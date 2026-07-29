Reggeli összefoglaló: Ázsia esik az SK Hynix eredményei és az iráni támadások miatt! A dollár kivár a Fed döntése előtt (2026.07.29.)

Amerikai és európai részvények, indexek
A Wall Street-i indexfuturesök továbbra is nyomás alatt állnak a közel-keleti feszültségek, valamint az Nvidia kulcsfontosságú beszállítójának, az SK Hynixnek a gyorsjelentése miatt, amely nem tudta felülmúlni a befektetők várakozásait.
A Nasdaq 100 futures (US100) teljesít a leggyengébben (-0,5%), az S&P 500 (US500) és a Russell 2000 (US2000) futuresök egyaránt körülbelül 0,15%-os mínuszban vannak, míg a Dow Jones futures (US30) változatlan szinten kereskedik, amit a hagyományos „value” részvények magas súlya támogat.
Az európai EU50 index szintén mínuszban jár (-0,3%).
Ázsiai kereskedés
Az ázsiai piacokon jelentős eladási hullám bontakozott ki, amelyet a közel-keleti feszültségek, az emelkedő olajárak, a szigorúbb Fedtől való félelmek, valamint az AI-részvények értékeltségével kapcsolatos aggodalmak váltottak ki.
A nap legrosszabb pillanatában a dél-koreai KOSPI akár 11%-ot is zuhant, míg a tajvani irányadó index közel 4%-kal esett. A Nikkei 225 futures (JP225) 1,6%-os mínuszban van. A kínai HSCEI továbbra is enyhe pluszban mozog (CHN.cash: +0,8%).
A technológiai óriások vezették az esést: az SK Hynix több mint 9%-ot zuhant a rekordbevétel ellenére, a Samsung 5–8%-ot veszített értékéből, míg a TSMC több mint 2%-kal került lejjebb.
SK Hynix: A vállalat működési nyeresége az előző negyedévben 557%-kal, 60,5 billió wonra emelkedett, azonban mind a működési eredmény, mind a bevétel elmaradt az elemzői várakozásoktól. Az Nvidia legfontosabb memóriachip-beszállítójának eredményei felerősítették azokat a félelmeket, hogy az AI-boom és a félvezetőszektor lendülete lassul, ami az amerikai zárás utáni kereskedésben 6%-os esést váltott ki.
Makrogazdaság és geopolitika
Közel-keleti eszkaláció: Irán közölte, hogy amennyiben nem születik megállapodás Ománnal, fenntartja jelenlegi álláspontját a Hormuzi-szorossal kapcsolatban. Emellett Irán ballisztikus rakétákat indított egy amerikai katonai bázis felé Jordániában. A jordán állami hírügynökség szerint a légvédelem öt Iránból érkező rakétát semmisített meg.
Ausztrál infláció: A fogyasztói árindex (CPI) a vártnál gyorsabban lassult: a májusi 4,0%-ról júniusban 3,8%-ra csökkent éves alapon. A második negyedéves évesített ráta szintén mérséklődött (4,1%-ról 3,9%-ra, miközben a várakozás 4,1% volt). A csonkolt átlagos inflációs mutató 3,6%-on alakult (várakozás: 3,7%, előző: 3,5%). Bár a lakhatási költségek továbbra is gyorsan emelkedtek (+6,8%), a közlekedési infláció jelentősen lassult. Az adatok összességében csökkentik annak valószínűségét, hogy az ausztrál jegybank augusztusi ülésén kamatot emeljen. Az ausztrál dollár (AUD) valamennyi G10 devizával szemben gyengül.
Devizák, nyersanyagok és kriptovaluták
Devizapiac (FX): Az amerikai dollárindex a Fed kamatdöntése előtt kivár (USDIDX: -0,1%). Az ausztrál dollár a mai nap leggyengébben teljesítő G10 devizája a vártnál gyengébb inflációs adatok után (AUDUSD: -0,25%, AUDNZD: -0,3%). Széles körű erősödést mutat az új-zélandi dollár és a japán jen, amelyeket a hazai jegybankokkal kapcsolatos viszonylag szigorú monetáris várakozások támogatnak (NZDUSD: +0,3%, USDJPY: -0,2%). Az EURUSD 0,05%-kal 1,1399-re emelkedik.
Kőolaj és API-jelentés: A Brent nyersolaj határidős jegyzése 3,3%-kal emelkedik, hordónként 84–85 dollár körüli szintre. Eközben a heti API-jelentés váratlanul jelentős növekedést mutatott az amerikai kőolajkészletekben (+3,3 millió hordó a várt -1,35 milliós csökkenéssel szemben), valamint a benzinkészletekben is (+0,92 millió a várt -1,2 milliós csökkenés helyett), ami a vártnál gyengébb keresletre utal.
Nemesfémek: Az arany árfolyamának volatilitása a dollárral együtt mérséklődik a Fed kamatdöntése előtt (jelenleg változatlanul, unciánként 4 030 dollár közelében), míg az ezüst 1,3%-kal 57,90 dollárra emelkedik.
Kriptovaluták: A Bitcoin árfolyama szintén oldalazik (64 000 dollár közelében), míg az Ethereum 0,5%-kal 1 914 dollárra csökken.
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