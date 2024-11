BREAKING: Csökken az EURBGP az Egyesült Királyság CPI jelentése után🔔

08:00, Egyesült Királyság - Októberi inflációs adatok:

CPI: tényleges 0,6% h/h; előző 0,0% h/h;

CPI: tényleges 2,3% é/é; előrejelzés 2,2% é/é; előző 1,7% é/é;

Magvető CPI: tényleges 0,4% h/h; előző 0,1% h/h;

Magvető CPI: tényleges 3,3% é/é; előrejelzés 3,1% é/é; előző 3,2% é/é;

RPI: tényleges 3,4% é/é; előrejelzés 3,3% é/é; előző 2,7% é/é;

Mag RPI: tényleges 0,5% h/h; előző -0,4% h/h;

Core RPI: tényleges 2,8% é/é; előző 2,0% é/é;

PPI: tényleges 0,0% h/h; előrejelzés -0,1% h/h; előző -0,4% h/h;

PPI: tényleges -0,8% é/é; előző -0,6% é/é

A fogyasztói árak 0,6%-kal emelkedtek a hónapban, míg a magárak 0,4%-kal nőttek, mindkettő némileg meghaladta a becsléseket. Az éves maginfláció is magasabb lett a vártnál, ami megerősítette azokat a várakozásokat, hogy a Bank of England (BOE) a jövő hónapban fenntartja a jelenlegi banki kamatlábat. A szolgáltatások inflációja továbbra is kulcsfontosságú, mivel a szolgáltatások maginflációja 5,0%-ra emelkedett az előző havi 4,9%-ról.