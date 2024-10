⏫Az US500 közel 1%-ot emelkedik az NFP után

The US non-farm payrolls data came in significantly stronger than expected which indicates strong US economy

Az amerikai nem mezőgazdasági foglalkoztatottak adatai a vártnál lényegesen erősebb, több mint 250 000 új munkahelyet jelentettek. Ez május óta a legmagasabb érték, a munkanélküliségi ráta pedig sorozatban másodszor csökkent.

A mai jelentés legfontosabb megállapításai a következők:

A nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma 254 000 fővel emelkedett, ami messze meghaladta a Bloomberg konszenzusos becsléseit.

Az előző havi adatokat felfelé módosították, ami az eredetileg véltnél erősebb munkaerőpiacot mutat.

A munkanélküliségi ráta 4,1%-ra csökkent, ami a háztartási felmérésből származó kulcsfontosságú mutató.

A bérnövekedés éves szinten 4,0%-ra gyorsult, ami meghaladta a Fed 3,0%-os célját, amely összhangban van az inflációs cél előrejelzési horizonton belüli elérésével.

Az amerikai választások előtt ez az utolsó munkahelyi jelentés, a következő november 1-jén várható. Az adatok aláhúzzák az amerikai munkaerőpiac folyamatos erejét, bár a növekedési ütemek mérséklődtek a 2022-es és 2023-as adatokhoz képest. Figyelemre méltó, hogy a csökkenő munkanélküliségi ráta, amely most két hónapos mélyponton van, mind a munkaadók, mind a munkavállalók szempontjából robusztus munkaerőpiacot jelez.





A munkanélküliségi ráta sorozatban másodszor csökkent. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB

A 4,0%-os éves szintű bérnövekedés a harmadik egymást követő növekedést jelenti, és a munkaerő iránti tartós keresletet jelezheti. A magasabb bérek hozzájárulhatnak a maginfláció emelkedéséhez is, ami késleltetheti a kamatcsökkentést.

A magasabb bérnövekedés azt jelzi, hogy az alapinfláció rugalmasabb lehet. Forrás: Bloomberg FInance LP, XTB

Jelentősen csökkent annak a valószínűsége, hogy a novemberi Federal Open Market Committee ülésen 50 bázispontos kamatcsökkentést hajtanak végre. A piac most 9%-os valószínűséget tulajdonít egy ilyen lépésnek, szemben az adatok előtti 33%-kal.

A piac csak 9%-os valószínűséggel árazza az 50 pb novemberi csökkentését. Forrás: Bloomberg FInance LP

A novemberi Fed-döntés és az amerikai választások előtt szeptemberi inflációs adatokat és az októberi, nem mezőgazdasági foglalkoztatottakról szóló jelentést kapunk. A jelenlegi adatok azonban azt sugallják, hogy a Fed jó úton halad az amerikai recesszió elkerülése felé, ami az S&P 500 erős rallyjához vezetett. Az index ma közel 1%-os emelkedést mutat, és már csak 0,5%-kal marad el az eddigi csúcsától.

Az US500 és a dollár emelkedik a nagyszerű szeptemberi NFP-adatok után. Az adatok azt sugallják, hogy a gazdaság jól teljesít, és egyelőre elviseli a magasabb kamatlábakat. Forrás: xStation5