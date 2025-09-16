BREAKING: A GBPUSD emelkedik a várakozásoknak megfelelő brit munkaerő-piaci adatok után 📌

08:00, Egyesült Királyság – Júliusi foglalkoztatási adatok: Átlagos jövedelem bónusz nélkül: tényleges 4,8%; előrejelzés 4,8%; előző 5,0%;

Munkanélküliségi ráta: tényleges 4,7%; előrejelzés 4,7%; előző 4,7%;

Foglalkoztatási változás 3M/3M: tényleges 232 ezer h/h; előrejelzés 220 ezer h/h; előző 238 ezer h/h;

Átlagos jövedelem index + bónusz: tényleges 4,7%; előrejelzés 4,7%; előző 4,6%; 08:00, Egyesült Királyság – A segélykérelmezők számának változása augusztusban: Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése tényleges 17,4 ezer; előrejelzés 15,3 ezer; előző -33,3 ezer; A brit munkaerőpiac jelzései enyhültek: a bérszámfejtés alatt álló alkalmazottak száma május–júliusban 125 ezerrel csökkent az előző év azonos időszakához képest, és az augusztus eleji becslés szerint 127 ezerrel, 30,3 millióra csökkent (ideiglenes adat). A foglalkoztatási ráta 75,2%-ra emelkedett, a munkanélküliség 4,7%-ra nőtt, az inaktivitás pedig 21,1%-ra csökkent. Az üres álláshelyek száma 38. egymást követő időszakban 728 ezerre csökkent; a munkaerő-álláshelyek száma 36,8 millió volt (-182 ezer március óta, +139 ezer éves szinten), a közszféra álláshelyeinek száma pedig 6,17 millió (+75 ezer éves szinten). A bérek növekedése stabil maradt – a rendszeres bérek +4,8%, a teljes bérek +4,7% éves szinten –, ami a CPIH szerint +0,7%/+0,5% (vagy a CPI szerint +1,2%/+1,0%) reálnövekedést jelent.

