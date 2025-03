BREAKING: A vártnál magasabbak a német gyorsjelentések 📈 Az EURUSD csökken

09:15, Franciaország – márciusi PMI adatok:

HCOB francia összetett PMI: tényleges 47,0; előző 45,1;

HCOB francia szolgáltatói PMI: tényleges 46,6; előrejelzés 46,3; előző 45,3;

HCOB francia feldolgozóipari PMI: tényleges 48,9; előrejelzés 46,2; előző 45,8;

09:30, Németország – márciusi PMI adatok:

HCOB német összetett PMI: tényleges 50,9; előrejelzés 51,2; előző 50,4;

HCOB német szolgáltatási PMI: tényleges 50,2; előrejelzés 52,3; előző 51,1;

HCOB német feldolgozóipari PMI: tényleges 48,3; előrejelzés 47,1; előző 46,5

A német üzleti aktivitás tíz hónapja a leggyorsabb ütemben nőtt, a feldolgozóipari termelés fellendülésének köszönhetően, amely közel két év óta először emelkedett, míg a szolgáltatási szektor a gyenge kereslet közepette stagnált. Az inflációs nyomás enyhült, a foglalkoztatás - bár lassabb ütemben - tovább csökkent, és az üzleti hangulat javult, amit az erősebb infrastrukturális kiadások és a gazdasági fellendülésbe vetett remények is támogattak. A francia adatok is javultak, de az általános hangulat továbbra is pesszimista, a kibocsátás és a foglalkoztatás további csökkenésével.

Az EURUSD a két legnagyobb uniós gazdaság PMI-jelentését követően oldalazóan, 1,084 felett mozogva kereskedik. Forrás: xStation5