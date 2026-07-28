US OPEN: Még erőteljesebb esés és a SaaS-szektor fellendülése

A piac egyelőre továbbra is az egymásnak ellentmondó jelzések, kockázatok és bizonytalanság hálójában mozog. A közel-keleti konfliktus jelenleg deeszkalációs szakaszban van, a technológiai vállalatok gyorsjelentéseik előtt továbbra is feszültségben tartják a piacot, miközben sok befektető azt próbálja felmérni, hogy a Fed új elnöke mennyire fogja követni a hosszú évek alatt kialakult irányvonalat, annak ellenére, hogy nyíltan elutasította azt. A Wall Street-i nyitáskor az US500 határidős kontraktusai mintegy 0,3%-os mínuszban járnak. Az US100 ennél gyengébben teljesít, körülbelül 1,5%-os esést mutat, míg az US30 jobban teljesít, és mintegy 0,5%-os emelkedésben van. A NASDAQ100 technológiai indexen belül a SaaS vállalatok emelkednek a legnagyobb mértékben, élükön a Shopify és a Workday részvényeivel. Ezzel szemben a félvezető- és memóriachip-gyártók papírjai továbbra is nyomás alatt állnak. Vállalati hírek: Applied Digital (APLD.US): A főként kriptovaluta-infrastruktúrára fókuszáló digitális infrastruktúra-szolgáltató a várakozásokat messze felülmúló eredményeket tett közzé. Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) a várt –0,04 dolláros veszteség helyett 0,19 dolláros nyereség lett. Az árbevétel 258 millió dollár volt, ami több mint kétszerese a piaci konszenzusnak. A részvény árfolyama több mint 5%-kal emelkedik .

A főként kriptovaluta-infrastruktúrára fókuszáló digitális infrastruktúra-szolgáltató a várakozásokat messze felülmúló eredményeket tett közzé. Az egy részvényre jutó eredmény (EPS) a várt helyett lett. Az árbevétel volt, ami több mint kétszerese a piaci konszenzusnak. A részvény árfolyama . Amkor Technology (AMKR.US): A félvezetőipari vállalat részvényei több mint 10%-ot esnek , miután a gyorsjelentést követően a cég a piaci várakozásoknál gyengébb árbevételi kilátásokat közölt.

A félvezetőipari vállalat részvényei , miután a gyorsjelentést követően a cég a piaci várakozásoknál gyengébb árbevételi kilátásokat közölt. Carrier Global (CARR.US): A fűtési, szellőztetési és légkondicionálási (HVAC) megoldásokat kínáló vállalat részvényei több mint 4%-kal csökkennek , miután a 2026 második negyedéves eredmények elmaradtak a befektetői várakozásoktól.

A fűtési, szellőztetési és légkondicionálási (HVAC) megoldásokat kínáló vállalat részvényei , miután a 2026 második negyedéves eredmények elmaradtak a befektetői várakozásoktól. Coca-Cola (KO.US): Az élelmiszer- és italipari vállalat közzétette 2026 második negyedéves eredményeit. Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) 0,97 dollár lett a várt 0,93 dollárral szemben, a menedzsment pedig az egész évre vonatkozó organikus növekedési előrejelzését 5%-ra emelte . A részvények árfolyama mintegy 3%-kal emelkedik .

Az élelmiszer- és italipari vállalat közzétette 2026 második negyedéves eredményeit. Az egy részvényre jutó nyereség (EPS) lett a várt szemben, a menedzsment pedig az egész évre vonatkozó organikus növekedési előrejelzését . A részvények árfolyama . S&P Global (SPGI.US): Az elemzési és pénzügyi információs szolgáltatásokat nyújtó vállalat részvényei több mint 5%-ot esnek, mivel a 2026 második negyedéves eredmények nyereségességi szempontból csalódást okoztak (4,83 dollár a várt 5,02 dollárral szemben). Az US100 technikai elemzése (D1 idősík) A piac letörte az EMA100 mozgóátlag által kijelölt támaszszintet, és jelenleg a májusi emelkedő hullám 161,8%-os Fibonacci-kiterjesztésének közelében mozog. Az RSI (14) 35 pont alá süllyedt, ami 2025 márciusa óta a legalacsonyabb érték. Forrás: xStation5 Makrogazdasági adatok: Az amerikai piacnyitást követő fél órával teszik közzé a Conference Board fogyasztói bizalmi indexét . A piaci konszenzus szerint az index 92,1 pontra emelkedhet.

. A piaci konszenzus szerint az index emelkedhet. Nem sokkal az amerikai kereskedés zárása után jelenik meg az API nyersolajkészlet-jelentése. A piac jelenleg mintegy 1,35 millió hordós készletcsökkenést vár, szemben az előző heti 2,6 millió hordós készletnövekedéssel.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.