BREAKING: Az EURUSD változatlan maradt a ZEW-adatok és az euróövezet ipari termelésének közzététele után 📌

11:00, Eurozóna – ZEW gazdasági hangulat szeptemberben: tényleges 26,1; előrejelzés 20,3; előző 25,1; 11:00, Németország – Német ZEW gazdasági hangulat szeptemberben: Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése ZEW gazdasági hangulat: tényleges 37,3; előrejelzés 25,3; előző 34,7;

ZEW jelenlegi helyzet: tényleges -76,4; előrejelzés -75,0; előző -68,6; A német ZEW-adatok a jelenlegi gazdasági helyzet hirtelen romlását mutatták, de a befektetők kilátásokkal kapcsolatos hangulata jelentősen javult, és a várakozásokat meghaladó 37,3-as értéket ért el a várt 26,3 helyett. Ez a hangulatjavulás, különösen az előző hónap visszaesése után, alátámaszthatja az EKB álláspontját, hogy az év utolsó negyedévében is fenntartja a jelenlegi monetáris politikát. 11:00, Eurozóna – Ipari termelés júliusban: Ipari termelés: tényleges 1,8% é/é; előrejelzés 1,7% é/é; előző 0,7% é/é;

Ipari termelés: tényleges 0,3% h/h; előrejelzés 0,4% h/h; előző -0,6% h/h; Az euróövezet júliusi ipari termelése enyhe fellendülést mutatott, 0,3%-kal nőtt havi szinten a júniusi -0,6%-os revideált érték után. A növekedés a legtöbb kategóriában széles körű volt, beleértve a beruházási javakat és a fogyasztási cikkeket, míg az energia termelés jelentősen, 2,9%-kal csökkent. Az adatok arra utalnak, hogy a tartósan kedvezőtlen hatások ellenére az ipari tevékenység némileg stabilizálódott. 11:00, Eurozóna – Foglalkoztatási adatok: Bérek az euróövezetben (2. negyedév): tényleges 3,70% é/é; előrejelzés 3,70% é/é; előző 3,40% é/é;

Munkaerő-költségindex (2. negyedév): tényleges 3,60% é/é; előrejelzés 3,70% é/é; előző 3,40% é/é;

