piac ismét Tokió hitelességét teszteli

A legutóbbi intervenció azért is rendkívüli volt, mert Japán és az Egyesült Államok közösen vett részt benne. Ez megerősítette a piacnak küldött jelzést, és megmutatta, hogy a hatóságok készek fellépni a jen túlzott gyengülése ellen.

A probléma azonban az, hogy a piac már most kezdi tesztelni, hogy meddig marad hatásos ez a jelzés.

Ha a USD/JPY ismét megközelíti azokat a szinteket, amelyek korábban intervenciót váltottak ki, Tokió nehéz döntési helyzetbe kerül. Egy újabb beavatkozás nagyon erős jelzést küldene, ugyanakkor egyre nehezebb lenne meggyőzni a piacot arról, hogy a kormányzati intervenció önmagában tartósan meg tudja fordítani a trendet a monetáris politika támogatása nélkül.

Éppen ezért a BoJ szeptemberi ülése fontosabb lehet magánál az intervenciónál. A piac azt szeretné látni, hogy a jegybank valóban kész-e a kamatpolitikát a jen gyengesége elleni küzdelem második pilléreként használni.

A USD/JPY ismét emelkedik, de a szeptember megváltoztathatja a képet

A USD/JPY jelenlegi emelkedése azt mutatja, hogy a japán–amerikai közös intervenció hatása fokozatosan halványul. A jen néhány hétre fellélegezhetett, de a devizapiac fundamentumai nem változtak meg olyan mértékben, hogy egy tartós trendfordulatot indokoljanak.

A figyelem most a Bank of Japanra helyeződik. Ha a BoJ valóban kamatot emel szeptemberben, és kommunikációja további kamatemelések lehetőségét is jelzi, a jen sokkal erősebb és tartósabb támogatást kaphat, mint amit az intervenció önmagában biztosított.

Ha azonban a japán jegybank kamatot emel, de azt sugallja, hogy további szigorításokra nehéz lesz számítani, a USD/JPY ismét emelkedésnek indulhat.

Egyelőre tehát a piac azt mutatja, hogy az intervenció önmagában nem volt elegendő. Japánnak nem csupán dollárt kell eladnia és jent vásárolnia, hanem mindenekelőtt szűkítenie kell a kamatkülönbözetet. Éppen ezért a BoJ szeptemberi ülése az egész harmadik negyedév egyik legfontosabb eseménye lehet a USD/JPY szempontjából.

Főbb megállapítások