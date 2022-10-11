BREAKING: US100 rebounds from fresh low despite Fed Mester hawkish remarks

Three major Wall Street indices managed to erase most of early losses after briefly touching levels not seen in more than two years amid mounting concerns that more hawkish FED and higher rates may have a negative impact on the US economy and company earnings. There's no particular catalysts driving the sentiment shift and it seems that investors digested recent hawkish comments from FED Mester, which said that the biggest policy risk is that the Fed doesn't hike rates enough. In her opinion the Fed has yet to make any progress lowering inflation and monetary policy needs to be moved to restrictive levels. Expects inflation to fall to 3.5% next year, to 2% by 2025, however this will be a painful process and growth over the next couple of years may be weak. US100 briefly fell to the lowest level since September 2020, nevertheless buyers managed to regain control and launched a recovery move. Nevertheless as long as the index sits below resistance at 11000 pts, downward move may resume. Source: xStation5

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