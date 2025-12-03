Reggeli összefoglaló (03.12.2025)

A keddi Wall Street-i kereskedés enyhe emelkedéssel zárult, és a főbb indexek határidős ügyletei továbbra is emelkednek, miközben a befektetők a mai amerikai ADP foglalkoztatási jelentést várják (US2000, US100, US500, US30: ~+0,2%; EU50: ~+0,05%).

A megkönnyebbülés részben az amerikai kiskereskedelmi adatoknak köszönhető. A Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetség rekordot jelentett a fekete péntek forgalmáról – öt nap alatt 202,9 millió vásárló. Az eredmény meghaladta az előrejelzéseket, jelezve a fogyasztók erős elkötelezettségét és a rugalmas keresletet a szűk munkaerőpiac ellenére.

Donald Trump a Fehér Ház fő gazdasági tanácsadóját, Kevin Hassettet „potenciális Fed-elnöknek” nevezte. Az amerikai elnök korábban azt mondta, hogy 2026 elején jelenti be Powell utódját. Hassett továbbra is Trump legközelebbi szövetségese a spekulált jelöltek közül, és ez, a Fehér Ház monetáris lazításra gyakorolt nyomásával együtt, nyomást gyakorol a dollárra a kereskedés kezdetén.

Az ázsiai-csendes-óceáni régióban továbbra is óvatos a hangulat a fontos amerikai munkaerő- és inflációs adatok előtt. A veszteségeket a kínai részvények vezetik (CHN.cash: –1,2%; HK.cash: –0,9%), ahol a hangulatot a szolgáltatások növekedésének lassulása, a pekingi kormányra nehezedő nyomás az ingatlanágazat támogatására, valamint a nagy fejlesztő, Vanke hitelproblémái nyomják. A JP225 a közelmúltbeli eladások után 0,5%-kal emelkedett, míg az AU200.cash a vártnál gyengébb GDP-adatokat követően 0,1%-kal csúszott vissza.

Kína szolgáltatási PMI-je meghaladta a várakozásokat (52,1 a várt 52 és az előző 52,6 helyett), ami a szektor stabil, de kissé lassuló növekedését jelzi. Az exportmegrendelések javultak a jobb globális hangulatnak köszönhetően, a belföldi kereslet pedig stabil maradt. A foglalkoztatás azonban továbbra is csökken, és a beszerzési árak kilenc hónapja emelkednek, ami tovább szűkíti a már amúgy is csekély árrést.

Ausztrália harmadik negyedévi GDP-je a vártnál kisebb mértékben nőtt (0,4% negyedéves szinten a várt 0,7% és az előző 0,7% helyett). Az adatot az export növekedése és a készletek csökkenése nyomta le, bár a GDP-t továbbra is a szilárd magánfogyasztás és beruházások támogatják. Az adatok megerősítették az általános árnyomást is, ami az AUD-t támogatja a szigorúbb RBA-várakozások és a javuló kereskedelmi feltételek révén.

A dollár negyedik napja esik, amit Trump Hassettről szóló megjegyzései és a piac egyre erősödő meggyőződése a decemberi Fed-kamatcsökkentésről (USDIDX: –0,15%) ösztönöznek. A font vezeti a nyereségeket (GBPUSD, GBPCAD: +0,23%), az ausztrál és új-zélandi valuták is erősek (AUDUSD, NZDUSD: +0,24%). Az EURUSD 0,17%-kal 1,164-re emelkedett.

Az ezüst 0,8%-kal csökkent, és hét napos emelkedés után visszatért az 58 USD/uncia szintre. Az arany 4210 USD/uncia közelében, változatlan szinten kereskedik.

A Brent és a WTI tegnapi esés után 0,3%-kal emelkedett. A NATGAS 1,9%-kal emelkedett.

A Bitcoin második napja emelkedik (+1,3%, 93 100 USD), az Ethereum pedig 1,4%-kal, 3064 USD-ra emelkedik.

